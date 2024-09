Úzkosti, depresivní stavy i poruchy příjmu potravy. S těmito věcmi se potýká řada dětí a dospívajících. Jak velký dopad na psychické zdraví dětí a dospívajících má současný rytmus doby a globální problémy jako války či uplynulá koronavirová pandemie?

Jsem přesvědčena o tom, že dlouhodobý lockdown při pandemii koronaviru měl na psychiku dětí velký vliv. Děti byly dlouhou dobu v sociální izolaci. Dalším faktorem je určitě náročnost dnešní doby, tlak na výkon a na to být výjimečný. Na psychickém zdraví nejen dětí, ale i jejich rodičů se jistě odráží nepohoda a obavy způsobené nepříznivou finanční situací v mnohých rodinách, které s sebou přinesla energetická krize a extrémní inflace a zdražování. Napjatá situace v rodině a nepříznivé klima jsou pak výsledkem velké psychické nepohody všech.

Podle statistik Národního ústavu duševního zdraví zhruba třetina deváťáků v Česku potřebuje psychologickou péči a polovina má zhoršenou celkovou pohodu, takzvaný well-being. Jaký je váš pohled na tyto poznatky?

Aktuální situaci bychom měli vnímat v širším kontextu. Fakt, že se o tématech duševního zdraví dnes více mluví, vnímám jako preventivní faktor a jakýsi začátek dodávání společenské odvahy začít si vůbec připouštět psychické potíže u dětí a adolescentů. Rozhodně ke kvalitě duševního zdraví nepřispívá ani málo dostupná psychologická a pedopsychiatrická péče. Její faktická nedostupnost je jen tragickým podtržítkem pod tímto dlouhodobě podceňovaným a přehlíženým tématem.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Dítě by ve své vlastní rodině mělo mít pocit lásky a bezpečí a respektu.

Jak předcházet psychickým problémům?

Mohou mladí lidé některým psychickým problémům nějak předcházet?

Jak předcházet některým psychickým problémům se dá říct pouze obecně – zdravým životním stylem, trénováním psychické odolnosti, vytvořením láskyplného rodinného zázemí. Pomůže také naučit se brát některé méně závažné problémy s nadhledem a s humorem, pěstovat si koníčky a kamarádské vztahy, dělat to, co mě baví, a nebát se říci si o pomoc.

Jak moc jim v tom může pomoct jejich rodina?

Rodina má na psychiku dítěte zásadní vliv už od narození. Miminko potřebuje cítit lásku a péči své maminky, která zase potřebuje podporu svého partnera a širší rodiny. Když se ale budete dívat po ulici, jak mnohé maminky mají neustále v ruce mobilní telefon a nevšímají si svého dítěte, které stojí o oční kontakt s maminkou, bolí vás srdce.

Kdo jiný než rodiče, by měl znát nejlépe své dítě, a pokud si všimneme, že je něco jinak, že dítě ztrácí zájem o kamarády, své koníčky, je smutné, nemá chuť jíst, zavírá se do pokoje, izoluje se a trvá to více jak dva týdny, je potřeba situaci začít řešit. A právě důvěrný vztah může velmi přispět k řešení problémů bolavé dětské dušičky. Dítě by ve své vlastní rodině mělo mít pocit lásky a bezpečí a respektu.