Je to tu! Soutěž pro kluky, holky, miminka, rošťáky i klidné duše. Zkrátka pro všechny! Smích sluší každému, rozdává radost a léčí, především srdce. Je tak jednoduchý a přitom tak smysluplný a návykový. Podělte se o něj s ostatními i vy a hrajte o lákavé ceny.

Smích a radost spojuje! Pochlubte se úsměvem a hrajte o lákavé ceny v soutěži Úsměv Deníku. | Foto: Shutterstock

Co zaručeně zvedne náladu každému? Úsměv, smích! Pojďme společně vytvořit velkou galerii úsměvů, kterou můžeme předávat dál a vykouzlit tak úsměv na tváři u co nejvíce lidí. Potěšte babičky, dědečky, učitelky, maminky, tatínky, kamarády, kteří uvidí Vaši ratolest v Deníku. A ještě vyhrajte hodnotné ceny. Jak na to?

Soutěž Úsměv Deníku je jednoduchá, stačí zaslat fotografii potomka se jménem na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz. SNÍMKY MŮŽETE POSÍLAT NEUSTÁLE. O postupech Vás budeme informovat na našich webových stránkách v rubrice Miminek.

Do soutěže Úsměv Deníku pošlete fotografii dítěte se jménem na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.Zdroj: Shutterstock

Fotosoutěž bude založena na formě anket, které odstartují v březnu. O hlasování budete rozhodovat jen vy na našich webových stránkách! Jednotliví vítězové týdenních kol postoupí do celorepublikového finále.

A na co se můžou vítězové soutěže těšit? Na cenu, originální titul Deníku i památku v novinách! A my už se velmi těšíme na Vaše veselé snímky!

Zajímavost:

Na úterý 5. října připadá Mezinárodní den úsměvu. Tento den si připomínáme od roku 1999, ale celé to začalo již v roce 1963, kdy americký malíř a tvůrce reklam Harvey Ross Ball dostal za úkol vytvořit něco, co by pomohlo podpořit a posílit morálku zaměstnanců jedné americké pojišťovací společnosti. A tak umělec namaloval dnes již legendárního smajlíka - usmívající se tvář. Harvey Ball založil v roce 1999 nadaci World Smile Foundation jako neziskovou charitativní společnost, která mimo jiné pořádá Světový den úsměvu - den věnovaný "dobré náladě a dobrým skutkům". Sloganem tohoto dne je "Udělejte laskavost - pomozte jedné osobě usmát se".

Soutěžní hlasování se řídí pravidly, která najdete na našem webu.

Hlasování na našem webu je nastaveno tak, aby vašemu malému favoritovi mohl poslat hlas opravdu každý, kdo chce. Hrajte, prosím, fér.

