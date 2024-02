Zažil to patrně každý rodič. Dítě se ráno courá, je zamlklé. Naznačuje, že dnes se na školu nebo školku necítí. Když rodič nepovolí, přijdou bolesti bříška, průjem, bolesti hlavy. Podle Americké asociace psychologů přišla spolu s pandemií covidu epidemie duševních onemocnění mezi dětmi a dospívajícími. Kdy, a je vůbec vhodné dítě nechat doma? Mají mít děti právo na sick day nebo den pro duševní zdraví?

Covid znamenal velký zásah do dětské psychiky. Prudce přibylo psychických problémů. Dětem může v péči o duševní zdraví pomoci Mental Health Day, v překladu Den pro duševní zdraví. | Foto: Shutterstock

Příběhy dětí, které se potýkají s duševními problémy:

Podle amerického Centra pro kontrolu chorob v posledních deseti letech mezi dětmi a dospívajícími prudce vzrůstaly pocity smutku, beznaděje a sebevražedných myšlenek. A to až o 40 %.

Podle Americké asociace psychologů k duševním problémům dětí přispěla nejen pandemie Covidu, ale také sociální média, polarizace společnosti, masové násilí i klimatické změny.

Spolu s nárůstem duševních problémů se tak ve Spojených státech stále častěji skloňuje Mental Health Day, v překladu den pro duševní zdraví. Odborníci doporučují přání nejít jeden den do školy neignorovat. Ve správné chvíli totiž může pomoci dítěti načerpat síly, ochránit mentální zdraví a také posílit důvěru k rodičovi. I psychologové ovšem přiznávají, že ne pro všechny děti je takový ústupek vhodný.

Duševních problémů mezi dětmi přibývá:

Co je Mental Health Day

Mental Health Day je obdoba sick day. Zaměstnanec nebo žák si vybere den volna na odpočinek a uzdravení. Jen v případě duševního zdraví se jedná o odpočinek psychický. Možnost zařadit stopku a načerpat síly může dětem přinést spoustu benefitů.

„Pro rodiče může být těžké rozlišit, kdy by měli dítěti dopřát den pro duševní odpočinek a kdy ne,“ popisují v článku Měly by děti mít nárok na duševní odpočinek? na webu Child Mind Institute. Ten spojuje klinické psychology a další odborníky na duševní zdraví dětí a dospívajících a každý měsíc jej navštíví přes 2 miliony lidí.

V USA již dny volna pro duševní zdraví uzákonili ve 12 státech.

Benefity Dnů pro duševní zdraví: snížení míry úzkosti a stresu

čas na zpracování emocí

čas pro konzultaci psychického stavu

prevence vyhoření a zhroucení Zdroj: NHSGP

Jak poznat, že dítě potřebuje duševní restart

„Když se dítě dožaduje možnosti zůstat doma, měli by rodiče využít situace jako příležitosti ke komunikaci. Díky tomu získají lepší představu o tom, proč dítě do školy nechce, a zda by skutečně nebylo lepší mu dopřát odpočinek,“ radí na webu Child Mind Institute.

Dítě může mít za sebou například náročný týden, kdy podávalo výkony jak ve škole, tak v mimoškolních aktivitách a cítí se vyhořele. Možná se cítí ve stresu či v depresi nebo zažívají nelehké chvíle doma. Mezi ty může patřit úmrtí v rodině, onemocnění blízkých, úmrtí domácího mazlíčka, stěhování, rozvod, či jiné rozkoly v domácnosti. To vše si vybírá na dětské psychice daň.



Když se z dobití baterek stane prokrastinace

„Dny pro duševní odpočinek mohou mít na dítě opravdu pozitivní dopad. Ale jen do chvíle, kdy začnou posilovat úzkostné chování,“ varuje sociální pracovnice Allison Dubinski pro web Child Mind Institute.

Dítě by se mělo učit, že i o duševní zdraví je třeba se starat. „Ale pokud chce dítě zůstat doma, aby se vyhnulo situaci, ze které je nervózní, jen to posiluje jeho úzkosti,“ doplňuje Dubinski.

Její slova potvrzuje také dětský psycholog Jerry Bubrick. „Jsem velkým zastáncem dnů pro duševní odpočinek. Ale ty by neměly sloužit jako způsob, jak se vyhnout náročnému testu, nebo neoblíbeným předmětům. Pak je to jen prokrastinace,“ vysvětluje svůj postoj psycholog, který se specializuje na léčbu obsesivně kompulzivních poruch a spojených úzkostných poruch.

I rutina pomáhá s úzkostmi

Ani dětem s ADHD nebo poruchami učení nemusí den volna prospět. Konzistence a rutina těmto dětem prospívá. Místo kýženého odpočinku by se tak děti mohly dostat do stresové situace kvůli dohánění zameškané práce.

Duševní zdraví dětí v číslech: 30 % dospívajících dívek uvádí, že se více než jednou týdně cítí na dně

13 % chlapců tvrdí to samé

50 % duševních onemocnění se projeví ještě před 14. rokem života

Sebevražda je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí u dětí ve věku 15 – 19 let

Jedno ze 7 dětí a dospívajících se potýká s psychickými problémy Zdroj: Národní ústav duševního zdraví

Den duševního zdraví nevyléčí psychické nemoci

Pozor by si rodiče měli dát na znaky vážnějších psychických problémů. V takovém případě je den odpočinku pouhou náplastí, která problém na chvíli překryje. „Den pro duševní odpočinek je důležitý ve chvíli, kdy se dítě cítí přetížené. Ale není léčbou pro všechny mentální problémy,“ radí na webu britské zdravotnické organizace NHSGP.

Pokud dítě dlouhodobě vykazuje znaky závažnějších psychických problémů, je nutné jej co nejdříve objednat k odborníkovi.

Kdy nechat dítě doma

Mezi benefity občasného odpočinku patří především snížená míra stresu, ale také zlepšení produktivity. „Když dáme dětem příležitost si odpočinout od stresu a samostatně rozhodovat a vnímat své mentální zdraví a duševní potřeby, může to jejich akademickému životu prospět,“ vysvětluje Matt Shenker, pedagog a psychologický poradce pro web Verywell Mind, zaměřený na duševní zdraví.

„Permanentně vystresovaný mozek se nedokáže učit, ale existuje v módu přežívání,“ doplňuje Shenker.

Dětem může den odpočinku prospět také ve chvíli, kdy za sebou mají období náročných zkoušek, sportovních výkonů, když řešily konflikty s kamarády nebo mají za sebou prezentaci před celou třídou, které se bály. Den mentálního zdraví v takovém případě neslouží dítěti k útěkem před náročnou situací, ale umožní mu po jejím zvládnutí dočerpat síly.

Kde hledat psychickou pomocZdroj: Národní ústav duševního zdraví

Den volna, ale bez obrazovek

Den pro duševní odpočinek by neměl dítěti umožnit prosedět den u telefonu nebo počítače. Zároveň ale neslouží ani k dohánění zameškané školní práce a projektů. „Měly by dělat něco, co prospívá jejich mentálnímu zdraví,“ vysvětluje doktor Ruggiero pro web Child Mind Institute.

Podle psychologů jsou ideální náplní dne aktivity jako kreslení, pečení, sport, procházky, četba knih nebo poslech hudby.

Vše má své meze

Dětský psycholog Bubrick také doporučuje předem vymezit jasné limity. „Nezavádíme dva dny mentálního odpočinku, ani týden,“ vysvětluje v článku Měly by děti mít nárok na duševní odpočinek?.

Rodič by s dítětem měl také předem probrat kolik dní je pro něj přijatelných. Mohou to být například dva dny za pololetí. A také důvody, proč si je může vybrat. Z dnů pro duševní odpočinek by se neměla stát nároková složka. Jen proto, že jste dítěti povolili vybrat dva dny v pololetí pro odpočinek neznamená, že si je dítě vybrat musí.