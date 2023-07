Kočku, či pavouka? Domácího mazlíčka vybírejte pečlivě. Poradíme vám, jak na to

Jaké zvíře pořídit dítěti? To je otázka, na kterou nejspíš hledá, hledal nebo bud hledat odpověď každý rodič. Co chovat doma za zvíře, to potom záleží na výběru a také přání dětí. Ovšem domácího mazlíčka je třeba vybírat s rozvahou. Je nutné si vše promyslet, protože jinou péči potřebuje pes, kočka, papoušek, rybičky nebo had.

I kočka může být skvělý domácí mazlíček. | Foto: Deník/Petr Pelíšek