Kam umístit v pokoji pro novorozence postýlku? Jaký volit nábytek? Kterým barvám je dobré se vyhnout? Otázky, které si pokládají rodiče při zařizování pokoje pro své miminko. Nejen na ně se Deník zeptal Milana Vrbíka, designera a spoluzakladatele studia design ATAK. Podle Vrbíka je důležité vnímat dětský pokoj jako malý byt v bytě.

Návrh dětského pokojíčku. | Foto: Se svolením design ATAK

Děti ve svých pokojících dělají skoro všechno, co dospělí v bytě. Oblékají se tam, cvičí, jedí nebo sledují filmy. Batolatům se v pokojících rodiče také často starají o hygienu. Právě hygiena a bezpečnost představují v případě zařizování místnosti pro novorozence priority. To ovšem neznamená, že by v pokoji chyběl prostor pro využití zajímavého designu.

Tipy na organizaci dětského pokoje:

Jak moc velkou výzvou je pro designera navrhnout pokoj pro miminko?

Výzvy přinášejí klienti, tedy spíše záleží na tom, jak propracovanou mají představu. Pokud ji mají pouze povrchní, pak jim s tím vždy rádi pomůžeme. Tu výzvu pak mohou z pokojíku vytvořit oni. U pokojíku pro batolata se spíše než kreativita barev a hrací vychytávky řeší bezpečnost a hygienická pohoda.

Na co všechno musí designer brát ohled, když navrhuje pokoj určený pro novorozeně?

Klade se značný důraz na to, aby byl pokojík co nejvíce pohodový, příjemný pro kojící maminku a především bezpečný pro dítě. Bereme vždy v úvahu i tu výjimečnost, že u takového pokoje jsou uživateli dva lidé – dospělá maminka a bezmocné miminko ležící v postýlce.

Část pro batole, část pro starší dítě

Co by ve správném pokoji pro novorozence rozhodně nemělo chybět?

Dětský pokojík je takovým malým bytem v bytě. Děti tam provádějí téměř všechno, co dospěláci v ostatních pokojích. Hrají si tam, pracují, spí, oblékají se, cvičí, koukají se na filmy a jedí. Batolata tam navíc vyměšují a také je to místo, kde se rodiče starají o jejich hygienu. Častokrát navrhujeme dětské pokojíky pro batolata tak, že značná část místnosti je určena již pro starší dítě a menší část, která se bude dát za rok dva vyměnit, se navrhne pro batole. V menší části nesmí chybět postýlka, přebalovací pult, odkládací prostory pro hygienické potřeby, krémy, pudříky, pomůcky na zavěšování hraček ke stropu a podobně.

Designer Milan Vrbík z ateliéru design ATAK.Zdroj: Se svolením Milana Vrbíka

Jak velkou roli hraje v případě pokoje pro miminko ergonomie prostoru?

Troufám si říci, že ergonomie prostoru, tedy umístění přebalovacího pultíku, postýlky, kojícího koutu, křesla a tak dále, se řeší podobně delikátně jako ergonomie v kuchyni. Je nezbytné, aby veškeré pohyby mámy, pečující o dítě, byly intuitivní. Maminka musí mít miminko při přebalování neustále na očích. Také je důležité, aby dítě při pobytu v postýlce nekoukalo do přímého osvětlení, přesněji do silné žárovky, ale aby mělo nad sebou dostatečný prostor, případně nějaké stimulační pomůcky.

Žádné ostré barvy

Jakých základních chyb je třeba se při zařizování pokoje pro novorozence vyvarovat?

Pokoj by neměl mít příliš ostrých a výrazných barev, postýlka by neměla být umístěna u topení nebo pod oknem či klimatizací, zkrátka v místech, kde jsou veliké změny teplot nebo přímý sluneční svit. V pokojíku musí vládnout příjemné klima i z hlediska vzdušné vlhkosti. Vzhledem k citlivosti mladého tělíčka klademe často důraz na užití přírodních materiálů.

Existují v oblasti pokojů pro novorozence nějaké trendy?

V barevných trendech lze sledovat používání zemitých tónů a nepoužívání velmi výrazných barev. Zejména proto, že novorozenci barvy zatím nevnímají. Prioritní je tedy spíše barevná harmonie. Dobré je použít i dostatek bytového textilu – záclony, závěsy, koberec, síťkový baldachýn za hlavou postýlky a podobně. To celý prostor zjemní, zintimní a akusticky odtlumí.

Setkáváte se i s nějakými speciálními požadavky, které se týkají nábytku?

Co se týká používání nábytkových prvků, tak se častěji setkáváme s požadavkem, aby byla v místnosti postel i pro maminku. Zejména v období kojení a nezbytné noční péče o novorozeně chtějí být maminky poblíž, a mají tak možnost spát bezprostředně vedle postýlky. V naprosté většině o posteli uvažujeme již jako o budoucím lůžku pro starší dítě, a tak ji komponujeme do části nábytku, který v dětském pokoji zůstane až do náctiletého období.

O studiu design ATAK

Brněnský ateliér design ATAK založili designéři Milan Vrbík a Viktor Sinajský. Oba působí v oblasti interiérového designu od roku 2005 a v dnešní době už mají ve studiu dalších deset kreativců s různým zaměřením a rukopisem. Od začátku studio odvedlo tisíce malých i velkých projektů, které se etablují jak pro koncové klienty, tak pro firmy a korporace.

Milan Vrbík

Designer a spoluzakladatel studia design ATAK vystudoval interiérový design na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU). Absolvoval stáže v USA a ve Finsku. V průběhu doktorského postgraduálního studia se zaměřil na studium design managementu a project managementu. Design management ho baví natolik, že své zkušenosti předává jako lektor v soukromých kurzech a několik let působil také jako externista v MENDELU, kde vedl Atelier navrhování interiéru.