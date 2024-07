Barbora Havlová dnes 13:16

Planými neštovicemi se každý rok nakazí až 60 tisíci lidí. Z toho více než 90 procent nákaz tvoří děti do 9 let. Mnoho rodičů netuší, že i proti neštovicím existuje očkování. Proti neštovicím se očkují děti už od 9 měsíců. Lékaři radí očkovat děti, které neštovice neprodělaly do věku 10 let. Nebezpečné jsou neštovice pro těhotné ženy a děti s dalšími onemocněními, včetně ekzému. Kdy je nejlepší neštovice dostat? A jak s nimi souvisí pásový opar?