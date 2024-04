Hra je pro malé děti především zábavou. Na výhře nebo prohře jim příliš nezáleží. S přibývajícím věkem se však děti mohou začít zlobit, když hru prohrají. Hra se jim tak může znelíbit a celý její účel se změní. Co dělat v takových chvílích a jak s nimi pracovat, aby se naučili, že prohrát je v životě normální? A měli bychom děti nechat cíleně vyhrávat?

Naučit děti prostřednictvím deskových her prohrávat je velkou výhodou do jejich dalšího života. | Foto: Shutterstock

Některé děti mohou v dnešní době považovat klasické deskové hry typu „Člověče, nezlob se“ za nudné, staromódní nebo časově náročné, některé zase nebaví nad nimi příliš přemýšlet. Deskové hry mají ale obrovskou výhodu při rozvoji sociálních a emočních dovedností dětí. Naučí je například, jak prohrávat a jak prohru především zdravě unést.

Tipy na deskové hry pro děti od 4 let:

„Odolnost a schopnost zvednout se a zkusit to znovu, když se něco nepovede, je pro děti ve školce, škole i ve společnosti nesmírně důležitá. Deskové hry pomáhají dětem učit se z neúspěchu v bezpečném, obvykle domácím prostředí. A přestože je pro některé děti opravdovým oříškem skousnout prohru, zvyšuje to jejich schopnost vyrovnat se s neúspěchem," píše web The School Run.

Proč je dobré naučit se prohrávat

Výhry a prohry jsou skvělou příležitostí, jak děti naučit správnému jednání a reakcím a pochopit životní vzestupy a pády. Především prohry pak dětem dávají příležitost zpomalit a věnovat čas tomu, aby zjistily, jak se posunout dál a co udělat pro to, aby se příště zlepšily.

Děti se díky hrám zabaví a navíc se budou učit sociálně-emočním dovednostem:

„Zásadní je podporovat dítě v dobrých i špatných časech. Přístup k vítězství ani prohře nemusí být vždy agresivní. Zásadní je naučit je chápat, že i když nevyhrávají, mohou mít radost z toho, co dělají, a učit se z této zkušenosti,“ radí web Recess Guardians.

Deskové hry mohou alespoň z části v životě dítěte znamenat prostor pro procvičování různých sociálně-emočních dovedností od týmové práce po sebeovládání. Navíc jsou jednoduché, předvídatelné a snadno je vytáhnete, kdykoli máte během dne trochu času navíc.



Jaké chyby můžete udělat při hraní her

„Vítězství není vždy všechno. A nechat děti vyhrávat také ne. Pokud se děti naučí doma neustále vyhrávat, mohou pak být překvapené například v kolektivu vrstevníků, kde to tak snadno nepůjde. Avšak pokud dítě neustále jen prohrává, může to v něm vyvolat nechuť k dané hře nebo sklony k podvádění. Hru je zapotřebí vyvážit a přizpůsobit i dítěti,“ píše web Positive Parentings Solutions.

Ať už je deskovka jakákoli, vždy dítě motivuje přemýšlet i týmově a strategicky:

Jak hrát s dětmi hry správně:

Vybírejte hry, které odpovídají vývojovému věku dítěte a shodují se s věkem, který je uvedený na obálce. Když bude mít potřebné dovednosti, bude v tomto ohledu vyhrávat více.

Dobré jsou hry, které jsou o štěstí a dávají dítěti statisticky stejnou šanci na výhru jako ostatním hráčům.

Svému dítěti můžete poskytnout znevýhodnění nebo náskok, avšak předem vždy vysvětlit, proč to děláte.

Vybírejte hry, které jsou zábavné bez ohledu na to, kdo vyhraje.

Hrajte hry ve dvoučlenných týmech. Vaše dítě získá výhodu, že může diskutovat o strategii a rozhodování s vrstevníkem nebo dospělým. Je to cenná zkušenost, která automaticky zmírní špatný pocit z prohry.

Hrajte hry, při kterých všichni hráči spolupracují na společném cíli a kladou důraz na účast a zábavu, nikoli na soutěžení a vítězství.

Pokud je vaše dítě unavené, znuděné, příliš frustrované nebo mu hra nepřináší žádný jiný užitek, ukončete ji.

A co když dítě stále neumí prohrávat?

Existují strategie, se kterými můžete procvičovat dovednosti dětí. Včetně těch emočních a sociálních. A díky správné strategii během hry můžete dítě naučit také správně prohrávat. Například správně naložit se zklamáním z prohry je důležité – pokud to bude dítě potřebovat, může i na chvíli odejít, strávit chvíli o samotě, nebo si pustit oblíbenou písničku, aby prohru zpracovalo a uklidnilo se.

„Dejte dítěti zkrátka najevo, že existuje mnoho způsobů, jak dát najevo zklamání místo používání zlých či nepravdivých slov na ostatní spoluhráče,“ upozorňuje web Synergies. (Příklad: „Mám vyhrát já – ne oni! Určitě podváděli!“)

Deskové hry zmírňují i úzkost

Máte úzkostlivé a ustarané dítě? Deskové hry jim pomohou lépe orientovat se ve světě a přátelství. Protože jsou deskové hry většinou pravidelně uspořádané, pomáhají dětem najít způsob, jak budovat i mezilidské vztahy s vrstevníky, protože se ví, co se od nich očekává. Dětem, pro které je těžší navazovat nové rozhovory, se doporučují například hry s hádankami, které je motivují komunikovat, radí web Scholastic.

Nezapomeňte na to, že sportovní chování platí i při hře a i zklamané dítě, které prohrálo, může pogratulovat vítězům. Podat si ruce a říct „Dobrá hra!“ může být svým způsobem velmi uvolňující.

„Také myslete na to, že dítě si bere vzor z dospělých, a tak se snažte být dobrým příkladem. Motivujte dítě v tom, jak se chovat, když je člověk zklamaný nebo frustrovaný,“ radí web Synergies. V neposlední řadě nezapomeňte na správnou motivaci, pochvalu a snahu zlepšit se a poučit z minulých proher.