Dusivý kašel, rýma, mrzutost. Respirační onemocnění u dětí je noční můrou všech rodičů. Ať už se jedná o nachlazení nebo chřipku, situace je nepříjemná a přináší řadu omezení.

Pro imunitu dětí je nejdůležitější psychická pohoda v rodině. I když to někdy není jednoduché, v domácnosti, kde se lidé spolu radují a smějí, kde panuje vzájemná podpora a respekt, organizmus dětí zvládá bacily o mnoho snáz. | Foto: Asset Media

Zažily to snad všechny matky. Venku je pod mrazem a dítě se opět nakazilo od některého ze spolužáků. Kašle, kýchá, potahuje nosem, rtuť v teploměru atakuje třicet devítku a míří stále výš. Po obligátní návštěvě dětského lékaře následuje nucený pobyt doma. Hlavní náplní dne se stává pravidelné podávání sirupů, kapek, antibiotik. Dá se tomuto všemu předejít? Nebo aspoň omezit na minimum? Deník vyzpovídal čtyři ambulantní pediatry napříč Českou republikou, jak následujícího půl roku u dětí nejlépe posílit imunitu, aby se do podzimu situace neopakovala.

Co ohrožuje dětskou imunitu a jak ji podpořit?

Nahá záda a tenisky v zimě

Praktický lékař pro děti a dorost Milan Rytíř z Tábora má osvědčené i méně známé rady: „I pro následující půlrok platí to, co pořád: dostatek pobytu a pohybu venku, přiměřený příjem ovoce a zeleniny, tedy vitaminů v přirozené podobě. Pokud je dítě odmítá, je třeba mu je trpělivě opakovaně po troškách nabízet, jelikož chuť dítěte se s věkem mění. V případě neúspěchu je vhodné vitaminy od pozdního podzimu či zimy podávat v kapkách či tabletách. Při opakované nemocnosti je vhodné léky na imunitu nasazovat až od podzimních měsíců, pomáhají přípravky z rakytníku, hlívy ústřičné či kolostrum. Celkovou odolnost vůči respiračním onemocněním posiluje očkování proti chřipce, které lze aplikovat už od roku věku. Děti by se měly otužovat pobytem venku, doma nepřetápět aby nechoulostivěly. Současně by se měly přiměřeně oblékat - více vrstev, které lze odkládat - nemít i v zimě nahá záda a tenisky, jak to často v ordinacích vidíme u dorostenců."

Protivirová obrana

Dětská lékařka Helena Nusilová z Čáslavi preferuje prevenci homeopatiky: „Já bych doporučila protivirovou obranu Occilicocinum. Nic lepšího neznám. A pro děti z mateřských škol a školního věku se doporučují dávky tohoto homeopatika denně a to ráno nalačno. Zhruba tak 10-12-15 kuliček, rozpustit v ústech, nezapíjet a alespoň deset minut před a po nemít nic v ústech, aby se dávka dobře mohla vstřebat. Příjem ovoce lze zvýšit tak, že ho rozmixujete a mícháte s vodou k pití. Imunitu je vhodné posilovat celkovým životním stylem, doporučuji co nejčastější pohyb venku, na jaře hory, výšlapy, v létě plavání, kolo a další.

Doktorka Jana Rozsypalová z Plzně je přesvědčená, že žádný univerzální způsob, jak rychle zvýšit imunitu dětí neexistuje. „Byl by to objev na nobelovku,“ říká a pokračuje: „Je jen možné imunitu podpořit. Doporučuji vitaminy, minerály a látky typu Imunoglukanu v přírodní formě. Nejdůležitější je však po téměř 3 letech covidu změnit životní styl. Děti mají nedostatek pohybu, jsou obézní. Zásadním problémem je závislost na internetu, nevhodná strava z rychlého občerstvení i to, že rodiče nemají na děti dostatek času.

Dětská lékařka Veronika Králová z Ústí nad Labem je stručná: „Odpověď je vlastně jednoduchá: dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, otužování, dostatek spánku a vyvážená strava. Má to jeden háček. Rodiče. Mají to ve svých rukou.“

Smích a objetí jako prevence i léčba

Mnoho rodičů si stěžuje, že jim děti ovoce a zeleninu odmítají. Jelikož se říká, že jíme i očima, talíř by měl hýřit pestrými barvami duhy, tedy k hlavnímu jídlu třeba přidat zelené listy, červené rajče, žlutou papriku a podobně. I ovoce se dá nakrájet a naaranžovat tak, aby tvořilo například různá zvířátka a lákalo k snědku.

Pro imunitu dětí je však nejdůležitější psychická pohoda v rodině. I když to někdy není jednoduché, v domácnosti, kde se lidé spolu radují a smějí, kde panuje vzájemná podpora a respekt, organizmus dětí zvládá bacily o mnoho snáz.