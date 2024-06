Když se narodila, nevážila ani kilo. Už v té době se dnes téměř čtyřletá Sofinka musela potýkat s masivním krvácením do mozku. Holčička podstoupila ještě v porodnici dvě operace hlavy, které na ní zanechaly celoživotní následky. A když se konečně začala zlepšovat, přišel zvrat a najednou nezvedla ani hlavičku. Dnes bojuje za to, aby jednou mohla sama chodit.

Sofinka se narodila předčasně ve 27. týdnu. Následně začala masivně krvácet do mozku. | Foto: Se svolením Radka Pichlíka

Sofinka se narodila koncem července roku 2020; o celé tři měsíce dříve, než měla. Přesně ve 27. týdnu. Holčička musela být okamžitě přemístěna do inkubátoru na oddělení pro předčasně narozená miminka a děti potřebující zvýšenou péči. Její maminka Lenka Thomaierová si ji tak po porodu nemohla ani pořádně prohlédnout, natož pak pochovat.

Tříleté Johance podivně povadla tvář, bolela ji hlavička. Teď se rve o život

„Stále jsme se ptali, proč my, co jsme udělali špatně, ale i co bude dál. I přes těžký pocit izolace, velkého smutku a strachu o její život jsme však stále věřili, že bude v pořádku,“ říká hned v úvodu sbírky, kterou pro Sofinku založil na platformě Donio, tatínek holčičky Radek Pichlík.

Vybrané peníze použijí rodiče na drahé rehabilitace a rehabilitační pobyty. Do sbírky k dnešnímu dni přispělo více než 2800 lidí. Potřebnou částku 3 miliony však zatím nevybrali ani z poloviny.

Masivní krvácení do mozku

Pár dnů po porodu prodělala Sofinka masivní krvácení do mozku. Děvčátku se začalo vytvářet velké množství mozkomíšního moku, který nebezpečně utlačoval mozkové komory. Akutní zákrok, při kterém jí lékaři vložili do hlavy houbičku, přes níž dvakrát denně mok odsávali, byl proto neodkladný.

„Jelikož však tato varianta Sofi nepomohla, musela absolvovat další operaci. Při ní jí byla dána do hlavy hadička, která mok odvádí sama do bříška, takzvaný VP Shunt. Tu už bohužel bude muset mít napořád. Žádný rodič se nechce smířit s omezením pro své dítě, přesto jsme stále doufali, že se Sofie uzdraví. A chvíli to tak skutečně vypadalo,“ pokračuje Radek Pichlík.

Konečně cesta domů

Poté, co se Sofinka zotavila ze dvou náročných operací, si ji rodiče konečně mohli vzít domů. Tam ovšem po čase přišly další komplikace.

Péťa bojuje s nepřízní osudu: Nevyléčitelná nemoc postihuje jen chlapce

„Byl to nepopsatelný pocit. První tři měsíce vše krásně doháněla, moc se snažila. Cvičili jsme už od příchodu z porodnice a těšili se z každého dalšího pokroku. To se bohužel změnilo úderem čtvrtého měsíce. Ze dne na den se začala horšit. Najednou se nesmála, nezvedala hlavičku, nezvedala nožičky. Cítili jsme takovou beznaděj a prázdnotu, že si to nikdo neumí ani představit,“ svěřuje se se svými pocity otec Sofinky.

Pomoci může cvičení

V tu chvíli rodina okamžitě vyhledala odbornou lékařskou pomoc. S dcerou začali cvičit o to intenzivněji, mimo jiné i Vojtovu metodu (viz níže). Dodnes každý týden dojíždějí do nemocnice na rehabilitace.

„Sofinka je bojovnice tělem i duší. Milovník života. Věčně usměvavé štěstí. Neuvěřitelně odhodlaná holčička, která ví, že dokáže vše, co bude v jejích silách. Naše jediná cesta, jak ji dostat na nohy, je cvičení. Bohužel však není hrazené zdravotní pojišťovnou,“ zoufá si otec.

Co je to Vojtova metoda? Jedná se o metodu reflexní lokomoce, kterou uvedl objevil a uvedl do praxe světoznámý dětský neurolog Václav Vojta.

Používá se k léčbě poruch hybnosti, především pak k léčbě dětí s mozkovou obrnou.

Podle Vojty je včasná diagnostika a terapie již v prvních týdnech života dítěte rozhodující pro vývoj hybnosti. Více o Vojtově metodě se můžete dočíst v článku Deníku Bolí, ale pomáhá. Vojtova metoda změnila životy tisíců dětí i dospělých.

Nikdo neví, co bude dál

Sofinčini rodiče někdy navštěvují i specializovanou neurorehabilitační kliniku, chodí na osteodynamiku (metoda určená k ošetření celého těla; pozn. red.), ergoterapie či hipoterapie. Budoucnost jejich dcery je však stále nejistá.

„Nikdo nám není schopen říct, zda naše dcera bude jednou chodit nebo zda bude mentálně v pořádku,“ krčí rameny Radek Pichlík.

Jedno je však jisté. Díky usilovnému cvičení se Sofinka dle výpovědi rodičů posouvá neuvěřitelně kupředu. Začala se otáčet, usiluje o plazení a všichni dělají, co můžou, aby holčička zvládla i stát. V lednu dokonce podstoupila první aplikaci botoxu, což mělo na její stoj neuvěřitelně pozitivní účinky.

Život Kubovi zachránila viróza. Jeho boj s vážnou nemocí sledují tisíce lidí

Centra, která nabízí kvalifikovanou praxi, jsou však bohužel nad finanční možnosti rodiny. Bez nich se však Sofinka nebude ve vývoji dál posouvat takovým tempem.

Vybrané peníze můžou dívce změnit život

„Tři miliony. Taková obrovská suma může změnit celý náš - ale hlavně Sofinky - život. Bohužel není v našich možnostech jí denně dopřávat to, co potřebuje ke svým dalším posunům. A tak vás prosím, zastavte se a přečtěte si příběh té největší hrdinky, kterou znám. Pomozte nám tuhle astronomickou částku vybrat,“ prosí veřejnost na sociálních sítích i Sofinčina maminka Lenka Thomaierová.

Potřebné peníze se zatím nepodařilo vybrat a rodině se krátí čas. Sbírka totiž běží jen do konce června. Chcete-li Sofince přispět, aby mohla začít dělat první krůčky, lze tak učinit příspěvkem v jakékoli výši.

Přečtěte si i tipy pro rodinu: