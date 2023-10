Vydejte se o nadcházejícím víkendu s celou rodinou na For Kids, největší veletrh hraček, her a potřeb pro děti. Součástí programu, který připravuje Deník s rubrikou Miminek, bude i rozhovor s terapeutkou klinické nutriční medicíny Monikou Novotnou na téma strava v případě alergií a jak si zdravě vybavit lékárničku v době viróz a nachlazení.

Veletrh hraček, her a potřeb pro děti. | Foto: Se svolením For Kids.

Veletrh For Kids se uskuteční ve dnech 20. až 22. října 2023 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Akce představí tradiční, ale i méně známé značky, které přináší do oblasti hraček, her a potřeb pro děti kromě kvality také originalitu a invenci. Dále také premiérově podpoří start-upy a drobné lokální tvůrce.

Cílem veletrhu je prezentovat současné trendy a vytvořit ideální platformu pro setkávání výrobců, prodejců a dovozců se širokou veřejností. Současně je tak jedinečným místem pro získání nových informací, hledání inspirace a setkání s profesionály v oblasti hraček, her a potřeb pro děti.

Veletrh připravuje bohatý doprovodný program pro děti, ale potěší i dospělé. Součástí programu bude v sobotu 21. října v 10.30 a 14.30 hodin rozhovor s terapeutkou klinické nutriční medicíny Monikou Novotnou na téma strava bez mléka, bez lepku, bez alergenů a nebudou chybět i velmi užitečné rady, jak se poprat s nachlazením přírodní cestou.

Na veletrhu se také můžete přijít vyfotit do stánku Deníku do soutěže Školák Deníku, kde na Vás budou čekat naše milé fotografky. Fotografii, jméno, bydliště a třídu školáka můžete poslat i na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.