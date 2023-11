Tatínci, maminky a děti všude, kam se podíváš. Tak by se dal ve zkratce charakterizovat sobotní den v pražských Letňanech na výstavišti. Deník s rubrikou Miminek na největším veletrhu hraček, her a potřeb pro děti představoval mimo jiné newsletter Moje rodina, který přináší články o rodinném životě, rodičích a dětech všeho věku.

Veletrh For Kids. | Foto: Deník / Pavla Novotná

Ranní mlha při poměrně chladném ránu 21. října se brzy rozplynula a první návštěvníky akce For Kids v PVA Praha Letňany doprovázelo sluníčko. V deset hodin se otevřely brány souběžně probíhajících veletrhů For Kids, For Beauty a For Games. Deník s rubrikou Miminek a s projektem Moje rodina nemohl na For Kids, největším veletrhu hraček, her a potřeb pro děti, chybět. Rodiny, které zamířily ke stánku Deníku, vítaly usměvavé hostesky a fotografka, která pořizovala na památku fotografie dětí ale i celých rodin s vánoční tématikou.

For Kids - společné zážitky na veletrhu pro děti:

Zdroj: Youtube

„Některé děti k nám s radostí přiběhly, jiné se styděly, ale úsměv na tváři jsme nakonec vykouzlily všem. Nespočet rodin se radovalo z fotek s vánoční výzdobou,“ pochvaluje si Lenka Bartáková, fotografka, která od pátku do neděle nafotila stovky snímků. „To je skvělý dárek pro prarodiče, máme konečně rodinnou fotku, kde jsme všichni,“ říká s úžasem maminka Helena, která na veletrh přijela s manželem a dětmi z nedalekých Horních Počernic. Kroky rodiny pokračovaly ke stánkům s dětským oblečením, kosmetikou, ale hlavně na modeláře a lego, na které se děti už nemohly dočkat. „Mluví o tom od rána. Je super, že je na jednom místě tolik vyžití. Kolikrát nevíme, jak je zabavit, tady je to jednoduché. Příští rok určitě vyrazíme znova,“ loučí se Helena Richterová.

Deník si kromě zábavy však připravil i užitečné rady. Ve dvou blocích vyzpovídal Moniku Novotnou, terapeutku klinické nutriční medicíny, na téma strava v případě alergií a jak si zdravě vybavit lékárničku v době viróz a nachlazení. „V tomto období se nám tyto cenné informace opravdu hodí. Honzík začal chodit do školky, jsem ráda za každou radu, která může podpořit jeho ale i můj imunitní systém. Určitě vyzkouším bezinkový a jitrocelový sirup, o kterém terapeutka hovořila, a do stravy zařadím také bylinky, na které dost často zapomínám,“ svěřuje se Jana, maminka čtyřletého Honzy.

Rozhovor s terapeutkou klinické nutriční medicíny Monikou Novotnou.Zdroj: Štěpán Novotný

Monika Novotná se v rozhovoru rozpovídala například o tom, jak by měla vypadat strava, když na sobě pocítíme nachlazení, odkryla svoje osvědčené babské rady, ale mluvila také o alergiích či vegetariánství. Z rozhovorů a z průběhu veletrhu připravujeme videa, která uvidíte na našich webových stránkách. Jak vypadal den na veletrhu se můžete podívat i v sekci galerie. Byl plný radosti, optimismu a úsměvů, což jsou nejlepší léky na všechny neduhy!

Děkujeme všem našim partnerům, jmenovitě dětské kosmetice Sebamed, značce Mam, která nabízí široký sortiment dudlíků a dalších potřeb pro nejmenší, velkoobchodu hraček Simba Toys, designovému online fotolabu Vyvolej.to a terapeutce klinické nutriční medicíny Monice Novotné.

Focení dětí na veletrhu For Kids.Zdroj: Deník / Pavla Novotná

„Velké díky patří všem vystavovatelům, kteří dokázali svými produkty a stánky vytvořit krásný a nabitý veletrh pro celou rodinu! Obrovské díky patří vám, návštěvníkům, a že vás letos bylo, za tu dokonalou atmosféru. Děti nevěděly, kam dřív očkama koukat a co využít jako první,“ uvádí organizátoři podzimního veletrhu. 18. ročník veletrhu hraček, her a potřeb pro děti a kojence se uskuteční v PVA Praha Letňany 5. až 7. dubna 2024.