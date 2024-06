Lucie prožívala bezproblémové a docela klidné těhotenství. S manželem očekávali narození prvního dítěte. Život jim ale obrátila naruby běžná bakterie. Matěj během dlouhého porodu vdechl smolku. Následná infekce ho odkázala na přístroje a poškodila mu 70 % mozku. „Doteď se nedokážu podívat na fotku Matýska, kde je v zavinovačce hned po porodu,“ vzpomíná Matějova maminka Lucie.

Matěj dělal díky rehabilitacím pokroky. Vývoj mu ale zabrzdila epilepsie a hledání správné léčby. Rodině nyní chybí především prostředky na rehabilitace a bezbariérovou úpravu domova. | Foto: Se svolením Lucie Hamákové

Po klidném a bezproblémovém těhotenství prožila Lucie dramatické chvíle po porodu. Její novorozený syn Matěj totiž během porodu vdechl smolku (smolka je druh lidského výkalu vyskytující se u novorozenců. Na jejím vzniku se ještě nepodílí jídlo, vzniká z látek polknutých dítětem v děloze: z epitelové tkáně, lanuga, hlenu, plodové vody, žluči a vody.)

Lucie na den porodu nevzpomíná ráda. „Doma mi odtekla čirá voda. Vyjeli jsme do porodnice, ale při příjmu už byla voda zelená a zkalená,“ vypráví Lucie.

Porod nepostupoval, voda Matějovi ubývala. Matěj se nakonec narodil až 22 hodin po odtoku plodové vody. „Byl po porodu celý zelený, z pusinky mu šly cucky a krev,“ popisuje první pohled na svého syna Lucie.

Po porodu jen pár hodin s maminkou

Matýsek s maminkou strávil jen pár hodin. Lucie si brzy všimla jeho zvláštního dýchání. Matějův stav se začal dramaticky horšit. Lékaři ho připojili na kyslík a naplánovali převoz do Fakultní nemocnice v Brně.

Matěj potřebuje intenzivně rehabilitovat. Péče o něj rodičům zabere všechen čas.Zdroj: Se svolením Lucie Hamákové

„Potvrdil se zápal plic, dostal antibiotika. Matýska zaintubovali, byl na plicní ventilaci. Jeho stav byl kritický. A já zůstala sama bez dítěte,“ vzpomíná na osudný den Lucie.

Z kyslíku na mimotělní oběh

Jen čtrnáct hodin po převozu se Matějův stav ještě více zhoršil. Selhávaly mu orgány, malé tělíčko nezvládalo boj s infekcí. Krátce na to se potvrdila příčina. Vdechnutá smolka během porodu a následná infekce běžnou střevní bakterií – e. coli.

Matýsek musel být napojen na ECMO – mimotělní oběh. Za jeho orgány pracoval stroj.

„Vidět Matýska napojeného na všechny možné hadičky, oteklého a bezvládného bylo velmi náročné, ale věřili jsme, že to zvládne a že je v dobrých rukou,“ vypráví Lucie.

Zlepšení vystřídaly další špatné zprávy

Když Matýska rodiče viděli znovu, čekal je radostný pohled. Matěj pil z lahvičky. Mohli si ho konečně pochovat. Infekce ustoupila. Přesto je nečekaly dobré zprávy.

Matějovo tělo boj s infekcí vyhrálo, ale zaplatilo velkou cenu. Magnetická rezonance ukázala silné poškození mozku způsobené krevní sraženinou.

Život Kubovi zachránila viróza. Jeho boj s vážnou nemocí sledují tisíce lidí

„Nejhorší je o tom přemýšlet. Kdyby se zjistilo o pár hodin dřív, že infekce probíhá, nedokázala by se infekce tak rozjet. Nemuselo by se tohle vše stát. Jenže kdyby. To nám už nepomůže,“ přemítá maminka Lucka.

Kupící se diagnózy

Další život Matěje i jeho rodičů se začal točit kolem lékařů, nemocnic, léků, tvrdé práce ale i naděje.

Začaly se kupit diagnózy: epilepsie, dětská mozková obrna. „Pořád jsme si to nechtěli připustit, cvičili jsme poctivě Vojtovu metodu a Matýsek byl normální miminko. Říkali jsme si, že to vycvičíme a bude to dobré,“ popisuje první měsíce Matýskova života jeho maminka Lucie.

KISS syndrom: poranění, o kterém se nemluví. Způsobuje koliky, pláč i nespavost

Bohužel se však Matějovi naplno projevila epilepsie. Po opakovaných záchvatech přestal dělat pokroky ve vývoji. „Každá nová léčba, každý nový záchvat nás vrátil o dva kroky zpátky,“ vzpomíná Lucie.

O Matýska se budeme starat celý život

Matějův zdravotní stav poznamenal vztahy v celé rodině. „Trvalo dva roky než se vše tak nějak usadilo. Ustát to, že máte postižené dítě, že se o něj budete starat celý život,“ popisuje Lucie.

Naději na zlepšení stavu Lucie vidí v rehabilitacích a stabilizaci epilepsie.

„Pokud by se epilepsie už neobjevila, tak věřím, že ke zlepšení jeho stavu by mohlo dojít. Má mentální retardaci, ale byla bych ráda, kdyby dokázal alespoň v něčem být samostatný. Nevzdáváme se a věříme, že jednou se na nohy postaví,“ uzavírá Lucie.

Rodině malého Matýska můžete přispět pomocí sbírky s názvem Pomozte Matýskovi a jeho rodině usnadnit život prostřednictvím platformy Donio. Vybrané peníze budou použity na nové auto, protože stávající nedostačuje Matějovým potřebám. Dále na nákladné rehabilitace a bezbariérovou úpravu rodinného domu.

Přečtěte si i další příběhy lidí, kteří potřebují vaší pomoc.