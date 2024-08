Mileniálové jako rodiče: Všudypřítomní

Mileniálové se od generací svých rodičů a prarodičů v mnohém liší. Průzkum společnosti Beano Brain sledoval 2000 britských a amerických rodičů po dobu jednoho roku.

Z výsledků vyplývá, že rodiče z generace Y mají touhu a potřebu být přítomni ve všech aspektech života dítěte. Mileniálové podle výzkumu také povýšili rodičovství na takřka profesionální úroveň. Většina otců mileniálů se aktivně zajímá o různé rodičovské styly a 77 % rodičů upřednostňuje rodinu před kariérou.

Mileniálové také věří, že se příští generaci podaří vyřešit mnoho problémů způsobených předchozími generacemi.



Mnoho limitů, nedostatek volnosti

Podle psycholožky a antropoložky Megan Shauri se s rodiči mileniály pojí také specifické výchovné chyby a nedostatky. Nejčastější chyby mileniálů v roli rodičů popsala v článku Pět rodičovských chyb matek mileniálek.

Jednou z nich je velké množství limitů a struktury, kterou mileniálové do života svých dětí přivádějí.

„Pořád se na nás valí nové informace o tom, co je pro děti nejlepší. Kolik času mají strávit u obrazovek, co mají a nemají jíst, kdy mají znát hlavní města a kdy malovat…,“ popisuje Shauri možné příčiny pro web The Herald Times.

K tématu se na diskuzním fóru Reddit vyjádřili také samotní rodiče. „Soboty vždy znamenaly hodiny volné hry, kdy se děti mohly učit nezávislosti, dělat rozhodnutí, měly prostor dělat chyby. Dnes jsou víkendy plné organizovaného sportu, akcí a aktivit a pro odpočinek si chodí k obrazovkám,“ vyjádřila se jedna z uživatelek Redditu.

Přílišné ochranářství

Mezi další chyby rodičů z generace Y podle odborníků patří přílišné ochranářství. „Neustále jsme bombardováni příběhy u únosech, znásilněních, střelbě na školách a dalšími hororovými scénáři z celého světa,“ popisuje psycholožka Megan Shauri.

Upozorňuje, že je v pořádku cítit obavy. Ale jen do chvíle, kdy kvůli nim rodiče nebrání v rozvoji nezávislosti a nedrží děti pod kontrolou doma.

Obavy o bezpečnost dětí a strach z cizích lidí přitom jako překážku pro pobyt dětí venku uvádí i čeští rodiče. Ve výzkumu České děti venku: Jak školáci a předškoláci tráví svůj čas, který STEM realizoval v roce 2023, se 51 % rodičů dětí do 6 let obává o jejich bezpečnost. Mezi rodiči školních dětí uvádí 30 % jako překážku pro pobyt dětí venku nebezpečí od cizích lidí, dalších 13 % zmiňuje nebezpečnou dopravu.

„Jako společnost jsme to dotáhli tak daleko, že když už si nějaké dítě může hrát samo venku, nemá s kým. A když jim vezmeme technologie, úplně je odstřihneme od sociálních kontaktů,“ svěřuje se uživatel Redditu.

Život na sociálních sítích

Nepříjemné důsledky může mít také množství času, který dnešní rodiče tráví na sociálních sítích. A ne jen vlastních. Děti z generace Alfa mají digitální stopu často ještě dříve, než se vůbec narodí.

Podle britské studie Kdo co o mně ví má průměrné britské dítě na internetu více než 1300 fotek a videí. A to ještě před tím, než dovrší věku 13 let.

„Sociální sítě dala rodičům možnost sdílet se světem každý milník v životě dítěte. Ale jak to ovlivní naše děti? Musíme si uvědomit, že ke sdíleným fotkám dětí se dostanou i lidé, o kterých nic nevíme,“ upozorňuje Shauri.

