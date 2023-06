Všeobjímající pocity štěstí, bezbřehá radost, splněný sen. Většina rodičů, vracejících se domů s novorozeným miminkem, to zřejmě prožívá stejně. Pokud však máte doma domácího mazlíčka, neměli byste s láskyplnými projevy zapomínat ani na něj.

Miminka a mazlíčci. | Foto: archiv

A nemusí jít jen o pejsky a kočičky, přestože těch s námi žije v českých domácnostech suverénně nejvíc. Váš čtyřnohý mazlíček, který měl do doby narození dítěte, vaši plnou pozornost, může tím, že už na něj nebudete mít tolik času, citelně strádat. Projevovat se to může více způsoby, od skleslosti, přes dotěrnost až po, to však spíše výjimečně, nečekanou agresivitu. Pokud se předem připravíte, jak na to, jakékoli obavy nejsou na místě. Můžete se naopak spolehnout, že se z vašich miláčků, dětí i domácích mazlíčků, stanou nerozluční parťáci a budou vám dělat jen radost.

Vztah dítěte a psa může být plný radosti.Zdroj: Deník/Jiří Šmeral

Obavy novopečených rodičů se většinou spojují se psy, kteří jsou ze všech domácích mazlíčků lidem asi nejbližší. Podle veterinářů je důležité, aby váš čtyřnohý kamarád přijal nového člena rodiny do smečky. Seznámení je vhodné neodkládat. Ideální je k němu přistoupit bezprostředně poté, co s miminkem přijdete domů.

Miminko a pes - jde to dohromady?

Zdroj: Youtube

Chce si váš pes miminko očichat? Samozřejmě. Nechejte ho, ať to udělá. Sami znáte vašeho psa nejlépe, tak víte, že se nemusíte ničeho obávat. Ale pokud si přece jen nejste úplně jistí, připněte psa na vodítko a věnujte jeho reakcím zvýšenou pozornost. A pokud chce vaše miminko i olíznout, ani v tom mu nebraňte. Je to projev psího zájmu a přátelství.

Pes může být pro dítě ochráncem.Zdroj: Deník/Jiří Šmeral

Neměňte zaběhnuté rituály, na které byl pes zvyklý

Jestliže si nejste jistí, jak se váš domácí mazlíček k novému členovi smečky zachová, postupujte opatrně, nenásilně a pozvolna. Pes potřebuje cítit, že o vaši přízeň nepřišel. Neměňte proto zaběhnuté rituály, na které byl zvyklý, nepřesouvejte mu pelíšek ani misku s jídlem jinam. Pokud by se vůči novorozenci projevoval nevhodně nebo agresivně, bezodkladně a rozhodně zasáhněte. Nenechávejte psa s miminkem bez dozoru a buďte ve svých projevech důslední. Když si ani tak nebudete vědět rady, vyhledejte odborníky, veterináře, chovatele, cvičitele nebo zvířecího "psychologa". Několik jich už dnes i u nás svoje služby nabízí.

V autě malé pasažéry ohrozí přehřátí i klimatizace. Nepodceňujte výbavu na cestu

A myslete i na to, že ne vždy musí být "na vině" zhrzený domácí mazlíček, který přišel o část vaší pozornosti. Menší děti, zpravidla do dvou tří let věku, mnohdy neví, jak se ke zvířeti chovat. A ve chvíli, kdy méně citlivé projevy dítěte začnou psa stresovat, vzbuzovat u něj strach, nenechejte vašeho potomka překročit hranici, kdy se zvíře začne bránit. Asi není třeba připomínat, že něco jiného je štěněcí dovádění, olizování a přátelské kousání, a něco jiného temné zavrčení psího seniora.

Dítě a pes mohou být nerozluční kamarádi.Zdroj: Deník/Jiří Šmeral

Nezapomínejte na projevy lásky

Nic z toho se samozřejmě dít nemusí a většinou ani neděje. Domácí mazlíček, který miluje vás, bude velmi pravděpodobně milovat i vašeho potomka. Pokud však nenecháte nic náhodě, na novou situaci se připravíte a případným konfliktním situacím budete předcházet, vaše dítě i váš pes nebo kočka budou co nevidět nerozluční kamarádi.

Miminko může stát i desítky tisíc korun, stojí to ale rozhodně za to

Pokud jste doma před narozením potomka domácího mazlíčka neměli, budete to mít jednoduší. Když se rozhodnete si k miminku pořídit i psa nebo kočku, nechejte to raději na dobu, až dítě trochu povyroste. Přesto, že mezi psem a kočkou je rozdíl, už jen v tom, že kočka není smečkové zvíře, i zdánlivě nezávislá čičinka, může mít problém s deficitem vaší lásky a pozornosti. S domácími mazlíčky, jako jsou zakrslí králíci, morčata, potkani, ještěrky, hadi nebo akvarijní rybičky, zřejmě větší problémy čekat nemusíte.