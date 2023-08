Čekáte přírůstek do rodiny a tápete, čím vším vybavit dětský pokoj a jak si poradit s uspořádáním? Jaké zvolit doplňky či osvětlení? V rozhovoru s Markétou Polcarovou, designérkou obchodního domu IKEA, jsme si povídaly o tom, jak pokoj pro miminko prakticky, bezpečně a zároveň útulně zařídit. A také jaký nábytek vybrat, aby dítěti sloužil i do budoucna.

Dětský pokoj pro miminko by měl být bezpečný i funkční zároveň. | Foto: Se svolením společnosti IKEA

Markéto, kdy nastává vhodná doba pustit se do zařizování pokoje pro miminko? Dá se to zvládnout na poslední chvíli?

Obecně se doporučuje začít v druhém trimestru těhotenství, kdy nevolnosti často ustupují a rodiče mají více energie se zařizování věnovat. Je dobré mít vše včas připraveno pro příchod nového člena rodiny, včetně postýlky, přebalovacího pultu nebo pohodlného křesla na kojení.

Do zařizování dětského pokoje se pusťte nejlépe v druhém trimestru těhotenstvíZdroj: Se svolením společnosti IKEA

Co by podle vás nemělo v dětském pokoji chybět a čemu se naopak vyvarovat?

Dětský pokoj by měl splňovat dvě základní kritéria, a to bezpečnost a funkčnost. Při výběru nábytku a doplňků je žádoucí myslet na zaoblené hrany, kotvení nábytku a zabezpečení zásuvek. Je také dobré zvolit nábytek, který "roste" s dítětem, ať už jde o výškově nastavitelnou postýlku nebo přizpůsobitelný úložný prostor. Plánování pokoje by mělo zahrnovat jasné zóny, jako je koutek pro přebalování, kojení a hraní, což pomůže udržet místnost organizovanou a praktickou pro každodenní péči.

Na co všechno je třeba myslet z hlediska bezpečnosti?

Bezpečnost v domácnosti je zásadní, zvláště když v ní žijí malé děti. Proto by se měl nábytek vyšší než šedesát centimetrů kotvit ke zdi pomocí kotvení, u našich výrobků je kotvení vždy součástí balení. Rovněž bychom měli věnovat pozornost ostrým rohům a ty zabezpečit chrániči, vybavit se pojistkami pro zásuvky a skříně nebo bezpečnostními zámky na okna. Doporučila bych také zarážky do zásuvek a pod dveře, které pomáhají předejít riziku skřípnutých prstů.

Poradíte, kde je nejlepší místo pro dětskou postýlku?

Postýlce a jejímu okolí je opravdu třeba věnovat náležitou pozornost. Měla by být v bezpečné vzdálenosti od oken a nábytku a zajišťovat mezi postýlkou a stěnou vzdálenost menší než šest a půl centimetru nebo větší než dvacet tři centimetrů. Bezpečnější alternativou k ložnímu prádlu v postýlce je pak dětský spací pytel.

Důležité jsou ale i materiály. Všechny výrobky by měly mít nulovou toleranci vůči škodlivým chemikáliím a samozřejmě by také neměly obsahovat žádné malé součástky, které by bylo možné uvolnit a spolknout.

Jsou nějaká pravidla pro uspořádání nábytku, aby to pro rodiče bylo také praktické?

V prvních měsících po narození miminka je třeba jej často přebalovat, někdy i osmkrát denně. Proto je klíčové mít přebalovací pult strategicky umístěný. Nad pultem můžete zavěsit poličky pro snadný přístup k náhradnímu prádlu a oblečení. Pokud se potýkáte s omezeným prostorem, doporučuji uspořádat vše potřebné podél jedné stěny. V prostornějších místnostech můžete výhodně využít rohový prostor. Pro uskladnění je praktické volit otevřené úložné systémy s vnitřními organizéry. A je třeba myslet také na osvětlení, které usnadní přebalování během noci.

I malé miminko potřebuje spoustu věcí. Jak byste vyřešila v dětském pokoji úložné prostory?

Přesně tak, i když jsou miminka malá, potřebují mnoho věcí. Aby byl dětský pokoj přehledný a funkční zároveň, je důležité mít dostatek úložných prostor. Výborným řešením jsou kombinované postýlky s úložným prostorem pod lůžkem. Háčky na stěně pak nabízí další možnosti – můžete na ně pověsit oblečení, které je často v oběhu. Doplnit můžete také otevřené úložné systémy, skříňky či organizéry na hračky a potřeby.

Dala byste budoucím rodičům také nějaký tip na praktické „vychytávky“, které usnadní péči o miminko?

Samozřejmě. Existuje několik praktických doplňků, které mohou výrazně usnadnit péči o miminko. Zatemňovací závěsy jsou skvělé pro vytvoření tmavého prostředí kdykoliv během dne, což může pomoci s lepším spánkem dítěte. Kojící polštář vám nabídne podporu při kojení a zároveň sníží zatížení vašich ramen a zad. A například vozík je ideální pro snadný přesun potřebných věcí mezi místnostmi.

Jaké jsou vlastně v dnešní době trendy, co se týče nábytku nebo vybavení dětských pokojů?

V současném designu dětských pokojů se klade velký důraz na udržitelnost a praktičnost. Jedním z hlavních trendů je využívání udržitelných materiálů, které nejen přispívají k ochraně životního prostředí, ale jsou také dlouhodobě odolné. Multifunkční nábytek, který "roste" spolu s dítětem, je také velmi žádoucí. Jde hlavně o kousky, které lze snadno přizpůsobit měnícím se potřebám dítěte během let.

A barvy?

Dlouho byly oblíbené pastelové odstíny modré a růžové. V současné době se trend posouvá k neutrálnějším barvám. Světle šedá, krémová a béžová nabízejí klidnější a univerzálnější vzhled. Tlumené odstíny zelené rovněž nabývají na oblibě, protože do interiéru přinášejí pocit přírody a klidu.

Prozradíte, co je u vás vůbec nejoblíbenější? Co v IKEA nejčastěji rodiče pořizují?

Jedním z našich největších bestsellerů je bezpochyby vysoká židle ANTILOP. Jakmile je miminko schopné samostatně sedět, mnoho rodičů přemýšlí o pořízení vhodné židle, a často začínají s podpůrným polštářkem. Vysoká židle umožňuje dětem sedět u rodinného stolu, což přispívá k rozvoji jejich stolovacích a sociálních dovedností. Je důležité mít na paměti, že klidné sezení při jídle je také záležitostí bezpečnosti, protože aktivní děti s jídlem v ústech mohou riskovat zadušení.

Společně s židlí ANTILOP rodiče obvykle kupují i dětskou sadu příborů KALAS v příjemných barvách. Velmi oblíbený je i nočník LOCKIG.

Rodiče jistě chtějí mít pokoj pro miminko nejen praktický, ale také hezký. Čím se dá pokoj zútulnit?

Klíčem jsou vhodně zvolené doplňky. Polštářky, plyšové hračky, obrazy s motivy pro děti či roztomilá zvířátka mohou prostoru vtisknout teplý a domácký charakter. Koberce a měkké předložky nabízí nejen pohodlné místo pro hraní a relaxaci, ale také esteticky obohacují interiér. Ideální jsou koberce s decentními vzory či v pastelových odstínech, aby nepůsobily rušivě.

Je vhodné vybavit pokoj dekoracemi? Nemohly by miminko zprvu spíše děsit?

Je určitě vhodné, aby byl pokoj dítěte esteticky přitažlivý, ale je pravda, že nadbytek dekorací může některé děti rušit. Doporučuji proto vybírat dekorace s mírou a věnovat pozornost jednoduchým a decentním prvkům, přičemž je nezbytné myslet na bezpečnost. Při výběru dekorací je ideální zaměřit se na produkty určené pro dětské pokoje. Pokud si všimnete, že je dítě něčím zvláště rušeno, je dobré tuto dekoraci odstranit. V konečném důsledku je nejdůležitější, aby se v pokoji cítilo jak miminko, tak rodiče pohodlně. Méně bývá často více.

Jaké barvy zvolit, aby byly miminku příjemné? Které například miminko uklidňují? A kterým barvám se naopak vyhnout?

Barvy mohou ovlivnit náladu a atmosféru v místnosti. Pro dětský pokoj se často doporučují klidné a světlé odstíny, které mohou působit uklidňujícím dojmem a napomáhat klidnému spánku. Miminka nejlépe vidí kontrastní barvy, což znamená, že černobílá kombinace pro ně může být velmi stimulující. To však nemusíte aplikovat na celý pokoj. Můžete zvolit pouze černobílé obrázky nebo hračky. Zatímco některá miminka mohou reagovat klidně na určité barvy, jiná mohou mít odlišné reakce. Proto je vždy dobré sledovat, jak dítě na určité barvy reaguje.

Jak dítě roste, jeho vkus a preference se budou měnit. Lepší jsou neutrální odstíny pro větší povrchy, jako jsou stěny nebo nábytek, a živější barvy a vzory pro doplňky, které můžete v budoucnu snadno aktualizovat, aby odpovídaly věku a vkusu dítěte.

Nedílnou součástí vybavení pokoje pro miminko je také osvětlení. Jaké zvolit?

Přirozené denní světlo je nejlepší volbou, protože podporuje biologické rytmy a zajišťuje správný vývoj dítěte. Nicméně, pro večerní a noční hodiny je vhodné zvolit tlumené a jemné osvětlení, které neruší klid spánku. Důležité je, aby osvětlení nebylo příliš intenzivní, aby nedocházelo k rušení spánkového cyklu.

Existuje také možnost využít hračky s integrovanými LED světly na baterky. Tyto hračky nejen skvěle vypadají jako dekorace v pokoji, ale také mohou plnit funkci nočního světýlka.

Celkově vzato, vhodné osvětlení v pokoji pro miminko nejenže přispívá k fyzickému pohodlí, ale i k emocionálnímu pocitu bezpečí a komfortu.

Je možné zařídit pokoj tak, aby se mohl za pár let dítěti snadno přizpůsobit?

Ano a je to poměrně snadné. Stačí vybrat multifunkční nábytek v neutrálních barvách, který roste s dítětem. V první řadě lze výborně využít nastavitelné postýlky. Na začátku může být postýlka ve vyšší poloze, což ulehčuje péči o novorozence a šetří záda rodičů. Jakmile se dítě začne posazovat, lze rošt snížit, a když se objeví první známky lezení, některé postýlky dovolují odebrání boční strany, transformující postýlku na bezpečnější variantu pro aktivní děti. Rostoucí postele jsou také skvělou volbou, kdy můžete nastavit délku postele podle potřeb dítěte v rozmezí od 137 do 207 centimetrů. Tímto způsobem roste postel spolu s dítětem a zajišťuje pohodlný přechod mezi dětskou a plnohodnotnou postelí.

Nezapomínejme ale ani na nábytek, který může sloužit víceúčelově. Přebalovací pulty mohou být později upraveny na knihovny, komody nebo dokonce dětské psací stoly. Konkrétně přebalovací pult ze série SMÅSTAD lze v budoucnu využít jako praktický stůl pro školní práce.

Co byste doporučila rodičům s omezeným rozpočtem? Do čeho se vyplatí investovat a co už je zbytečnost?

Rozhodně by se nemělo šetřit na kvalitní postýlce a matraci. Tyto prvky jsou základem pro pohodlný a zdravý spánek dítěte. Kvalitní postýlka a matrace mohou poskytnout dlouhodobý komfort a přispět k celkovému zdraví a pohodlí dítěte. Místo toho, abyste se snažili pořídit všechno najednou, je lepší pořizovat vybavení postupně. Dětský pokoj můžete doplňovat podle aktuálních potřeb a možností vašeho rozpočtu. Třeba IKEA nabízí na vybraný dětský sortiment možnost odkupu, což znamená možnost nakoupit stále ještě kvalitní výrobky za výhodnější cenu.

Markéta Polcarová, vedoucí designérka IKEAZdroj: Se svolením společnosti IKEA