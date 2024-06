Od 21. do 28. června se uskuteční jeden z největších divadelních festivalů u nás, a to Mezinárodní divadelní festival Regiony. Z unikátní nabídky herců, loutkařů, muzikantů, tanečníků, akrobatů, poetů si vybere opravdu každý. Akce zaujme celou rodinu, i nejmenší diváky. Zážitky se to bude na místě jen hemžit a věřte, že nebudete vědět, co dřív navštívit. Čeká vás pulzující atmosféra nabitá setkáními a fantastickým divadlem.

O zábavu pro děti se na divadelním festivalu postará několik uskupení. Hudebních, divadelních, výtvarných, s pestrým programem. | Foto: Zdenka Gelnarová

Je libo nezapomenutelný festivalový zážitek? Krajské město Hradec Králové se zahalí do divadelních kulis a nabídne nespočet poutavých příběhů v podání skvělých divadelních souborů. Tématem letošního ročníku je chvění, tekutost a rovnováha.

Hradec Králové se promění v epicentrum českého divadla opět na konci června:

Chvění, tekutost, rovnováha. Divadelní festival Regiony odtajnil svůj program

Kompletní program 29. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Regiony naleznete na webových stránkách akce.

My vám přinášíme několik pestrých pozvánek na dětská a rodinná představení:

PÁTEK 21. června

9:00, 11:00 Dlouhý, široký a bystrozraký



První loutkovou pohádku (45 minut) pro nejmenší Dlouhý, široký a bystrozraký odehraje pražské Divadlo Minor na Hlavní scéně Divadla Drak.

Někteří vaši kamarádi jsou možná trochu divní. Jeden je čahoun, jeden trochu širší a ten třetí divně kouká. Ale jsou to kamarádi, a pokud máte jít vysvobodit prince ze zakletí zlého černokněžníka, tak je určitě budete chtít vedle sebe. Herečka Antonie Formanová byla za roli v inscenaci nominována na Cenu Thálie v kategorii Loutkové divadlo.

14:00 - 18:00 Kolotoč řezbáře Matěje

Originální dřevěný kolotoč na ruční pohon a další dřevěné atrakce nebudou před Divadlem Drakem chybět ani letos. Martin Holub alias řezbář Matěj je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově (obor tvarování dřeva a řezbářství). V současnosti tvoří převážně z lipového dřeva pod značkou Homart, inspirací je mu příroda, pohádkové postavy a dětská přání.

14:00 - 17:00 Výtvarný koutek Víly Elišky a hlídání dětí

Spolek Lodivadlo-Boatheatre, založený v roce 2019, se věnuje kulturní činnosti, kterou nabízí divákům v srdci města Hradce Králové. Vytvořil plně funkční a originální Loď umělců, ve které se odehrávají nejrůznější divadelní představení, festivaly, pohybové workshopy, výtvarné dílny nebo koncerty. Na palubu jsou všichni zváni! Pořadatelem tohoto programu je spolek Lodivadlo.

Víla Eliška.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony

SOBOTA 22. června

10:00 Kašpárek domek staví

Dvě loutkové pohádky (45 minut) o Kašpárkovi Pod plachtou Divadla Drak.

O touze po domově, jednom domečku a jednom paloučku. Co vše se může stát, když se Kašpárek rozhodne usadit a Čertovi se Smrťolou to moc nevoní. Padne kosa na kámen? Hraje se s písničkami v bohaté výpravě, každá pohádka s jiným typem loutek.

11:00 Dřevěná dílna Báry Hubené

Chcete si vyrobit loutku nebo hračku ze dřeva? Přijďte do Dřevěné dílny v Plenéru Divadla Drak, vyvrtejte do dřeva díru, zatlučte hřebíky, přilepte látku a odneste si domů marionetu, kytaru, foťák, ptáčka či rybičku nebo odplujte na vlastnoručně vyrobené lodičce a staňte se součástí 29. ročníku divadelního festivalu Regiony. Věk účastníků tvořivé dílny je neomezen.

15:00 Perníkajda

Divadlo Brambůrky vystoupí v Divadelním Šapitó (50 minut).

Byl jednou jeden les. V lese chaloupka, stan, ohniště, kotlík, sekyrka, dřevorubec, tatranky, Jeníček, krosna, Mařenka, salám, další chaloupka plná dobrot a taky kytara. A co se stalo potom? Perníkajda je pohádka o tom, co se stane, když se parta kamarádů vydá na čundr. O tom, co se stane, když se z lovečáku stane tatínek, Jeníček doslova drobí, kam se jen podívá, Mařenka má proříznutou pusu, macecha si ráda zahraje u táboráku a všichni mají hlad.

Perníkajda Divadla Brambůrky.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony

NEDĚLE 23. června

10:00 Včely

Interaktivní výtvarně-divadelní instalace o fascinujícím světě společenství včel medonosných uvidíte v Plenéru u Zdrávky.

11:00, 16:00 Tichohoří Gumák

Nonverbální představení pro děti od 6 měsíců v podání Divadla Drak ve Studiu Divadla Drak (35 minut).

Tichohoří Gumák je nejvyšším pohořím na ostrově Velký Labuan. Uprostřed je stále činná sopka Mount Holin, jejíž sopouch bez přestání chrlí do nebe nehasnoucí lávu fantazie. Místní obyvatele zaměstnává především pastva vlastních nápadů na kruhovité ploše zhruba o velikosti dětského pokojíku.Nenarativní inscenace volně inspirovaná výtvarnou a grafickou poezií, tvorbou absurdní, surrealistickou, dadaistickou, výtvarným art brutem, nonsensem i dětskými říkankami nabízí příležitost pro prvotní setkání s uměním.

Tichohoří Gumák v režii hradeckého Divadla Drak.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony.

15.30 Příběh hraček

Autorská pohádka pro děti z tvůrčího týmu Jany Hubky Vanýskové pro děti od 2 let (40 minut).

I hračky mají své sny a touhy. Tak jako malý Frantík, který je úplně obyčejné plastové miminko jedné obyčejné holčičky toužící po jednom. Mít pořádné kalhoty…

Vizuál festivalu Regiony.Zdroj: Festival Regiony

PONDĚLÍ 24. června

10:00 Bosí rytíři

Milan Hajn a Dominik Linka na motivy knihy Oty Šafránka zahrají Pod plachtou Divadla Drak akční loutkovou grotesku o malých hrdinech ze Žižkova. Vhodné pro děti od 6 let (55 minut).

„S okamžitou platností přerušujeme fotbalový zápas z důvodu únosu tří fanynek z Plzně. Všichni hráči a fanoušci se neprodleně odeberou do svých domovů k rodičům, kteří už na ně dají pozor. Hrozí bezprostřední nebezpečí únosu. Prosíme všechny rodiče, kterým nepřijdou děti domů, aby se hlásili na policejní stanici panu Paškovi. Výkup kožek se až do odvolání ruší. Konec hlášení.“

15:00 Pětkrát kolem světa

Rodinná plenérová inscenace pro děti od 6 let (60 minut) inspirovaná dobrodružstvími cestovatelky Barbory Markéty Eliášové, která se roku 1912 vydala na svou první cestu kolem světa. Putovala vlakem přes celé Rusko do Vladivostoku. Odtud se plavila parníkem až do Japonska, kde pracovala jako vychovatelka dětí anglického profesora a vyučovala na poštovní škole. Naučila se japonsky a stala se první evropskou absolventkou kurzu ikebany. Z Japonska putovala lodí do Ameriky, přes Chicago a New York se vrátila lodí do Prahy. Na cestu kolem světa se vypravila pak ještě čtyřikrát.

16:00 Malá flinta

Autoři Jan Strýček & Václav Strýček, hra (50 minut) je vhodná pro děti od 6 let.

Flinta je dcerou velikého a strašlivého pirátského kapitána Flinta. Všichni očekávají, že jednoho dne po něm převezme řemeslo a bude novým postrachem světových moří. Jenomže Flinta na to pirátství nemá tak úplně talent a bojí se, že bude pro tátu zklamáním tak velkým, jak obří je nejobávanější monstrum všech pirátských lodí – hrůzostrašný kraken. Divadelní inscenace o strachu a o odvaze být sám sebou ve světě, kde vám pořád někdo něco diktuje, a o tom, že ne všechna očekávání rodičů jsou vždy správná.

Divadlo Malá flinta.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony

ÚTERÝ 25. června

11:00 Anna Pego

Laboratoř Divadla Drak, pro děti od 4 let (40 minut).

Jako malá bydlela Ana přímo u pláže. Při přílivu tady Ana plavala, při odlivu zkoumala jezírka a přemýšlela. Postupem času si uvědomila, že se tu čím dál častěji objevuje plast. Vystudovala mořskou biologii a rybolov, a přestože dospěla, její zvědavost a zájem o moře ji neopustily. U nás moc pláží nemáme, ale i tak toho u vody vždycky hodně najdeme: nejrůznější kamínky, mušle, ale i odpadky – omleté střípky barevných plastů, rybářské třpytky a další. Předměty, které najdeme, jsou zajímavé svým příběhem.

15:00 Rychlé Šípy

Loutkové divadlo KAKÁ, pro děti od 3 let v Divadelním šapitó (50 minut).

Bezchybný kladný hrdina Mirek Dušín a jeho věrní kamarádi Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, všeobecně známí jako Rychlé šípy, vás vtáhnou do svých dobrodružství plných odvahy, nečekaných zvratů a vtípků. Zrádné Bratrstvo kočičí pracky nenechá Rychlé šípy nikdy na pokoji a je jim v patách. Loutkové zpracování komiksů Jaroslava Foglara se střídá s činoherními scénami a osobitá autorská hudba divadla KAKÁ… podívaná, která vtáhne i toho nejmenšího diváka do děje, a přiblíží tak komiksovou klasiku i dětem, které ještě neumí číst.

16:00, 19:00 La Putyka

Nonverbální taneční představení pro celou rodinu v Letním kině Širák (65 minut).

Momentky z (ne)obyčejné české hospody. Milostný příběh, rvačka, potácení štamgastů i břinkající kapela pod dohledem svérázného hostinského. Akrobacie, tanec, loutky, sportovní výkony a živá hudba slité do jedné novocirkusové sklenice. Hospodská fantazie a změněná realita, v níž přestávají platit fyzikální zákony a hosté jsou svědky i původci nečekaných akrobatických, hudebních i pohybových jevů.

Uskupení Cirk La Putyka slaví letos 15. narozeniny svého legendární představení La Putyka.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony.

STŘEDA 26. června

11:00 Kosmokopce

Divadlo FRAS vystoupí v Laboratoři Divadla Drak, vhodné pro děti od 8 let (40 minut).

5. listopadu 1993 vystoupilo přes 500 lidí na islandský ledovec Snæfellsjökull, aby viděli přistání mimozemšťanů. Večer se přehoupnul v noc a lidé se zklamaně vraceli domů. Zůstal jen Örlygur. Rozhodl se zasvětit život hledání mimozemské entity. Otázkou zůstává, zda na naši planetu chtějí přijít nebo z ní odejít. Inscenace otevírá téma environmentální problematiky a představuje téma globálního oteplování ze zcela nového úhlu. Hra kombinuje loutkové divadlo s projekcí a videomappingem. Loutky jsou vyrobeny z jedlého veganského materiálu.

15:00 Kamínková benefice

Oblastní charita Hradec Králové uspořádá v Žižkových sadech Kamínkovou benefici. Výtěžek z prodeje kamínků bude využitý tradičně na nákup pomůcek pro děti s postižením. Přijďte si pro krásný kamínek. Udělejte radost sobě a pomozte dětem.

Středisko rané péče sluníčko poskytuje zdarma pomoc rodinám pečujícím doma o děti s postižením do sedmi let věku. Poradkyně dojíždí domů za rodinami po celém Královéhradeckém kraji, kde s dětmi pracují, cvičí a jsou velkou oporou i rodičům.

17:00 Ukrajinské pohádky

Trojice ukrajinských lidových pohádek pro diváky od 4 let v Plenéru Divadlo Drak (50 minut).

Jak se narodil Krtek? Jak přemůže mladý Carevič zlého Hada? A pohoupe Keř Vrabčáka?

Hravé vyprávění loutkami, které během představení vznikají z vojenské výzbroje a části armádní výbavy, kterou po sobě Rusko zanechalo na Ukrajině.

Ukrajinské pohádky v podání divadla Krutý krtek.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony.

ČTVRTEK 27. června

10:00, 14:00 Dezert

Představení uvidíte Pod plachtou Divadlo Drak, vhodné pro děti od 2 let (35 minut).

Vodu! Letadlo ztroskotá v poušti. Je potřeba najít vodu, opravit letadlo a dostat se zpátky domů. Bez vody ubývá sil a mysl začíná blouznit. V nekonečném rozpáleném písku se začínají před očima zjevovat podivné postavy, zvířata a věci. Letcovy přání, sny i strachy. Sladké mámení, kterému se lehce podléhá. Lepkavý pocit sucha je cítit na patře. Vodu! Nesmí podlehnout zmateným smyslům. Musí najít vodu! Jiná cesta není. Nebo je?

15:00 Neboj, houbo

Pro děti od 4 let, v Divadelním šapitó (30 minut).

Les se probouzí. Houby rostou. Ten, kdo žije v lese, vyráží sklízet. Jen jedna malá houba nemůže vyrůst. Nemůže, nebo nechce? Ptá se ten, kdo ji chce sklidit. Chce, nebo musí? Nakonec nikdo nechce podlehnout strachu, ale také nikdo nechce být sám. Ani houba v lese.

Představení je podpořeno Novou sítí z.s. v rámci programu Nová krev na scéně.

16:00 Divadlo beze slov

Představení v Mětské hudební síni (60 minut) obsahuje rozličné pohybové etudy neslyšících studentů, žáků a pedagogů. V krátkých etudách řeší problematiku lidskou – vztahy mezi lidmi, komunikaci, etiku. Neslyšící herci také rádi tančí, cítí vibrace hudby ze země i z energetických obalů, které se ve skupině tančících sjednotí. Divák téměř nepozná, kdy tančí slyšící a kdy neslyšící. Využívají kouzelné moci divadla povznést se nad některá témata pomocí humoru. Nabízí možnost některé problémy řešit poněkud nekonvenčně.

Divadlo beze slov.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony.

PÁTEK 28. června

15:30 My se vlka nebojíme

Letní scénu obklopí Divadlo Had. My se vlka nebojíme (45 minut) je veselá maňásková skládačka pohádek o třech prasátkách a neposlušných kůzlátkách a o tom, jak přelstít hloupého vlka.

16:00 Zlatá husa

Hra v režii nezávislého alternativního loutkového divadla Buchty a loutky hrající pro děti i dospělé. Pod plachtou Divadla Drak, pro děti od 3 let (45 minut).

Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně. To proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem.

17:00 Stůl nad zlato

Studio Divadla Drak, pro děti od 5 let (55 minut).

Stůl nad zlato je adaptací Boženou Němcovou popularizované pohádky, zasazenou do rámce meziválečných událostí 20. století. S odstupem a nadsázkou společné hry tu protagonisté pojmenují svízele odloučení a ztráty, kterých minulé století přineslo více, než si kdokoli uměl představit.

Stůl nad zlato odehraje pražský spolek Ústav úžasu.Zdroj: Se svolením festivalu Regiony.