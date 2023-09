Peníze v rukou dětí, to není jen kapesné, ale hospodaření s penězi, které nás provází celý život. Nezapomínejte, že děti se učí tím, co vidí. Pokud budete pracovat s penězi rozumně a odpovědně, budou vás děti napodobovat, naučí se finanční gramotnosti, šetření peněz a v dospělosti lépe dosáhnou finančního úspěchu a stability. A nepodceňte toto odvětví, není neméně důležité jako třeba výuka češtiny nebo matematiky, vždyť chybné finanční rozhodnutí může mít fatální důsledky.

Peníze v rukou dětí - Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

V dnešní době, kdy se svět stále více digitalizuje a peníze ztrácejí svou hmatatelnou podobu, je finanční gramotnost ohromně důležitá. Děti, které se naučí rozumět penězům a správně s nimi nakládat, mají v dospělosti větší šanci na správné finanční zázemí. Jak tedy děti vést k finanční gramotnosti?

Rodinné hospodaření:



Zdroj: Youtube

S finanční gramotností začněte v brzkém věku

Již malé děti mohou rozumět základním konceptům spoření a utrácení. Nečekejte až Maruška bude umět říkat "r" nebo až se Honzík naučí jezdit na kole… Zde platí pravidlo, že čím dříve začnete, tím lepšího pochopení dosáhnete. Můžete začít třeba tím, že dítkám ukážete různé mince a bankovky a vysvětlíte jim jejich hodnotu. Dejte jim možnost zapojit se do jednoduchých finančních plateb, jako například placení za drobnosti v obchodě. Tím se i ti nejmenší začnou seznamovat s průběhem výměny peněz za zboží a služby. Ne nadarmo se říká "co se v mládí naučíš"…, rozhodování o financích každého z nás přeci provází celý život.

Druhé kolo výzvy s anketou: Zapojte se do naší fotosoutěže Školák Deníku

Tipem, jak naučit děti finanční gramotnosti, je vytvoření rodinného rozpočtu. Ukážete jim, jak se peníze dělí na různé kategorie, jako jsou potraviny, bydlení, zábava a spoření. Děti tak budou mít lepší představu o tom, kam peníze putují a jak důležité je správně rozdělit.

Nezapomínejte také na smysl hodnoty peněz. Děti by měly rozumět, že peníze nejsou jen prostředkem k nákupu věcí, ale také reprezentují hodnotu práce a úsilí lidí. Můžete je vzít s sebou do práce nebo jim ukázat, jak vyděláváte peníze, aby pochopily, že peníze nejsou samozřejmostí. Povídat si s nimi, že i paní prodavačka, učitelka, vydělává peníze na bydlení, jídlo nebo třeba na koncert své oblíbené kapely. Používejte obyčejné příklady z každodenního života. Dětská duše je lépe pochopí a přijme.

Buďte vzorem

Jedním z nejlepších způsobů, jak děti naučit finanční gramotnosti, je jít jim příkladem. Takovým, za který se nebudete stydět. Rozumně spravujte finance, plánujte a investujte své peníze. Když uvidí, že i dospělí musí dělat finanční rozhodnutí, budou se cítit motivovanější a budou se chtít tyto dovednosti naučit sami.

Pohled do historie: první kočárek netlačila maminka, ale táhla ho koza

Nejlepší názorný příklad? Že si ratolest za vlastní peníze koupí svoji vysněnou věc. Ten krásný růžový svetr, parádní fotbalový míč nebo dvoumetrového krtečka… Cokoli si dítě bude chtít pořídit, můžete s ním prodiskutovat, zda má dostatek peněz, nebo zda by si mělo ještě nějakou dobu šetřit. Navíc věc, kterou si samo dítko zaplatí, se rázem vyšplhá na úplně jinou úroveň, bude si jí mnohem více vážit, opečovávat ji a dávat na ni pozor. Uvědomí si, že pokud ji rozbije, bude muset znova šetřit, počkat si na ni a opět ji zaplatit.

Zaveďte kapesné

Jednou z efektivních cest, jak děti učit o řízení peněz, je zavedení kapesného. Každý týden nebo měsíc dostanou určitou částku peněz, kterou mohou použít na své drobné nákupy. Tím se nejlépe naučí, jak plánovat své výdaje a rozhodovat o tom, za co chtějí peníze utratit. A kdy nastává čas začít s kapesným? Třeba začátek povinné školní docházky je zároveň i vhodnou příležitostí pro začátek s kapesným.

Další jakousi učebnicí finanční gramotnosti může být malý rozpočet. Vytvořte se svými potomky jednoduchý rozpočet pro jejich kapesné nebo peníze, které dostávají na dárečky a odměny, penízky od prarodičů apod. Učte je, jak sledovat příjmy a výdaje a plánovat své financování. Díky tomu se budou umět lépe orientovat ve svých penězích.

KVÍZ: Včelka Mája. Otestujte se, jak dobře malou rošťačku znáte

Někdo dostává kapesné "jen tak", někdo si ho musí zasloužit. Například maminka Sandra z Horních Počernic dává desetileté dceři peníze dle známek. „Pokud Jana přinese domů jedničku, odměním ji padesátikorunou, když dvojku, tak dvackou, když trojku, nedostane nic. A na druhou stranu, v případě špatných známek peníze holčička vrací. Za pětku padesát korun, za čtyřku dvacet korun, peníze tak jdou opět do mé kasy. Občas přinese tato metoda pláč, ale každopádně u nás doma funguje.“

Tipy České spořitelny

Jak šetřit:

Přeneste zodpovědnost na dítě, pořiďte mu kasičku a vysvětlete, že rodičům musí pomoct, že zrovna teď na „tu“ vysněnou hračku nemají, ale pokud pomůže šetřit z kapesného, bude si ji moct koupit brzy samo. Buďte důslední, jen díky tomu dítě pochopí, že všechny hračky si koupit nemůže. Zároveň začne chápat hodnotu peněz a bude nuceno si samo určit, jakému nákupu dá přednost.

Když dětem dojde kapesné:

Polovině dětí se stává, že se svým kapesným nevyjdou. A až dvě třetiny rodičů jim v této situaci půjčí, ale na vrácení půjčky trvá méně než polovina rodičů. Mluvte se svým potomkem o tom, za co utrácí, proč (zase) nevyšel s kapesným, na co potřebuje půjčit. A pokud dítě touží po něčem speciálním, můžete se s ním domluvit, že určitý obnos (pokud ne celou částku) si přece jen musí našetřit a vy mu pak zbytek doplatíte. Když se ale spolu dohodnete, že mu na nákup půjčíte, trvejte na vrácení peněz. Jen tak dítě pochopí, co znamená půjčka.

Facebook Deník Styl je tu pro každého. Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová

Učte děti spořit a využijte technologie



Spoření je dalším klíčovým prvkem finanční gramotnosti. Nebojte se dětem zřídit vlastní finanční účty k pravidelnému vkládání peněz. Můžete je motivovat

tím, že jim nabídnete, že částku, kterou si odloží, zdvojnásobíte, nebo je odměníte, když dosáhnou určitého cíle. Zdroj: Deník/Jan LakomýNebojte se také mluvit o dluhu a jako nástroj pochopení, jak naložit s penězi, využijte nepřeberné a všudypřítomné technologie. U dluhu především vysvětlete, jaké může nést následky, co znamenají úroky, penále apod. V dnešní době existuje mnoho aplikací a online nástrojů, které mohou pomoci dětem lépe rozumět penězům. Věřte, že

aplikace budou děti bavit, a navíc se u nich budou vzdělávat. A to se vyplatí.

Tři rady na závěr, jak na půjčky s rozumem, které radí dětem a mladým Česká spořitelna:

- Věc, kterou si člověk kupuje, by měla sloužit déle, než ji bude splácet. Je přece hloupost splácet něco, co už člověk dávno nemá.

- Rozumné je si půjčit na bydlení nebo vzdělání, zkrátka to, co člověku dlouho vydrží.

- Rozumné je si půjčit na věci, bez kterých se člověk neobejde (pračka, lednice), ale ne nový model mobilu, když ten starý ještě slouží.