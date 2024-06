V čem všem může pomoct rodinná terapie? S problémy se potýkají nejen děti, ale také rodiče. Jaké jsou ty nejčastější a jak moc běžné je dnes vyhledávání pomoci odborníků? Nejen o tom Deník hovořil s Ivou Kyselou, terapeutkou a zakladatelkou rodinné poradny Akademie rodičovství.

Akademie rodičovství nabízí pomoc pro každou rodinu jednotlivě, protože každá má jiný příběh a potřeby. Je ale možné říct, se kterými problémy za vámi klienti chodí nejčastěji?

Rodiče chtějí, aby jejich děti byly spokojené a šťastné. Když takové emoce u dětí nevidí, tak si to berou osobně a často přemýšlejí, že je něco špatně v jejich rodičovské výchově. Nejistota rodičů při výchově je z mého pohledu nejčastějším impulzem k rozhovoru s odborníkem. Do rodičovského přístupu se také promítá nefunkční partnerský vztah. Rodiče se nedomlouvají na společných hranicích a jdou často proti sobě. Děti se necítí v takovém prostředí bezpečně a více zkouší rodičovské hranice nebo z pohledu rodiče „zlobí”. Právě v nejistotě se schovávají problémy, které rodiče vnímají.

V tu chvíli jim může pomoct rodinná terapie.

Je skvělé, že přijít na rodinnou terapii nebo se poradit o tom, co můžu udělat jako rodič jinak, začíná být běžné. Rodiče mohou tímto u dětí předejít komplikovanému sebevztahu i složitým mezilidským vztahům v dospělosti. Je rozdíl v tom, co řeší rodiče dětí v předškolním věku a co ve školním a nejvíce v teenagerovském. U malých dětí v předškolním věku se rodiče potýkají s problémem, jak přistupovat ke vzteku a vzdoru dítěte či úzkosti z odloučení, která přichází například s chozením do školky. Dalšími tématy, s nimiž rodiče takto malých dětí za námi chodí, je samostatný spánek dětí, příchod sourozence na svět, sourozenecké konflikty nebo nastavování hranic.

Jaké problémy se nejčastěji objevují v případě dětí ve školním věku?

U dětí ve školním věku se rodiče často bojí toho, že se jejich dítě neumí prosadit, někdo ho šikanuje nebo se neučí. Rodiče také často chtějí vědět, jak s dětmi mluvit o rozvodu. Jak to v rodině nastavit tak, aby to děti poznamenalo co nejméně.

Problém komunikace

A co u pubertálních a dospívajících?

U pubertálních a dospívajících je problémem především komunikace. Tím je myšleno, že se zavírají do svých pokojů, nemluví s rodiči, zhoršují se ve školních výsledcích nebo do školy vůbec nechtějí jít. Ubližují si či nejsou schopni navazovat kamarádské vztahy a cítí se osamoceni. Jsou to jen krátké úryvky z trápení rodičů. Někdy to má poměrně jednoduché řešení v podobě pomoci rodičům v tom pochopit potřeby dítěte a umět mu opravdu naslouchat. Ale také být si jistý ve své rodičovské roli, ke které patří po dítěti vyžadovat, dávat mu hranice a nebát se, že mě dítě nebude mít rádo, když po něm něco chci. Líbilo by se mi otázku otočit. Co chtějí nejčastěji řešit děti, co je trápí v rodinném prostředí a jak by to chtěly?

„Mámo, táto, vy mě neslyšíte! Já přece říkám úplně něco jiného!“ To je nejčastější reakce dětí, když si povídá celá rodina. Jak spolu v rodinách mluvíme, to je obrovské téma. Děti chtějí zázemí, to znamená pohodové rodiče, kteří se nehádají, zajímají se, prožívají s nimi čas, ale dají jim také prostor.