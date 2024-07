Kateřina Němcová dnes 14:05

Nejprve zežloutl, následně si kvůli svědění rozškrábal tělíčko do krve. Po krvácení do bříška a zvracení krve nezbývala téměř dvouletému Sebastiankovi Markusovi jiná možnost než transplantace jater. Z důvodu urgentnosti situace se jejich dárcem stala chlapcova maminka Lucie Markusová. I přesto je však chlapec stále v ohrožení života. Potřebuje vlastní pokoj, ve kterém by se mohl izolovat od všech virů. Ten mu však rodina nemůže dopřát.