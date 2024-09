Barbora Havlová dnes 13:50

Dnes devítiletá Haidyn se narodila jako zdánlivě zdravé miminko. První dva roky života se vyvíjela normálně. Vše se ovšem změnilo po třetím roce, kdy začala postupně ztrácet vše, co se do té doby naučila. V pěti letech Haidyn lékaři diagnostikovali vzácnou genetickou vadu, Sanfilippův syndrom. Onemocnění je známé také jako dětská demence, postižené děti totiž stárnou před očima. Průměrně se dožívají pouze dvanácti až dvaceti let.