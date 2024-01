Pokud máte rádi děti a zároveň toužíte po dobrodružství v zahraničí, vyzkoušejte si práci au-pair. Samozřejmě je tato výzva pro odvážnější jedince, kteří se nebojí vyjít ze své komfortní zóny, ale přinese spoustu zkušeností, které v budoucnu určitě oceníte. Například perfektní zvládnutí cizího jazyka vám může přislíbit skvělou kariéru či být krokem k vysněné práci, jak se poštěstilo Janě, která pracovala jako au-pair v Londýně.

Nová životní etapa krátce po příjezdu do Londýna v roce 2015. | Foto: Se svolením Jany Smékalové

Au-pair se v rodině starají o děti a někdy pomáhají i s dalšími běžnými úkoly v domácnosti. Na oplátku rodina nabízí ubytování, stravu a kapesné. Můžete si vybrat, jak dlouho chcete jako au-pair pracovat - několik měsíců, třeba během letních prázdnin, nebo rok či dokonce déle. Zajištěno budete mít i sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ale cestovní náklady si obvykle hradíte sami.

Pokud nemáte příslušné osobní kontakty, obraťte se na specializovanou agenturu nebo organizaci. Ty si obvykle za zprostředkování tohoto typu práce účtují menší poplatek, jak uvádí web specializující na práci v zahraničí.

„Občas potřebuju v životě pořádné vzrůšo. Proto jsem se vším doma sekla a rozhodla se vyjet jako au-pair,“ jsou slova mé kamarádky, která si vyzkoušela práci au-pair na vlastní kůži. O zkušenosti se s námi podělila v krátkém rozhovoru:

Jani, jak tě napadla práce au-pair?

V roce 2015, kdy jsem hledala práci v Anglii, si můj taťka vzpomněl, že měl kdysi tady v Česku Angličana na procvičování angličtiny. Kontaktovali jsme ho, zda o něčem neví, a měla jsem štěstí. Hledal zrovna au-pair. Tehdy měl jejich syn Tomáš pět let a hledali výpomoc s ním i domovem. Neváhala jsem a šla do toho.

Jana a pětiletý Tomášek.Zdroj: Se svolením Jany Smékalové.

Co ti práce au-pair přinesla?

Angličtinu, statečnost a schopnost bojovat sama za sebe.

I když začátky nebyly úplně lehké… Maminka chlapečka, kterého jsem hlídala, si přála, abych na něj mluvila pouze česky, jelikož ona sama byla Češka. Ze začátku jsem její požadavek dodržovala, tudíž jsem se anglicky příliš nenaučila. Časem jsem si však chlapečka natolik oblíbila, že jsem s ním začala mluvit i anglicky, protože jsem si s ním chtěla vybudovat vztah.

Zhruba po dvou měsících jsem si našla akademii, kde jsem se chodila učit angličtinu do ranního kurzu. Bylo to fajn, ale měla jsem trochu smůlu, po dvou měsících škola z ničeho nic zavřela a nemohla jsem pokračovat. Naštěstí jsem si vzala kontakt na pana učitele a učil mě pak soukromě různě po kavárnách. Byla jsem za něj velmi vděčná. Díky němu jsem úspěšně složila Cambridge zkoušky prvně B2 pokročilý, potom C1 velmi pokročilý, a nakonec jsem se stala kvalifikovanou učitelkou angličtiny po celém světě, absolvovala jsem tříměsíční kurz a certifikát rovněž od Cambridge. Toto jsem zvládla během tří a půl let.

Z chůvy kamarádkou :-)Zdroj: Se svolením Jany Smékalové

Když jsem v Anglii bydlela zhruba čtyři měsíce, rodina mi oznámila, že mě chtějí sice dál, ale už mě nepotřebují na tolik hodin. Byl to pro mě šok a nevěděla jsem, co budu dělat, protože i když jsem sice nemusela platit nájem a jídlo, chtěla jsem po Londýně cestovat, občas si zajít i do kaváren a restaurací s kamarádkami, platit si soukromé hodiny angličtiny a na to všechno jsem samozřejmě potřebovala nějaký příjem. Postavila jsem se realitě, napsala si životopis, v tom mi pomohl otec zmíněné rodiny, a zadařilo se.

Začala jsem pracovat v kavárně v jedné z nejkrásnějších lokalit Londýna, Hampstead Heath. Natočilo se tam stovky filmů, žije nebo žilo tam tehdy několik slavných jako Judy Dench (z Jamese Bonda), kterou jsem jednou viděla řídit, nebo George Michael (zpěvák), který v době, kdy jsem v Londýně žila, zemřel, dále Helenu Bonham Carter (Belatrix z Harryho Pottera) jsem jednou viděla vejít do obchodu hned vedle mé kavárny, kde jsem pracovala. V místě se nachází také několik historických domů důležitých osobností z minulosti, jako například George Orwell. Po nějakém čase jsem kavárnu vyměnila za bar, který sice nenavštěvovalo příliš lidí, zato jsem měla spoustu času mluvit anglicky s rodilými mluvčími, kteří do baru chodívali pravidelně.

Jana pracovala také v kavárně v jedné z nejkrásnějších lokalit Londýna, Hampstead Heath.Zdroj: Se svolením Jany Smékalové

Co tvá práce obnášela?

Pokud se zaměříme pouze na práci au-pair, musela jsem vyprovázet a vyzvedávat dítě ze školy, brát ho do parku, hrát si s ním, občas také vymýšlet nějaké hry nebo aktivity, vařila jsem, starala jsem se o domácnost. Díky tomu jsem se naučila spoustu receptů. Vařili jsme zdravě, převážně ze zeleniny. Otec byl vegetarián, maminka se synem trpěli na ekzémy.

Sehnala si vysněnou práci?

Vlastně ano. Už v dětství jsme si se sestrou hrály, že já jsem učitelka, ona studentka. Vystudovala jsem Jazykovou a literární kulturu v Hradci Králové, na kterou jsem nadále mohla navázat na učitelství, nestalo se tomu tak, ale později jsem se k oboru stejně dostala, a to v Anglii.

Za svůj pracovní úspěch považuji učitelskou práci pro obrovskou síť škol EF v Brightonu. Jednalo se ale bohužel převážně o letní školu, takže jsem se pak na chvilku vrátila do Česka, poté zase do Londýna. Dalším mým snem bylo žít blízko moře. Toho jsem také docílila, protože jsem našla práci pro jednu akademii blízko Barcelony. Letěla jsem z Londýna na pohovor, odučila jsem ukázkovou hodinu a ještě jsem si stihla najít bydlení. Od roku 2019 tedy žiji ve Španělsku, kde jsem šťastná.

Nějaké perličky na konec?

Těch je spousta, hlavně ty jazykové. Když jsem pracovala jako au-pair u jmenované rodiny, jednou jsem si chtěla zašít kalhoty a hledala jsem jehlu a nit. Tehdy jsem anglicky ještě moc neuměla, pletly se mi slovíčka. Šla jsem za otcem rodiny a zeptala jsem se ho, jestli náhodou nemá bradavku (místo jehly). Začal se tehdy strašně smát a řekl mi, že má dvě a poukázal na svůj hrudník. Pak jsem mu vysvětlila, že mám něco na zašití a takto jsem se vlastně naučila, že needle je jehla a nipple je bradavka :D. Ještě teď se tomu směju.

Za redakci děkujeme za milý rozhovor a přejeme oceán štěstí pro život ve Španělsku :-)

