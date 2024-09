Barbora Havlová dnes 12:33

Osmiletá Mia Glynnová z Velké Británie zemřela na sepsi jen krátce potom, co jí lékaři opakovaně poslali domů s léky na bolest. A to i přesto, že vykazovala příznaky streptokokové infekce. V noci se však Miin stav rapidně zhoršil. Zemřela krátce po převozu do nemocnice na zástavu srdce v důsledku sepse organismu.