Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Co prožívají takzvané komponované rodiny, s jakými problémy se musejí potýkat a jaké takové soužití přináší výhody? I o tom Deník mluvil s Ivou Kyselou, terapeutkou a zakladatelkou rodinné poradny Akademie rodičovství a také spoluautorkou knihy Tvoje děti, moje děti, naše šťastná rodina.

Komponovaná rodina poskytuje dětem prostředí, kde mohou čerpat z různorodých zkušeností a chování více dospělých. | Foto: Shutterstock

S Kateřinou Novotnou, s níž jste založila organizaci Akademie rodičovství, jste vydaly knihu Tvoje děti, moje děti, naše šťastná rodina. Publikace pojednává o komponovaných rodinách, tedy takových, které se poskládaly z částí rodin předchozích, a jejich soužití. Vzpomenete si na nějaká data či poznatky, které vás při přípravách publikace překvapily?

Jakmile se nějakým tématem zabýváme, tak si ho ještě více všímáme v normálním životě, a související témata k nám přicházejí tak trochu sama. Komponovaných rodin je v závislosti na počtu rozvedených párů opravdu hodně. Většina rodičů říkala, že velkým očekáváním je pro ně vytvořit velkou rodinu, ve které si všichni budou po čase alespoň trochu rozumět. Některým se tato očekávání splnila, ale vždy je za tím velký díl práce. Potřeba je mluvit o všem. I o tom, co mi není příjemné, nastavovat pravidla a udržovat si velkou míru tolerance a respektu.

S těmito říkankami zaručeně uspějete u svých dětí, ale ohromíte i celou rodinu:

Pohyb, smích a zvučné rýmy: To je tajemství dětských říkanek, vaše dítě zazáří

Iva Kyselá, terapeutka a spoluzakladatelka organizace Akademie rodičovství.Zdroj: Se souhlasem Ivy KyseléJaké zkušenosti pro vás byly při získávání poznatků pro knihu pozitivní?

Pozitivní bylo, jak chtěly rodiny sdílet, co se jim podařilo. Vzpomněla jsem si na předávání chlapce, kterému bylo v tu dobu dva a půl roku a „nevlastní rodič“ vytvořil elektronický deník, do kterého psali vše, co s nimi dítě zažilo, jakých pocitů si všimli, z čeho bylo unavené nebo co jedlo. Smyslem bylo, aby se druhý rodič mohl po týdnu napojit a pokračovat sice po svém, ale v souladu s potřebami dítěte.

Vybrat správný tábor je důležitým rozhodnutím, které ovlivní zážitky dítěte i jeho osobní rozvoj:

Vybrat tábor šitý dítěti „na míru“ je někdy náročné

Vzpomenete si na další pozitivní příklad?

Ano, například když „máma“ všech pěti dětí, které se o víkendu potkávaly, vyřešila jejich vybíravost v jídle tím, že uvařila více příloh a masa, zeleninu a vše dávala doprostřed stolu. Neřešilo se, co si kdo nabere a sní. Příběhy spojovala vstřícnost a kooperace, která se přesunula od rodičů k dětem. Zaujala mě sebereflexe dospěláků, kteří si dokázali přiznat a pojmenovat, že po vlastních dětech vyžadují méně a k těm od partnerů jsou přísnější, neboť je to jednodušší. Tvořit komponovanou rodinu vyžaduje obrovský respekt a schopnost mluvit o všech očekáváních a potřebách.

Děti se učí cizí jazyk bez námahy a bez překládaní slov do rodného jazyka, jako je tomu v pozdějším věku:

Výuková metoda cizího jazyka Wow English zaujme již roční malé dítě

Za nenávistí se schovává strach

Máte s přípravou publikace spjaté i nějaké negativní vzpomínky?

Ano. Překvapilo mě a stále překvapuje, jaká nenávist a schopnost si ubližovat mezi lidmi vzniká. Nejen k „nevlastním“ dětem, ale i k vlastním a expartnerům. Za nenávistí je většinou schovaný strach, nejistota a zranění. A pokud si to takto vysvětlíme, tak můžeme mluvit i s člověkem, ze kterého něco takového cítíme. Pokud o člověku přemýšlíme spíš jako o někom, kdo se něčeho bojí, než jako o někom, kdo nás nenávidí, hovoří se nám s ním mnohem lépe. Moc si přeji, aby se děti v rozpadlých vztazích nestávaly nástrojem k manipulaci mezi expartnery.

Děti si všímají, jak druzí řeší konflikty, jak si projevují lásku a jak se k sobě chovají.Zdroj: Shutterstock

Přináší soužití v komponované rodině také nějaká pozitiva, případně jaká?

Komponovaná rodina poskytuje dětem prostředí, kde mohou čerpat z různorodých zkušeností a chování více dospělých. Díky tomu se učí adaptovat na jiné podmínky, empatii a širokou škálu dovedností, které jim pomáhají růst a vyvíjet se v sebevědomé jedince.

Co hororový žánr přináší dětem a za jakou hranu nesmí jeho autor zajít?

Horory pomáhají dětem zvládat krizové situace, říká spisovatel Jan Hlubek

Co může dále patřit mezi výhody vyrůstání v komponované rodině?

Například větší rodinná síť, více vazeb a vzorů, tedy několik babiček, dědečků, strýčků, tetiček a sourozenců. Nabízí to více možností, jak požádat o pomoc, vyplakat se či si postěžovat. Tato přednost dále skýtá obrovskou příležitost učit se mezilidským vztahům většinou v bezpečném prostředí. Děti si všímají, jak druzí řeší konflikty, jak si projevují lásku a jak se k sobě chovají.

Včely mají blahodárné účinky i na ty nejmenší předškoláčky. Od kolika let by měly děti mít přístup ke včelám?

Včely a jejich úly fascinují již děti z mateřinek

Zdroj: Deník/Jan LakomýVzpomenete si ještě na nějakou další výhodu?

Rozšířená podpora a zázemí. Čím více lidí dítě podporuje, v jazyce dítěte „ho má rádo“, tím více roste jeho sebejistota, že je v pořádku. Každé dítě ovlivní rozchod rodičů, ale dobré vztahy mohou emoce zmírnit. Mladí lidé potřebují obzvlášť v období dospívání „spřízněné duše“. Mohou tak vytvářet různé koalice s nevlastními sourozenci, babičkami, tetami a tak dále. Další výhodou je sdílení odpovědnosti, byť každý má tu svou. Více lidí si může lépe rozdělit péči o děti, o kroužky, o rodinné příslušníky, zvířata či domácí práce. Velkou roli určitě hraje také větší finanční stabilita. Komponovaná rodina totiž může zlepšit ekonomickou situaci. Mluvíme například o zaplacení finančně náročných kroužků. Velkým přínosem je také podpora v krizových situacích. Pokud v komponované rodině fungují vztahy, tak to může být velká úleva. Například při nemoci, ztrátě zaměstnání, v těžké finanční situaci či v případě školních problémů.