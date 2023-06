Mnoha lidem se pod pojmem dula nevybaví téměř nikdo, popřípadě sluníčková žena, která v batikovaném oblečení poskakuje vedle rodící ženy, u ní doma v obýváku. Stejně tak se dozvídáme sporné informace o placentě a jejím poporodním využití. Tato zaběhnutá dogmata se ve společnosti tradují z důvodu nepochopení a nedostatku faktických informací. Dula Markéta Verbíková se považuje za průvodkyni ženy těhotenstvím, porodem a následným obdobím seznamování s jejím miminkem. Podpořit a moci se opřít o pevný bod v průběhu tohoto transformačního úseku v životě ženy, je cílem, na kterém si zakládá.

První okamžiky a začínající příběhy rodiny s miminkem. | Foto: Karolína Vlčková, Veronika Šmoldasová

Nejenom o práci duly, těhotenství a mateřství, ale i o kontroverzní placentofágii (konzumace či popíjení placenty), jsme si povídaly s Markétou Verbíkovou, vystudovanou lesní inženýrkou, která po státnicích a roce praxe v oboru odjela za dobrodružstvím do Kanady.

„Můj život jsem si perfektně nalajnovala, ale „člověk míní a život mění“, takže jsem po třech měsících po příjezdu do Kanady otěhotněla se svým manželem. 17. listopadu 2019 se v porodnici High River narodila moje dcera. Těhotenství, porod a následující období poporodní deprese vyklonilo můj život o 180°, pochopila jsem, že držet se v zajetí stálého mužského principu už není moje cesta. Pochopení fungování role matky a cyklické ženy v dnešní, moderní společnosti už dávno není ničím ezoterickým. Generace žen, které byly nuceny vystoupit ze svých původních rolí jsou dokladem nepochopení fungování ženského a mužského vědomí, a vlastně i jejich mozků. Neurobiologie nám dnes poskytuje prokazatelné výsledky toho, že muž a žena si nemohou být nikdy rovní. Každý je jedinečný takový, jaký je. Není potřeba bojovat. Žena může jen být. Jen existovat,“ říká dnes již dvojnásobná maminka, která nakonec zakotvila s rodinou v malé vesničce v podhůří Orlických hor.

Dula a porodní plán:

Kdo je dula?

Slovo dula pochází z dob Starověkého Řecka, není tedy žádným novodobým výstřelkem moderních žen. V cizojazyčné literatuře byla dula popisována jako „woman who serve“ – pomocnice ženy. Dříve jimi byly otrokyně, a některé historické prameny mluví o tom, že tyto ženy se stávaly součástí komunit a jejich privilegia byla srovnatelná s rodinnými příslušníky, u kterých se nacházela.

Co obnáší práce duly?

Když se mně ozve žena, se zájmem o mé služby, domluvím si s ní úvodní schůzku. Toto setkání je čistě informativní a seznamovací. Většinou si povíme naše očekávání, přání a možnosti, které máme. Necháme si nějaký čas na rozmyšlenou a pokud se domluvíme na další spolupráci, najíždím s většinou žen na můj „porodní balíček služeb“.

Já osobně svým klientkám poskytuji 3 předporodní schůzky, v rámci kterých procházíme fyziologii porodu, možné intervence a jejich klady i zápory, sepíšeme porodní přání, zkoušíme úlevové polohy, spinning babies, práci s rebozem (Mexický šátek), masáže, pracuji s aromaterapií a vaginální napářkou, učím základy hypnoporodního dechu, relaxace, vizualizace, jsem taky vyškolená dula pro práci pro ženy po císařském řezu (doprovázím ženy na VBAC – vaginální porod po císařském řezu) a mnoho dalšího.

Můžete nám přiblížit, jak připravujete budoucí maminku na porodní proces?

Držím pohotovost kolem data porodu své klientky, tzn. že 14 dní před a 14 dní po stanoveném datu porodu jsem nonstop připravená vyjet k ženě. Jakmile se klientka ozve, vyrážím (většinou nejdříve k ní domů). Už doma přichází péče, relaxace, zkoušíme masáže a vše, co je ženě příjemné. I podle vědeckých studií a dle fungování porodních hormonů je nastolení atmosféry u porodu klíčové. Pomocí aromaterapie, chromoterapie, světýlek aj. se snažím nastolit ničím nerušenou atmosféru a uvést tak ženu do stavu, kdy se vypíná její myslící mozek (neokortex) a porodní proces může přirozeně postupovat dle tempa ženy a jejího miminka.

Pokud jsem se ženou domluvená na porodu v porodnici, odjíždíme ve chvíli, kdy už se doma přestane cítit komfortně. Po příjezdu do porodnice se snažím znovunastolit podobné, domácí prostředí a tím zefektivnit postup porodního procesu.

Co všechno zahrnuje péče těsně po porodu?

Po porodu miminka přichází i porod placenty. Často je tato část porodu přehlížená, ale její hladký průběh snižuje šanci na výskyt poporodního krvácení. Když vše probíhá fyziologicky normálně, miminko je ihned po porodu přiloženo na tělo maminky a probíhá bonding neboli „zlatá hodinka“, během níž se startuje prolaktin (hormon laktace), stabilizují se tělesné funkce miminka a probíhá přenos životně důležitých bakterií. V nejlepším případě také přichází samopřisátí k matčině prsu. Miminka se rodí s více než 70 druhy různých reflexů, které jim (mimo jiné) umožňují i první přisátí k prsu matky. Některé ženy se rozhodnou pro ambulantní porod a po pár hodinách odchází zpět domů, jiné zůstávají v porodnici.

Jakmile maminka porodí, nastává období šestinedělí. I v rámci tohoto času navštěvuji ženy u nich doma. Zmíněné návštěvy bývají velmi důležité. Protože jsem konzultantkou pro Úsměv mámy, vím, že období šestinedělí je pro mnoho maminek velmi složité.

V rámci schůzky (schůzek) si povídáme, na poporodní bříško přivezu na míru namíchané olejíčky a stahujeme ho pomocí reboza (tejpování, benkungu,), jako laktační poradkyně pomáhám s případnými problémy u kojení. Dělám vše, co je potřeba, od nošení miminka po venčení psa.

Doprovázíte ženy ke všem porodům?

Jako dula tedy doprovázím k domácím porodům, porodům v porodnici a dokonce i k císařským řezům. Respektuji každé rozhodnutí ženy a jejího partnera. Já sloužím jako opora a podpora v jakémkoliv jejich rozhodnutí. To samé platí o zdravotnickém personálu. Když si každý hledí svých kompetencí, je možné vytvořit krásné porodní prostředí prakticky kdekoliv.

Práce duly mě učí obrovské pokoře a vědomí, že nikdy není možné zůstat na jednom místě. Vždy je potřeba se dívat na problémy a situace z různých perspektiv a postupovat nejlépe na základech evoluční psychologie a nenásilné komunikace.

Věnujete se tématu placentofágie. Uvádíte, že buňky placenty jsou jedinečné, že jsou nejmladší, ale přitom nejsilnější buňky našeho těla, které mají samouzdravovací schopnost. Jaké pozitivní účinky konzumace či popíjení placenty přináší?

Pokud se zaměřím pouze na osobní zkušenost u žen, kterým jsem placentu zpracovávala, rozdíl určitě vidím. Ženy, kterým jsem po porodu podala koktejl byly velmi energeticky nabité. Mám už na více případech potvrzeno i to, že placenta po porodu může pomoci se zastavením většího množství krvácení. Výborné výsledky nesou i placentové kapsle v šestinedělí. Většina žen se po nich cítí psychicky lépe, mají více energie a lepší rekonvalescenci. Některé potvrdily i možný přínos ve zvýšení laktace.

Konzumaci placenty podporují i slavné osobnosti včetně Kim Kardashian, Hilary Duff nebo January Jones. Z našich končin svoji placentu snědly například herečky Andrea Kerestešová, Míša Tomešová nebo zpěvačka Eva Burešová (na fotografii).Zdroj: Profimedia, Tonda Tran/CNC

Jsou zaznamenány i případy, kdy by pozření placenty vyvolalo nějaké nežádoucí účinky, popř. ublížilo matce či dítěti?

Ano, takové případy jsou také známi. Jednalo se o špatné hygienické podmínky při zpracování či transportu.

Co to vlastně placenta je a jaké látky obsahuje?

Placenta je dočasný orgán, který vaše tělo vytvoří pouze pro potřeby výživy miminka. Funguje jako žláza, která vylučuje hormony a tím podporuje růst imunitního systému dítěte. Velkou zajímavostí je i pojem „fetomaternální mikrochimérismus“, který studuje a dokládá přenos buněk mezi matkou a dítětem. I roky po porodu lze v těle matky nalézt kmenové buňky z předchozího těhotenství.

Podle studie „Human maternal placentophagy: a survey of self-reported motivations and experiences associated with placenta consumption“ obsahuje placenta 14 stopových, minerálních prvků (např. železo, zinek, selen,mangan). Ukázalo se také, že koncentrace potencionálně škodlivých látek je pod hranicí toxicity. Placenta obsahuje i hormony, jako je např. melatonin, prolaktin, oxytocin nebo progesteron.

Porod placenty:

Existuje několik možných způsobů zpracování placenty. Která forma je nejčastěji používaná a obsahuje největší koncentraci vitaminů a minerálů?

Placentu je možné zpracovat do mnoha podob. Nejčastěji ženy volí koktejl po porodu, kapsle a tinkturu. Pro ženy po císařském řezu jsou také skvělé mastičky a oleje, díky kterým se může jizva lépe hojit.

Je pro zpracování vhodná placenta každé rodičky, nebo jsou tam nějaké překážky v souvislosti např. s jejím zdravotním stavem?

Rozhodně není vhodné zpracovávat placentu ženám, které v těhotenství kouří, pijí alkohol nebo berou drogy. Placenta se také nezpracovává v případě rozsáhlé infekce dělohy a určitě stojí za zvážení i vysoce medicínsky vedený porod.

Tablety z placentyZdroj: Shutterstock

Když se podíváme do odborné literatury, najdeme několik studií, které práci duly hodnotí velmi pozitivně. Můžete nám prozradit, co vy sama považujete za nejpřínosnější?

Nalezneme řadu studií, které prokazatelně dokazují, přínos duly u porodu. Mezi ty nejznámější patří:

- Snížení rizika císařského řezu až o 28 %

- Snížení výskytu poporodní deprese o 31 %

- Snížení počtu podání epidurálu o 60 %

- Snížení počtu podání umělého oxytocinu o 40%

- Snížení délky doby porodu o 41 min

- Vyšší APGAR skóre u miminek

- Vyšší spokojenost žen s porodem a zpětná vazba od žen, které se při porodu se svou dulou cítily velmi příjemně

Neoddiskutovatelné výhody dul u porodu už znáte, doufám tedy, že je jen otázkou času, kdy se stanou běžnou součástí nejen u domácích porodů, ale i o porodů v porodnici či u plánovaných císařských řezů. „Kde je vůle, tam je cesta“, proto zůstávám optimistická ve vyhlídkách budoucnosti fungování dul a spolupráci se zdravotnickým personálem.