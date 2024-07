Karel Rozehnal dnes 07:05

Dnešní děti využívají při chatování širokou škálu zkratek a emotikonů, které zrychlují komunikaci a zároveň dodávají zprávám osobitý nádech. Výrazy jako "LOL" (laugh out loud) nebo "BRB" (be right back) se staly běžnou součástí jejich digitálního slovníku. Tento trend nejenže odráží jejich touhu po rychlosti a efektivitě, ale také vytváří specifickou jazykovou kulturu mezi mladými lidmi. Zkratky jim umožňují vyjadřovat emoce a myšlenky stručně a výstižně, což je zvláště důležité v rychlém tempu online komunikace. Víte, jaké zkratky váš teenager doma při hraní her či chatování s kamarády běžně používá a co znamenají? Zkuste si náš kvíz a zjistíte, jak jste na tom.