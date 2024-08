Prázdniny pomalu končí, začátek školního roku už ťuká na dveře a my tu pro vás máme speciální školní výzvu s anketou. Získejte pro svého školáčka originální titul Školák Deníku 2024. Nejen, že si odnesete hodnotné ceny, ale získáte také nezapomenutelnou památku pro celou rodinu, a to otištění vaší ratolesti v novinách. Stačí zaslat pouze fotografii dítěte s údaji do soutěžní ankety, která se bude konat na našem webu.

Milí čtenáři,

v této soutěži můžete týden co týden dávat hlasy malým školákům, kteří budou usilovat o vaše sympatie. Každý týden na tomto místě můžete hlasovat pro novou skupinu žáčků. Na konci každé týdenní soutěže školáček, který získal absolutně nejvyšší počet hlasů, postoupí do celostátního finále. Tam se o vaše sympatie utká s dalšími malými vítězi anket z různých koutů republiky. A na co se můžou vítězové soutěže těšit? Na cenu, originální titul Deníku i památku v novinách. Jak na to?

close info Zdroj: Deník zoom_in Fotosoutěž Školák Deníku.

Fotografii, jméno, bydliště a třídu školáka posílejte na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.

Fotosoutěž bude založena na formě anket, které odstartují v září. O hlasování budete rozhodovat jen vy na našich webových stránkách! Výherci jednotlivých kol se utkají v celorepublikovém finále, které vyvrcholí v listopadu.

close info Zdroj: Shuttestock.com zoom_in Do soutěže stačí zaslat fotografii, jméno, bydliště a třídu školáčka na e-mail dite@vlmedia.cz.Soutěžní hlasování se řídí pravidly, která najdete na našem webu.

Hlasování na webu je nastaveno tak, aby vašemu malému favoritovi mohl poslat hlas opravdu každý, kdo chce. Hrajte, prosím, fér.