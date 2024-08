Která věková skupina dětí patří v současnosti mezi vaše nejčastější klienty? Jedná se spíše o menší děti, nebo o dospívající?

V Centru duševního zdraví pro děti a adolescenty tvoří největší skupinu dětí, které potřebují naši pomoc, adolescenti, i když už nejsou výjimkou ani mladší děti. Podobné je to je i v Centru krizové pomoci.

Podívejte se, jak organizace Dům tří přání minulý rok slavila dvacet let od otevření Domu Přemysla Pittra pro děti v Praze:

| Video: Youtube

Jaké problémy nejčastěji řeší rodiny, které potřebují vaši pomoc?

Odpověď na vaši otázku nejde zcela zobecnit. Například na Centrum duševního zdraví se obracejí rodiče, jejichž děti mají anebo jsou v riziku rozvoje nějakého duševního onemocnění a potřebují pomoc našeho multidisciplinárního týmu. Tyto problémy jsou často způsobeny multifaktoriálně, to znamená, že se na jejich vzniku podílí také výchovný styl v rodině, rodičovské (partnerské) konflikty, problémy ve škole, tlak na výkon, ale také nesmíme opomíjet vliv sociálních sítí.

Jsou nějaké rady, jak mohou rodiny předcházet častým problémům, které pak musí řešit u vás?

Za jeden z klíčových považuji bezpečné, láskyplné rodinné prostředí a důvěrný vztah mezi dítětem a rodičem. Dále pak otevřenou komunikaci, vnímání potřeb dítěte, skutečný zájem o to, co (anebo kdo) dítě trápí. Rodiče by měli být přirozenou autoritou, měli by umět nastavit hranice, ale současně také pochválit.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Rodiče by měli být přirozenou autoritou, měli by umět nastavit hranice, ale současně také pochválit.

Neúspěch je běžnou součástí života

Hraje roli také to, že někteří rodiče své děti ochraňují až příliš?

Ano. Takové děti pak nejsou připraveny na neúspěch a na překážky, které život přináší, netrénují tak svoji psychickou odolnost. A když jednou nastane doba, kdy se děti více osamostatňují, a objeví se před nimi problém, který nezvládnou, považují to za své velké selhání. Nejsou připraveny na to, že život je ve vlnách, že i neúspěch je běžnou součástí našeho života a může být motivací k tomu, aby překážku příště překonaly.

Jak se v psychickém stavu dětí odráží vyrůstání v neúplné rodině?

V neúplné rodině anebo ve střídavé péči vyrůstá mnoho dětí. Tady může být problémem to, pokud spolu rodiče nekomunikují či se vzájemně urážejí. Děti jsou velmi vnímavé a citlivé. Ve většině případů neumí pojmenovat, co je trápí. A tak má mnoho již menších dětí somatické problémy, způsobené psychickou nepohodou.

Jak moc důležitou roli hrají v psychických potížích dětí a dospívajících rodinné problémy?

Dětem často chybí pocit sounáležitosti, ztrácí základní funkční hodnoty našich předků, jako je plnohodnotná rodina a vzájemné pochopení. Své důsledky má zrychlený životní styl, ale, jak jsem již zmínila, také snaha rodičů děti přehnaně chránit od útlého dětství, takzvaná hyperprotektivní výchova. Na druhou stranu v pořádku není ani velmi volná výchova bez pravidel a hranic.