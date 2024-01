Běžecké lyžování je pro děti ideálním zimním sportem. Díky volné patě se pohyb na běžkách podobá přirozené chůzi. Rodiče potěší také fakt, že strávit zimu na běžeckých lyžích vyjde podstatně levněji než na sjezdovkách. Učit děti běžkovat můžete i v lese za domem. A až se vydáte na upravené trasy, zaplatíte pouze za dopravu a parkování. Jak dětem vybrat správnou délku lyží? A jak to udělat, aby si děti běžkování užily?

Běžky jsou ideálním zimním sportem. Procvičí celé tělo, podobají se chůzi a neutratíte tisíce za skipas. | Foto: Shutterstock

Český olympijský tým: Jak začít s dětmi na běžkách:

Zdroj: Youtube

Oproti sjezdovému lyžování jsou běžky finančně dostupnější. Zatímco za skipas na jeden den necháte v lyžařských areálech přibližně tisíc korun, za běžecké trasy se v České republice neplatí. A dobrovolné příspěvky pro provozovatele starající se o údržbu tras často začínají na 50 korunách. Pohyb na běžkách je také bližší chůzi. Pro děti může být pohyb na běžeckých lyžích oproti sjezdovkám snazší. Pohybují se totiž pomaleji. Běžky navíc zapojují celé tělo.

Jak uvádí na svém webu Fyzio pro děti dětská fyzioterapeutka Lucie Alblová, běžky rozvíjí koordinaci, rovnováhu i sílu.

Kdy začít učit dítě na běžkách?

Děti mohou na běžky stoupnout ve chvíli, kdy zvládnou spolehlivě a jistě chodit. Děti si mohou běžecké lyže poprvé nasadit už před druhými narozeninami. Ideální věk ale není pro každého stejný, záleží na vývoji i temperamentu konkrétního dítěte.

„Pokud je tedy vaše ratolest již v příhodném věku­ a náhodou u vás napadne sníh, obujte ho do kvalitní běžecké výbavy,“ radí na svém webu fyzioterapeutka Lucie Alblová.

„Do běžek hlavně proto, že lyžování s volnou patou se přibližuje přirozené chůzi. A také proto, že lehká běžecká výbava to technicky umožní,“ vysvětluje Alblová.

Pokud se ale dítěti na běžkách nedaří, klidně nechte pokusy na další rok. Nikdy není pozdě začít s výukou. Naopak pokud dítě na jakékoliv lyže dotlačíte příliš brzy, můžete mu tento krásný sport zbytečně znechutit na dlouhé roky.

Jak dlouhé mají být běžky pro děti?

Důležité je vybrat malému běžkaři či běžkařce správnou výbavu. Lyže musí mít správnou délku, aby je dítě dokázalo ovládat. Vybírají se podle výšky dítěte. Zvlášť začínajícím běžkařům pořiďte lyže maximálně o pár centimetrů delší, než dítě měří.



Skluznice by měla mít protismyk. Bez něho se děti mohou na podkluzujících lyžích zbytečně trápit. Hole by měly dosahovat zhruba do podpaží.

K další výbavě patří vázání. Dejte si pozor, abyste vybrali typ vhodný pro vaše běžky. U malých dětí se může hodit také tažné lano spojující rodiče a dítě.

U opravdu malých lyžařů oceníte vozík pro děti. Mnoho z cyklistických modelů lze přiděláním lyží snadno používat i na sněhu. Pokud se dítě brzy unaví, může si odpočinout ve vozíku. Vy se tak můžete odvážit na delší trasy. Jen nezapomeňte dítěti do vozíku přibalit teplé boty na přezutí.

Tipy, jak si den na běžkách s dětmi užít:

Správné oblečení – Běžkování je aerobní aktivita, dítě se u ní zapotí. Je proto potřeba jej obléct tak, aby neprochladlo. Ale ani přehřáté a zpocené dítě se znovu na běžky těšit nebude. První vrstvu volte z funkčního materiálu, který pohlcuje pot a odvádí ho od pokožky. Přírodní alternativou je oblečení z vlny. Vnější vrstva by měla být naopak voděodolná. S sebou vezměte extra pár rukavic, brýle a nezapomeňte při slunném dni na krém s ochranným faktorem. Vyberte upravený okruh – Vyhlídněte si upravené stopy s mírnou obtížností. Upravená stopa pomůže začínajícím lyžařům udržet lyže ve správné poloze. Délku trasy vybírejte s ohledem na věk a schopnosti dítěte. S motivací může pomoc horská chata a borůvkové knedlíky. Do delších kopců můžete dítěti pomoci tažným lanem. Venku v zimě: Vyzkoušejte osm tipů, jak si čas s dětmi užít počasí navzdory Skluznice se šupinami nebo skin – Zvlášť u dětí není vůbec na škodu zvolit skluznici se šupinami nebo ve variantě skin. Šupiny v odrazové části pomáhají získat trakci při jízdě do kopce. Skin skluznice jsou potažené mohérem. Pomáhá při výjezdu a při sjezdu nepřekáží. Začněte pomalu – Není kam spěchat. U běžeckého lyžování to platí dvojnásob. Na děti netlačte, vynechte drilování. Nechte je si na běžky na nohách zvyknout a nepřepínejte je. Naučte dítě padat (a vstávat) – Než se vydáte lyžovat do hor, nacvičte s dětmi techniku padání a vstávání. K tomu poslouží zasněžený plac na na zahradě nebo mezi paneláky. Pomoci může pružné tažné lano, které dítěti poskytne oporu a vstávání mu ulehčí. Hůlky počkají – Pro první lekce nechte hůlky doma. Zvlášť malým dětem může dělat potíže koordinovat zároveň lyže, tělo a hůlky. Nejdříve se musí naučit udržovat rovnováhu a správně se pohybovat. Svačina, svačina a svačina – Běžkové lyžování je fyzicky náročný sport, při kterém spalujete velké množství energie. Zabalte do batohu na každou lekci dostatek jídla pro rychlé doplnění energie.

Zdroj: Lyžařský web FasterSkier

S hůlkami nebo bez?

Názory na to, zda dětem dát při výuce do rukou hůlky, se různí. Někteří rodiče nechtějí děti učit bez hůlek a později je zase přeučovat na hůlky. „Velice často se ale v rámci rozvoje techniky používá jízda bez holí,“ vysvětluje ve videu Českého olympijského týmu Martin Koukal, mistr světa v běhu na lyžích, který je také tatínkem dvou dětí.

Dítě má díky tomu možnost soustředit se na udržení rovnováhy a správnou techniku. Zvlášť malé děti mohou hůlky spíše rozptylovat.

Naučte děti jak se zvednout

Pokud děti chcete učit běžkařit sami, začněte nácvikem pádu a vstávání na nohy. „Nejenže to šetří vaše záda, ale také se vyhnete zbytečné frustraci dětí z toho, že nemůžou vstát a jsou zaseklí ve sněhu,“ radí Jessica Everettová na svém lyžařském webu Skiing Kids.

O správnou techniku vstávání po pádu se podělila v instruktážním videu lyžařského klubu Nansen, Victoria Gironová. „Je důležité srovnat lyže. Nebojte se překulit na záda a lyže zvednout do vzduchu,“ radí. Otočte na bok a lyže srovnejte tak, aby křížily kopec. Poté stačí kleknout na kolena a s rukama mezi lyžemi se zvednout.

Správná technika: Základem je skluz na lyži

Když umí děti vstát, je čas na nácvik techniky běžkování. Nejdříve si děti musí osvojit pohyb na jedné lyži. „Nácvik bývá to, že dítěti vezměte jednu lyži a hrajeme na koloběžku. Případně fotbal. Na jedné noze máme lyži, druhou kopeme, po chvíli vyměníme,“ radí Martin Koukal v instruktážním videu Českého olympijského svazu.

„Velice důležité je také naučit děti sjíždět z kopce. To znamená plužit, brzdit a zastavit,“ radí Koukal. Zároveň však zdůrazňuje, že nejdůležitější je, aby děti pohyb na běžkách bavil.

„Baví je jezdit z kopce? Pomozte je vytáhnout do kopce, ať si sjedou kopec,“ uzavírá mistr světa v běhu na lyžích a olympijský medailista Martin Koukal.

Místo drilování si s dětmi můžete na běžkách zahrát různé hry. Zkuste třeba Cukr, káva, limonáda.

S dětmi na běžkách:

Šupiny nebo skin?

Pro děti volte běžky s šupinami nebo v úpravě skin. Šupiny jsou výstupky v mazací komoře, které nahrazují vosk. Umožní pevný odraz za všech podmínek a nebrání pohodlnému skluzu.

Skin úprava funguje na stejném principu, umožňuje ale rychlejší sjezd. Skin běžky jsou potaženy pásem mohéru, jehož chloupky při záběru umožní příjemný odraz, ale po směru krásně kloužou.