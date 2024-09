Malá Anna se narodila císařským řezem. Po porodu její tělíčko nezvládlo přechod z plodové vody na vzduch. Její kůže začala tvrdnout a měnit se v pancíř. Na těle se jí otevíraly rány, přestala jí cirkulovat krev do rukou a nohou a přes otok nebyla holčička schopna ani otevřít oči. Narodila se totiž s vzácnou formou harlekýnské ichtyózy. Dříve takto narozené děti umíraly brzy po porodu.

Až do porodu bylo vše v pořádku

Jennie prožívala zcela normální těhotenství. Všechny testy byly v pořádku a ona se těšila na vymodlenou dceru. Ve 34. týdnu jí praskla voda. Protože malá Anna byla uložená koncem pánevním, rozhodli lékaři o provedení císařského řezu. Ještě v tuto chvíli nic nenaznačovalo, že je s Annou něco v nepořádku.

Tatínek a malá Anna krátce po narození:

To se ale změnilo ihned po porodu. Během sekund začala Annina kůže tvrdnout. Popraskala a způsobila otevřené rány po celém těle.

„Lékaři přivedli manžela a doporučili převoz Anny do větší nemocnice. Dali mu Annu na chvíli pochovat. Ještě se stihnul podívat do jejích očí, než jí otekly a na několik dní zůstaly zavřené,“ vypráví Jennie svůj příběh na webu Love That Matters.

Když jsem ji dostala do náručí, zlomilo mě to

„Zlomená. To je jediné slovo, které popisuje moje pocity, když jsem Annu konečně uviděla,“ vzpomíná Jennie na první společné okamžiky.

Annina kůže rostla a hromadila se po celé měsíce v děloze. V plodové vodě to nebyl problém. Jakmile ale přešla na vzduch, začaly nánosy kůže vysychat a drtit Annino tělíčko jako pancíř. Otoky znemožnily přesun krve do rukou a nohou. Ty byly proto celé modré.



„Co na tom všem bylo děsivé je, že se to prostě stalo. V jednu chvíli bylo všechno v pořádku a v druhou ne,“ popisuje Jennie.

Lékaři v prvních hodinách nevěřili, že přežije dost dlouho na to, aby se na ní Jennie vůbec stihla podívat.

Co je ichtyóza: vzácné genetické onemocnění kůže

žádný pacient s ichtyozou není stejný

její projevy mohou vypadat jako zarudlá kůže, ale také jako nánosy ztvrdlé kůže po celém těle

ichtyóza není nakažlivá, není nutné se pacientů jakkoliv stranit nebo na stav kůže upozorňovat

na ichytózu zatím neexistuje žádný lék

nadměrná tvorba kůže může negativně ovlivnit schopnost pocení, termoregulaci, pohyb, celistvost kůže, sluch i zrak Zdroj: Spolek Ichtyóza

Anna na vzduchu trpěla

Annu lékaři umístili na jednotku intenzivní péče do inkubátoru, kde udržovali vysokou vlhkost. Tam se Anně dařilo dobře. „Jakmile ji z inkubátoru zkusili vytáhnout, její kůže začala hned vysychat, praskat a Anna začala plakat bolestí,“ popisuje Jennie náročné začátky dceřina života.

Tělíčko malé Anny na vzduchu vysychalo během pouhých vteřin. Aby ji mohli vytáhnout z inkubátoru, museli ji lékaři zabalit do plastu:

Nakonec se Annu podařilo z inkubátoru přesunout. „Celé tělo jí namazali vazelínou, překryli sterilní látkou a zabalili ji do plastu,“ vzpomíná Jennie.

Jak se žije českým pacientům s ichtyózou?

Anna ve vaně jedla i spala

První měsíce doma s Annou byly pro Jennie extrémně náročné. Vyrovnávala se s neléčitelnou diagnózou, každý den trávila hodiny koupelemi a mazáním. Jenom hodinu jí každý den zabrala péče o kůži na Annině hlavě v naději, že jí jednou díky tomu vyrostou vlásky.

Malá Anna dnes:

Koupele a denní mazání krémy jsou i dnes nezbytnou součástí Annina života. Jako malá ve vaně jedla i spala.

Obavy o Annu se ale pro Jennie s věkem nemenší.

„Realita je taková, že jí bude brzy sedm a já o ní nikdy neměla větší strach,“ svěřuje se Annina maminka na svém instagramu.