Preventivní screening zraku hradí u kojenců do 18 měsíců pojišťovna. Dětem s rodinnou zátěží i později. U starších dětí stojí vyšetření přístrojem PlusOptix několik stovek korun. Odhalí vážné vady a umožní včasnou léčbu.

Barbora Havlová dnes 13:57

K preventivnímu screeningu (vyhledávání) očních vad u malých dětí se používá přístroj PlusOptix. Riziko rozvoje očních vad dokáže odhalit už u šestiměsíčních dětí. Vyšetření zraku u dítěte probíhá rychle a bezbolestně. Rodiči tak napoví, kdy jít s dítětem k očnímu lékaři. U malých dětí si totiž rodiče špatného zraku nemusí vůbec všimnout. Cena vyšetření se pohybuje od dvou do pěti set korun, do tří let jej hradí pojišťovna.