Chloe nebyla jediná, kdo si na Sephora Kids (v překladu děti ze Sephory) stěžoval. Na sociálních sítích se vyrojily miliony videí odsuzující příval malých dětí obchodech s drahou kosmetikou. Velké části sledujících se nelíbí, že místo dětství a her malá, často ani ne 10letá, děvčata tráví čas sledováním beauty influencerů a vybíráním kosmetických produktů.

Nejedná se přitom o nevinné použití barevné pomády nebo krému s třpytkami. Tyto děti totiž nakupují drahé kosmetické produkty. Jediná lahvička 50ml hydratačního krému dětmi oblíbené značky Drunk Elephant přijde na více než 1700 Kč.



Sephora Kids: Večerní rutina, retinol a vitamin C

Krémy proti vráskám, séra s vitaminem C, noční pleťové masky, korektory. To vše do nákupních košíků vkládají mladá děvčata z generace alpha.

Po vzoru influencerek na sociálních sítích pečují tyto děti o svou pleť mnohdy lépe, než dospělé ženy. „Moje 7letá neteř si k Vánocům přála poukaz do Ulty (americký kosmetický řetězec, pozn. redakce),“ svěřuje se pod Chloiným videem uživatelka pod jménem Corinne.

„Pracuji v Sephoře a je to tak. Viděla jsem malé holčičky nakupovat produkty s retinolem a kompletní make-up,“ komentuje Whitney Whipple.

Co je retinol? součástí kosmetických přípravků pro omlazení pleti

omezuje vrásky a zmenšuje póry

je určený zralé pleti

pravidelné užívání může vést k podrážděné, zarudlé a olupující se pokožce Zdroj: Healthline

Zatímco uživatelé z generace Mileniálů vtipkují o tom, že si v jejich letech hráli s panenkami a jejich ranní rutina spočívala v zubní pastě a vodě z kohoutku, dívky ve věku 8 - 13 let na instagramu sdílí svou ranní, odpolední a večerní rutinu péče o pleť, která mnohdy zahrnuje přes desítku produktů.

"Včera jsme s kamarádkou byli nakupovat a malá holka před námi si kupovala retinol a produkty na vypnutí pleti,“ stěžuje si na TikToku uživatelka Nancy.

Jedenáctiletá Olivia Clyde je posedlá kosmetikou. Někteří rodiče za kosmetiku pro děti utratí tisíce korun měsíčně:

Dermatoložka varuje před poškozením pleti

„Naše kůže má vlastní opravná aparát. A ten funguje nejlépe v dětství a období dospívání,“ vysvětluje dermatoložka Abby Waldman na svém youtube kanále.

„Kosmetické produkty na trhu jsou určené pro stárnoucí pleť, kde už tělu vrozené systémy nefungují tak, jako dříve,“ dodává. Děti se v honbě za lepší pletí často poškozují. Mohou si způsobit podrážděnou pokožku, vyvolat akné nebo ekzém, případně hyperpigmentaci.

Devítiletá dívka s reakcí na nevhodnou kosmetiku:

„Děti bez zdravotních problémů nepotřebují žádnou péči o pleť. Technicky vzato je to „bezpečné“, ale mnoho z těchto produktů obsahuje opravdu silné aktivní složky, které mají vedlejší účinky,“ varuje lékařka.

Dětští influenceři na vzestupu

Většina influencerů, které malé děti sledují, jsou dospělé ženy. Ale na sociálních sítích přibývá také dětských skin-care influencerů. Zatímco chlapci sledují a natáčejí se při hraní her, děvčata se noří stále hloub do světa hubnutí, make-upu a honbou ze ideálem krásy.

Výzkumy psychologů a psychiatrů však varují před daní, kterou si svět sociálních médií může vybírat na duševním zdraví malých dětí. Facebook, TikTok ani Instagram by přitom podle pravidel těchto sítí neměly používat děti mladší 13 let.

„Na sociálních sítích je snadné se porovnávat s ostatními,“ upozorňuje psycholožka Kate Eshlemanová pro web Clevelandské kliniky.

„Obzvláště malé děti se dívají na perfektní fotky a obdivují je. Výsledkem je srovnávání se s uměle vytvořeným obrazem. A pokud se mu nedokážeme vyrovnat, přichází stres a úzkost,“ doplňuje psycholožka.

