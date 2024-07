Do nemocnice rodiče své miminko vzali proto, že nepřibíralo. Domů prý odešli s nepřímou radou, aby dali svou malou dcerušku do ústavu. Tak začíná příběh nyní patnáctiměsíční Elišky, která se narodila s těžkou centrální svalovou hypotonií. Zjednodušeně řečeno to znamená, že je jako hadrová panenka. Rodiče padají vyčerpáním. Přesto se nevzdávají a doufají, že své dceři Elišce pomohou. Do hlavičky i svalů jí pouští elektřinu a jídlo jí budou pumpovat přímo do žaludku.

Ke staršímu synovi se spokojeným rodičům narodila krásná a na první pohled zdravá holčička Eliška. Porod proběhl v termínu a bez sebemenších komplikací. Všechny testy po porodu dopadly dobře, včetně genetických vyšetření. Jediné, co se rodičům brzy po propuštění z porodnice nezdálo, bylo, že holčička nepřibírá tak, jak je u miminek obvyklé.

Vzali ji proto na vyšetření do nemocnice. Vrátili se se slzami v očích a s několika listy anglicky psaného textu popisujícího velmi neobvyklou a v celosvětové populaci ojedinělou diagnózu. S „útěchou“, že vždy mohou dceru – lidově řečeno – dát do ústavu, kde se o ni postarají místo nich.

„Nikomu ani nestálo za to informace přeložit alespoň do češtiny. Snad proto, abychom se nezhroutili hned v ordinaci,“ říká Eliščina maminka Jana ve sbírce s názvem Život pro Elišku, kterou pro dceru založila na dobročinné platformě Donio. Rodina si přála zůstat alespoň v částečné anonymitě, proto neuvádíme Eliščino ani maminčino příjmení. Redakce ho však zná.

Nyní patnáctiměsíční Eliška trpí těžkou centrální svalovou hypotonií a je velmi nepravděpodobné, že by bez pomoci někdy mohla sama pít, jíst, sedět, chodit, nebo dokonce i jen mluvit. Zůstane bezvládná jako hadrová panenka vyžadující péči 24 hodin denně. Jedinou její šancí jsou rehabilitace, terapie a procedury, které ale nehradí pojišťovna. Rodinu vyjdou na stovky tisíc ročně.

Jediná s GRIN2B v České republice

„Na světě je asi osm miliard lidí, ale dle paní genetičky je Eliška v České republice s touto diagnózou jediná. Ani na Slovensku takový případ prý zatím není. Na celém světě byla se stejnou diagnózou lékařsky zmapována jen hrstka lidí. Je jich tak málo, že to, co Elišce je, nestálo ani za to pojmenovat po žádném vědci. Její diagnóza je jen shluk čísel a písmenek GRIN2B,“ tvrdí smutně Eliščina maminka o nemoci, jejíž četnost v populaci není přesně známá.

Svalová hypotonie „Kojenci s hypotonií trochu připomínají hadrové panenky. Jejich ruce a nohy víceméně visí, ovládání pohybů hlavy je rovněž značně obtížné. Mezi další příznaky hypotonie se řadí i problémy s pohyblivostí a držením těla, potíže s dýcháním a tvorbou řeči, ochablost vazů a kloubů a špatné reflexy. Hypotonie nemá vliv na inteligenci,“ vysvětluje pojem Národní zdravotnický informační portál. Bostonská dětská nemocnice v textu s názvem Svalová hypotonie zmiňuje i problémy s krmením. Podotýká, že hypotonie může být způsobena několika různými nemocemi, které je nutné pro úspěšnou léčbu odhalit. Jednou z nich je například Downův syndrom, Prader-Williho syndrom či dětská mozková obrna DMO.

To s sebou nese i skutečnost, že na dívčino onemocnění zatím neexistuje ani žádný lék. Jediné, co mohou pro zlepšení stavu své dcery rodiče dělat, je intenzivně cvičit a doufat, že se vše zlepší.

Lékaři jim prý poradili, že napříč světem existují lidé se stejným onemocněním, se kterými si mohou vyměňovat zkušenosti, utěšovat se a společně hledat naději.

„Máme se ale připravit na to, že budeme o nemoci své dcery vždy vědět prakticky více než všichni doktoři, které kdy potkáme. Zní to absurdně, neuvěřitelně. Každé ráno doufáte, že se z toho probudíte,“ tvrdí rodiče dívky, kteří jsou již na pokraji zhroucení, padají únavou a vyčerpáním. Eliščina maminka Jana se snaží si přes den nepřipouštět krutou realitu, ale po nocích pláče.

close info Zdroj: Se svolením rodiny zoom_in Eliška se narodila na první pohled jako zdravá holčička, která jen nepřibírala.

Eliška je jako hadrová panenka

Eliška by vzhledem k věku měla být v psychomotorickém vývoji již mnohem dále, než je ve skutečnosti. Děti v jejím věku už umí pít z hrníčku, jsou samostatnější ve stolování, dokáží si obracet stránky v knížce, sedí a dokážou zdolat i drobné překážky. Na požádání podají předmět, některé i chodí. Eliška je však jako čerstvě narozené miminko.

„Nepřetočí se na bříško, nepase koníky, sama ani neudrží hlavičku. Několikrát denně proto doma cvičíme, jezdíme po rehabilitacích, snažíme se vše dohnat, byť je nám jasné, že to nikdy nebude dokonalé. Je třeba ale zabrat co nejdřív a právě teď, abychom se dokázali posunout co nejdál,“ pokračuje Eliščina maminka.

Léčba elektřinou EMG

Péče o Elišku vyžaduje mnoho času, psychických sil a trpělivosti obou rodičů. Holčička totiž u procedur a cviků často pláče. Nejčastěji u vyšetření EMG, kdy se tenká jehla zabodne do svalu a na základě elektřinou vyvolaných vzruchů dochází k měření nervových drah.

„Doktoři jí berou neustále krev, dělají různé testy, pouští jí do končetin i hlavičky elektřinu, cvičí s ní, až u toho srdcervoucně křičí. V nemocnici je už jako doma. Snad chápe, že se jí snažíme pomoci,“ říká Eliščina maminka. Doufá, že lékařská věda jednou pokročí, ale co se týče genové terapie, která by mohla Elišce pomoci, ta je stále pouze v počátcích.

Jediný způsob, jak se lze aspoň pokusit Eliščin stav zlepšit, jsou intenzivní rehabilitace, procedury a další cvičení, které dokážou Elišku posunout dál a významně zvýšit kvalitu jejího budoucího života. Jak totiž vysvětluje dívčina maminka ve sbírce na Donio, jsou pacienti, „kteří na tom byli stejně jako Eliška a dokázali se posunout hodně daleko. Chce to ale moře trpělivosti a času.“

A bohužel i peněz. Veškeré rehabilitace, procedury a další pomůcky totiž pojišťovna nehradí a rodiče musí vše platit z vlastních prostředků. Ze zkušeností odhadují, že každý další rok péče o jejich dceru bude stát stovky tisíc korun.

Šance na zlepšení existuje

Elišku krmí každé tři hodiny speciální stravou ústy, ale brzy bude nejspíš dokrmována i sondou přímo do žaludku. Mimo vše ostatní ji nejspíš čekají epileptické záchvaty, autismus, schizofrenie, agresivita, skolióza a poruchy hrubé i jemné motoriky. A i když jsou její oči v pořádku, její mozek význam toho, co vidí, nedokáže plně vyhodnotit.

Její rodiče ale i přesto věří, že se díky intenzivnímu cvičení dostane jejich dcera tak daleko, aby mohla jednou alespoň sama pít, jíst a zajistit si základní životní potřeby.

„Je to taková samozřejmá věc, ale přitom je tak daleko a možná naprosto nedosažitelná. Eliška možná zůstane navždy upoutána na lůžko odkázána na pomoc druhých. Nikdy nám neřekne, že nás má ráda, nebo nevyjádří, co potřebuje,“ zoufají si rodiče.

Pomoci by jednou mohla i experimentální léčba v zahraničí, která ovšem v tuto chvíli není pro Elišku vhodná. Pokud by se stav změnil a dívka by tuto proceduru podstoupit mohla, stále by ji od ní dělilo několik milionů korun, kterou by museli rodiče nebo pojišťovna uhradit.

