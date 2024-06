Jantarové korálky pro děti jsou prezentovány jako alternativa k tišení bolesti z prořezávajících se zoubků. A nejen to. Podle výrobců fungují nejen na zuby. Mají tišit bolest krku a hlavy a dokonce snižovat horečku. Lékaři ovšem varují před nebezpečím uškrcení nebo vdechnutí korálku. Před časem se na jantarových korálcích uškrtil 18 měsíční chlapec.

Při používání jantarových korálků hrozí dětem uškrcení, zadušení, ale také poranění úst nebo infekce. | Foto: Shutterstock

Jantarové korálky jejich výrobci prezentují jako účinnou a zcela přírodní metodu k tišení bolesti zubů a hlavy. Pomáhají prý také snižovat dětem horečku. Používání náramků nebo náhrdelníků u malých dětí je však podle odborníků nebezpečný hazard s jejich zdravím a životem.

Zatímco léčivé účinky jantarových korálků žádnou studií prokázány nebyly, ohrožení dětí se prokázalo více než tragicky. Už v roce 2016 stály v Kalifornii jantarové korále za smrtí 18měsíčního batolete. Na korálcích se uškrtil ve spánku.

Bezpečnostní uzávěr chybí, nebo selže

Na bezpečnost korálků se zaměřila kanadská studie Nebezpečí jantarových náhrdelníků.

Otestovala korále od několika výrobců. Korálky zatížila závažím. To mělo simulovat sílu potřebnou k uškrcení (uzavření dýchacích cest dítěte.) Osm z deseti testovaných náhrdelníků se nepřetrhlo při zatížení zhruba 0,725 kg, což je právě síla potřebná k uzavření dýchacích cest. V rizikové situaci by se tak korále nepřetrhly a dítě by byly schopny uškrtit.



Sedm náhrdelníků ale zůstalo spojených dokonce i při zatížení 6,8 kg. Chybí jim totiž bezpečnostní zapínání, které se má při určité síle v tahu uvolnit. Náhrdelníky s nebezpečným šroubovacím uzávěrem jsou přitom dostupné i na českém trhu.

Dceru našla přiškrcenou v postýlce

Se svou zkušeností s jantarovými korálky se na facebooku podělila maminka Ashleigh Ferguson. Její tehdy 15měsíční dcerka nosila jantarové korálky několik měsíců. Ashleigh byla přesvědčená, že jí pomáhají, a že pro holčičku nejsou nebezpečné.

„Jednoho rána spala Ellie déle. Přišlo mi to zvláštní, tak jsem ji šla zkontrolovat,“ popisuje na facebooku Ashleigh Ferguson svůj děsivý zážitek. „Ellie zvládla korálky protáhnout ruku a vytvořila tak na nich smyčku. Sama se z ní nedokázala dostat," popisuje matka. Na sdílených fotografiích jsou vidět otlaky na krku. Malá Ellie měla štěstí, že incident přežila.

Malý Deacon Morin takové štěstí neměl. Ve věku 18 měsíců se uškrtil na jantarovém náhrdelníku.

„Všechna rozhodnutí, která jsem pro syna dělala, jsem si pečlivě nastudovala. Studovala jsem, jakou mu pořídit sedačku, jak chystat domácí příkrmy, jak co nejdéle kojit. Vše, co vás napadne. Ale v roce 2015 jsem místo průzkumu hledala články, které potvrzovaly, co jsem chtěla číst. Byla jsem přesvědčená, že jantarové korále jsou pro syna přírodní náhradou Tylenolu (dětského léku na bolest, pozn. redakce),“ popisuje na svém blogu Deaconova matka Dani.

Pitevní zpráva potvrdila, že za smrtí chlapečka skutečně stály jantarové korálky, které synovi maminka v dobré víře pořizovala. „Nerozuměla jsem tomu. Kupovala jsem je jako bezpečný produkt pro děti. V případě nebezpečí se měly přetrhnout, měly být bezpečné,“ sdílela svůj příběh nešťastná Dani.

Lékařky před jantarovými korálky varují

V podcastu Ostrý pohled se jantarovým korálkům věnovaly taky dětské lékařky. Jejich profil Pediatrie na vlastní kůži sleduje na instagramu více než 16 tisíc lidí.

„Zvažovala jsem tedy, jestli neděláme korálkům tak trochu reklamu, nicméně oblíbenost jantarových korálů je na vzestupu. To potvrdila i brazilská studie, která porovnávala v letech 2004- 2018 vyhledávání jantarových korálků na Googlu,“ vysvětluje na webu Pediatrie na vlastní kůži lékařka Alžběta Kouřimová.

„Zatímco léčivý efekt u jantarových korálků prokázán nebyl, nebezpečné následky při jejich nošení prokázány bohužel byly,“ varuje lékařka. Dalším nezanedbatelným rizikem je ukousnutí a vdechnutí kousku jantaru děťátkem.

Korále plné bakterií

Podle americké FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) hrozí kromě rizika uškrcení a vdechnutí korálků také poranění úst miminka nebo infekce. K infekci může dojít při kontaktu s podrážděnými dásněmi nebo pokožkou. Například u miminka s ekzémem. Jak uvádí pediatra Alžběta Kouřimová, průměrně se na náhrdelníku nachází hned čtyři různé druhy bakterií.