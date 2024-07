Meliska Hanušová je téměř rok a půl stará holčička, která až do 15měsíců věku dělala své rodině jen samou radost. Pak ale přišel náhlý obrat a na první pohled zdravá holčička začala bojovat o svůj život. Viníkem bylo náhlé rozvinutí autoimunitní choroby – diseminované encefalomyelitidy ADEM. Onemocnění postihuje mozek a vyskytuje se převážně u dětí. Typicky se objevuje po vakcinaci či infekčním onemocnění.

„Před kolapsem byla Meliska úplně zdravá holčička. Ještě první narozeniny oslavila v plném zdraví. Už začínala i chodit. Byla takový náš malý andílek. Byla moc hodná. Vždy jsem říkala, že ji máme za odměnu. Byla pořád takové hodné a spokojené děťátko,“ popisuje Melisčin stav před kolapsem její maminka Kateřina Hanušová.

Nikdo nečekal, s jak těžkou diagnózou se bude v následujících měsících Meliska potýkat a bojovat o svůj život.

Zhoršení Melisky přišlo náhle

Onemocnění ADEM se často objevuje po proběhlé infekci dutin nebo vakcinaci. Meliska se už dva měsíce potýkala s rýmou, jež doktorka léčila antibiotickými kapkami do nosu. „Ty ale nezabíraly. Následně dostala Meliska celková antibiotika, která rovněž nezabrala. Týden po dobrání antibiotik zkolabovala,“ říká maminka.

Den před kolapsem dostala Meliska k dlouhodobé rýmě navíc horečku. Neměla ale žádné příznaky, které by poukazovaly na vážné onemocnění.

„Dala jsem na noc Nurofen. Následující den už celý prospala, horečku jsem srážela po šesti hodinách, jak je doporučeno. Netušila jsem, že se děje něco vážného. Doufala jsem, že se horečka po podání léku zmírní,“ popisuje průběh prvních dnů Melisčina maminka.

Meliska je malá bojovnice:

Další den ráno se dívenčin stav výrazně zhoršil. Nedokázala se postavit na nohy, neudržela hlavičku, zornička jednoho oka jí ujížděla do strany a téměř ztrácela vědomí. Rodiče ji proto okamžitě vzali do nemocnice.

Život ohrožující diagnóza

Než se však rodiče dozvěděli zdrcující diagnózu, čekalo je ještě přejíždění z nemocnice do nemocnice. Nejprve zamířili na pohotovost do Vyškova, následně byli odesláni do Prostějova na ORL, odkud je přeposlali zpět. Ve vyškovské nemocnici si Melisku už nechali a z rozboru krve a moči odhalili, že se nejedná o bakteriální ani virové onemocnění. Na vyšetření hlavičky, které mělo následovat, však museli přejet do Brna. Melisčin stav se přitom dále zhoršoval.

„Bohužel v tu chvíli nebyla volná sanitka, takže jsme museli čekat další dvě hodiny. Byla jsem už velmi zoufalá a bezmocná. Kolem osmé večer nás převezli do Brna, kde Melisce okamžitě udělali magnetickou rezonanci. V noci přišla paní doktorka s diagnózou závažného autoimunitního onemocnění,“ říká zhrouceně Melisčina maminka Kateřina Hanušová.

Nenávratné poškození mozku

Po nočním pobytu v nemocnici se Melisčin stav ještě zhoršil, což vedlo k celkové spasticitě (zvýšenému svalovému napětí, pozn. red.). Následovalo zvýšení dávky sedativ, které potlačují vliv centrální nervové soustavy a navozují klid a uvolnění. Nakonec byla dívence zavedena i trubice do dýchacích cest. I přes veškerou snahu lékařů však Meliska utrpěla nevratné poškození mozkové tkáně.

Akutní diseminovaná encefalomyelitida - ADEM „Vzácné zánětlivé onemocnění centrální nervové soustavy postihující převážně bílou hmotu mozkomíšní. Vyskytuje se hlavně u dětí a mladých dospělých. Příznaky zahrnují kombinaci slabosti, ochabování svalů, postižení obou dolních končetin, zánětu míchy i poruch vědomí. Obvykle se rozvíjejí během hodin až několika dnů,“ popisuje onemocnění odborný časopis Neurologie pro praxi. Vzácné onemocnění se podle studie s názvem Akutní diseminovaná encefalomyelitida z ledna roku 2024 objeví každý rok v 0,07 až 0,9 případech na každých 100 000 dětí.

„První léčba nezabrala a až po silném léku, který výrazně srazil imunitu, se zánět podařilo zastavit. O poškození mozku jsme se dozvěděli asi po třech týdnech, kdy magnetická rezonance odhalila, že zánět sice výrazně ustoupil, ale způsobil nenávratné škody,“ pokračuje Melisčina maminka, která s dcerou byla v nemocnici každý den.

Jen díky obrovské podpoře rodiny a přátel se psychicky úplně nezhroutila. „Bylo to náročné. Člověk si říká, že je to snad jen zlý sen. Ale musíte to zvládnout, jinak to nejde. Navíc lékaři jednali opravdu rychle a velmi nám pomohli,“ říká s pokorou Melisčina maminka Kateřina Hanušová.

close info Zdroj: Se svolením Kateřiny Hanušové zoom_in Meliska se členy své rodiny.

Všichni doufají v zázrak

V tuto chvíli již Meliska není ve vegetativní fázi kómatu. Pomalu se probouzí a bojuje o návrat k plnému vědomí. Postupuje rehabilitace, které se snaží zmírnit epileptické záchvaty, jež nemoc vyvolala. Rehabilitace jsou však nákladné a zatím všichni teprve zjišťují, co dalšího bude Meliska potřebovat, aby měla šanci se jednou vrátit k plnohodnotnému životu.

„Jak to bude dál, nevíme. Ani lékaři nám to nedokážou říct. Věříme ale, že díky plasticitě mozku u tak malých dětí převezmou poškozené dráhy jiné části mozku. Doufáme v to a uděláme maximum pro to, aby mohla mít jednou Meliska plnohodnotný život jak mentálně, tak pohybově,“ říká Kateřina Hanušová.

Prostřednictvím dobročinné platformy Znesnáze21 se snaží pro svou nemocnou dceru ve sbírce s názvem Pomoc pro Melisku. Podpořte boj statečné holčičky s vzácnou nemocí vybrat 1 milion korun. Doposud se jí podařilo vybrat již přes 664 tisíc.

