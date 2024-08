V Česku se každoročně utopí 180 až 205 lidí. Utonutí navíc v tuzemsku představuje druhou nejčastější příčinu úrazové smrti dětí, které v tomto ohledu patří mezi jednu z nejohroženějších skupin.

Odpočinek u vody versus nebezpečí

„Děti neodhadnou hloubku ani sílu proudu, mají nepatrné povědomí o riziku, často žádné nebo nedokonalé plavecké návyky a nedostatečnou fyzickou kondici,“ uvedli zástupci projektu U vody bez nehody s tím, že stejně jako u dospělých jsou ohroženější chlapci, než děvčata.

Na co si tedy dávat pozor při návštěvě letního koupaliště s dětmi? „Trendem poslední doby je, že určitá část rodičů jde spíše za celkovým odpočinkem a zapomíná na míru nebezpečí, která jejich dětem hrozí,“ řekl Deníku ŠLukáš Zatloukal ze Školícího a výcvikového centra ASKLÉPIOS s tím, že čím větší a rozmanitější koupaliště je, tím více je zapotřebí opatrnosti a neustálého dohledu.

Podívejte se, jak se u vody chovat bezpečně:

„Vždycky říkáme, že je potřeba, aby dospělý dítě hlídal. Aby opravdu sledoval, co dělá. Bohužel tomu tak mnohdy není,“ řekl před časem Deníku Prokop Voleník, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

close info Zdroj: Pexels zoom_in Čím větší a rozmanitější koupaliště je, tím více je zapotřebí opatrnosti a neustálého dohledu na děti.

„Nejen na koupalištích, ale také u rodinných bazénů na zahradě, chat či chalup zaznamenáváme nešvar, že spousta dospělých se baví, pije kávu nebo griluje, zatímco se děti koupou. Nikdo je nehlídá, dospělí jsou daleko od vody. Dítě najednou skončí pod hladinou a je malér. Je nutné, aby byl vždy vyčleněný jeden z rodičů jako takzvaný plavčík, který děti u vody opravdu hlídá,“ upozornil.

Na dítě nemá dávat pozor jiné dítě

Rodiče pak podle Lukáše Zatloukala často dělávají při dozoru na své dítě při návštěvě letního koupaliště klasické chyby, jako například to, že nechají starší dítě, aby hlídalo to mladší. „Většina bazénů má v návštěvním řádu uvedený věk dítěte. Bývá tam třeba napsáno: Zákaz vstupu dětí do dvanácti let bez doprovodu dospělé osoby. Přitom je zcela běžné, že dítě v předškolním věku má na starost jeho o něco málo starší sourozenec,“ uvedl Zatloukal.

Z jeho vyjádření pak vyplývá, že neznalost návštěvního řádu ze strany rodičů představuje velmi zásadní problém. „Rodiče často pouštějí své děti do části bazénu a na atrakce, které nejsou určeny výhradně pro malé děti. Spousta těchto atrakcí je omezena věkem, výškou či nutností umět plavat,“ řekl Lukáš Zatloukal.



Riskantní také bývá únava jak na straně rodičů, tak dětí. Sem může spadat přepracovanost dospělých. Pokud se vrátili z noční směny či nejsou dostatečně odpočinutí, měli by návštěvu koupaliště s dětmi vynechat. Jejich ratolesti pak mohou být vyčerpané v souvislosti se sluncem, nedostatkem tekutin, příliš dlouhou dobou strávenou ve vodě bez odpočinku a podobně. „Nejdůležitější je vzít si sebou dostatek vydatných tekutin, kvalitní opalovací krém, pokrývky hlavy a možné plavecké pomůcky, dále děti poučit o pravidlech a chování na koupališti,“ sdělil Zatloukal.

Péče o mobil, ne o děti

Nebezpečí ale představuje i závislost na sociálních sítích. Lukáš Zatloukal upozornil na rizika toho, když se rodiče dívají do mobilního telefonu, a ne na děti. Dospělý dozor by také měl být opatrný s alkoholem.

„Převážně platí, že v areálech koupališť je omezena možnost zakoupení alkoholických nápojů s výjimkou desetistupňového piva, ale všeho moc škodí a vychlazené pivo na sluníčku může razantně omezit přehled o dětech,“ uvedl Zatloukal.

Řada rodičů pak také získává mylný dojem, že jejich ratolesti má na starosti plavčík. „Plavčíci nejsou učitelé či učitelky ve školce. Za své děti je v první řadě odpovědný rodič,“ zdůraznil Zatloukal.