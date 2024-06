Sourozenec u porodu: Trauma? Ani náhodou! Děti to zvládají skvěle, tvrdí dula

Žena rodí v doprovodu duly a vedle si v klidu hraje starší dítě se světelným mečem. Porod jej nijak nerozrušuje. Když se miminko narodí, holčička utíká sourozence přivítat na svět a po chvíli si jde dál hrát. Tak vypadal jeden z porodů, který doprovázela dula Kateřina Černá. A nebyl to jediný 'její' porod, kde byly přítomny starší děti. „Možná to pro někoho bude překvapující, ale ty děti to moc neřeší,“ vypráví dula.