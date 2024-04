Je to tady! Soutěž pro kluky, holky, miminka, rošťáky i klidné duše. Zkrátka pro všechny! Smích sluší každému, rozdává radost a léčí - uvolňuje stres, napětí a podporuje fyzické i emocionální zdraví. Smích posiluje vztahy a přináší do života naději. Podělte se o něj s ostatními i vy a hrajte o lákavé ceny.

Zara Ella Martinasková, Michalovice - Mladá Boleslav. | Foto: Se souhlasem rodiny

Fotosoutěž Úsměv Deníku odstartovala 6. března 2024. V pátém kole ankety Vám představujeme dalších 10 soutěžících. Hlasovat můžete od středy 3. dubna od 8 hodin do úterý 9. dubna do půlnoci.

Úsměv sluší každému. Je tu soutěž pro všechny děti. Zapojíte se také?

Speciální výzva pro všechny děti: Zapojte se do naší fotosoutěže Úsměv Deníku

Soutěž Úsměv Deníku je jednoduchá, stačí zaslat fotografii potomka se jménem a adresou (pouze město) na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.

SNÍMKY MŮŽETE POSÍLAT DO 30. DUBNA.

Zapojte se do fotosoutěže Úsměv Deníku, pošlete fotografii dítěte se jménem a adresou (pouze město) na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.Zdroj: Shutterstock

A na co se můžou vítězové soutěže těšit? Na cenu, originální titul Deníku i památku v novinách!

Ondřej Sabo, Hluk, okres Uherské HradištěZdroj: Se souhlasem rodinyVe čtvrtém kole fotosoutěže Úsměv Deníku 2024 vyhrál roztomilý chlapeček Ondřej Sabo z Hluku (okres Uherské Hradiště).





Moc gratulujeme!

Milníkové kartičky



Chcete mít navždy vzpomínku na první milníky vašeho miminka?

Kartičky vám umožní na spodní straně popsat veškeré okamžiky a pocity, které již navždy budou s každým milníkem spojeny. A vrchní strana s krásnými obrázky si pak přímo vybízí k fotografii s miminkem. Postupně tak můžete vytvořit kroniku vašeho děťátka.

Milníkové kartičky.Zdroj: Se souhlasem Kreativu



Tvoření pro děti od jara do zimy



Velký soubor návodů a her pro jaro, léto, podzim a zimu z toho nejlepšího, co časopis Kreativ vymyslel a vytvořil.

Pro malé i větší, pro hodně i míň šikovné, na doma i na ven.

Všechny potřebné šablony a podklady jsou přímo v knize. Pro zábavu dětí a klidný čas dospělých.

Tvoření pro děti od jara do zimy.Zdroj: Se souhlasem Kreativu

Kreativní omalovánky pro děti a spol.

Nejen děti si u těchto omalovánek otestují své motorické schopnosti, a ještě se k tomu královsky pobaví, i když myslíme hlavně na ně.

Sedněte si večer doma k horkému čaji, vytáhněte pastelky a vybarvujte klidně celá rodina hlava nehlava. Nechte své problémy někam odplout a myslete jen na to, aby další políčko bylo bez jediného přetáhutí. Uvidíte, jak vás to pohltí.

K tomu vám pomůže 48 stran krásných ilustrací, které čekají, až jim barvami dáte duši. A nezáleží na tom, zda je vybarvuje dítě, nebo babička s vnoučaty. Zabaví se všichni.

Kreativní omalovánky pro děti a spol.Zdroj: Se souhlasem Kreativu

Fotosoutěž je založena na formě anket. O hlasování rozhodujete jen vy na našich webových stránkách! Jednotliví vítězové týdenních kol postoupí do celorepublikového finále.

Zajímavost: Na úterý 5. října připadá Mezinárodní den úsměvu. Tento den si připomínáme od roku 1999, ale celé to začalo již v roce 1963, kdy americký malíř a tvůrce reklam Harvey Ross Ball dostal za úkol vytvořit něco, co by pomohlo podpořit a posílit morálku zaměstnanců jedné americké pojišťovací společnosti. A tak umělec namaloval dnes již legendárního smajlíka - usmívající se tvář. Harvey Ball založil v roce 1999 nadaci World Smile Foundation jako neziskovou charitativní společnost, která mimo jiné pořádá Světový den úsměvu - den věnovaný "dobré náladě a dobrým skutkům". Sloganem tohoto dne je "Udělejte laskavost - pomozte jedné osobě usmát se".

Soutěžní hlasování se řídí pravidly, která najdete na našem webu.

Hlasování na našem webu je nastaveno tak, aby vašemu malému favoritovi mohl poslat hlas opravdu každý, kdo chce. Hrajte, prosím, fér.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová

„Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za ztracený.“

Victor Hugo

Ke štěstí, připravit, pozor, teď!