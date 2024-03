Světový den Downova syndromu připadá každoročně na 21. března. Že lidé s Downovým syndromem nejsou oběti, ale aktivními členy společnosti, upozorňuje například i video Kanadské asociace Downova syndromu. S názvem „Předpokládej, že můžu,“ obletělo sociální sítě. Ukazuje důležitost změny přístupu společnosti k lidem s touto diagnózou. To samé by si přála také maminka malého Šimona, který se narodil se vzácnou mozaikou Downova syndromu.

Na světě se ročně narodí sto tisíc dětí s Downovým syndromem. Diagnóza nemusí být konec světa. Žena s Downovým syndromem se stala před dvěma roky modelkou pro světovou značku Victoria Secret, další dívka hraje v hollywoodském pokračování Hunger Games | Foto: Shutterstock

Bezpodmínečné přijetí. O životě rodin s dětmi s Downovým syndromem:

Zdroj: Youtube

Podle dat webu Down Syndrom se každý rok v České republice narodí kolem padesátky dětí s Downovým syndromem. Rozvoj Downova syndromu je zcela náhodný. Riziko a pravděpodobnost výskytu syndromu však prokazatelně stoupá s věkem rodičů.

Ponožkový den

Ve čtvrtek 21. března si svět připomene Den Downova syndromu, také známý jako ponožkový den. V tento den si symbolicky oblečte na každou nohu jinou ponožku.

„Protože lidé s tímto syndromem mají o jeden 21. chromozom, který má tvar ponožky, navíc. Cílem výzvy je šířit povědomí o Downovu syndromu, bourat předsudky a pomoci lidem s tímto postižením stát se rovnocennými členy společnosti," zaznívá na webu Nemocnice Šumperk.

To by ráda viděla také maminka malého Šimona, který se narodil se vzácnou mozaikou Downova syndromu.

„Chtěla bych, aby lidé věděli, že to není konec světa. Že děti s Downovým Syndromem jsou úžasné a že se jich nemusí bát. Mají krásnou, i když někdy komplikovanou duši. Naučí se většinou vše podstatné pro život a často mnohem víc,“ svěřuje se.

Předpokládej, že můžu. Pít alkohol, recitovat Shakespeara, žít sama, nadávat. Takové je poselství edukačního videa ke Světovému dni Downova Syndromu. Na sítích si vysloužilo stovky tisíc lajků, ale také nenávistné komentáře:

Zdroj: Youtube

Za Downův syndrom může jediný chromozom

Za vznik Downova syndromu může jediný přebývající chromozom. „Běžná zdravá lidská buňka obsahuje 46 chromozomů ve 23 párech, zatímco buňka dítěte s Downovým syndromem má chromozomů dohromady 47,“ vysvětlují na webu Spolku Down Syndrom, který sdružuje rodiny vychovávající děti s Downovým syndromem.

Vzácně se rozvíjí mozaika Downova syndromu, kterou má diagnostikován také brzy dvouletý Šimon.

Maminka malého Šimona se snaží zvyšovat povědomí o Downově syndromu na svém instagramu:

Znamená to, že nadbytečný chromozom je přítomen jen v některých buňkách těla a tyto děti proto protékají systému těhotenských screeningů. „Diagnózu mi řekli den po porodu. Screening byl v pořádku a proto jsme byli v šoku,“ vzpomíná Šimonova máma, Michaela Detáry.

„Nejvíce mi pomáhal manžel, dcerka, okolí, rodina. Všichni to přijali skvěle, jako by se nic nedělo. Taky mi dost i teď pomáhá moje práce. Je to lepší než ten nejlepší psycholog. Zapomenu na všechny starosti,“ popisuje.

Vzhled, srdečnost a pomalejší vývoj

Děti s Downovým syndromem poznáte většinou na první pohled podle typického vzhledu. Zešikmené oči, kulatý obličej, nižší postava. Lidé s Downovým syndromem bývají srdeční, společenští, ale potýkají se s pomalejším motorickým vývojem, vývojem řeči a mnohdy sníženým intelektem. Ten však může být i v normálním pásmu a měření IQ se již dnes považuje za neefektivní. „Trvá jim to všechno o dost déle, je třeba dost trpělivosti a rutina,“ popisuje Michaela Detáry.

„V oblasti emocionální a sociální děti ale často výrazně předčí své vrstevníky,“ píší na webu Down Syndrom.

Jedinci s Downovým syndromem se také často musejí potýkat s přidruženými zdravotními problémy – srdeční vady, respirační onemocnění, epilepsie, poruchy zraku či sluchu. Právě ty nyní Šimonovu maminku straší nejvíce.

Downův syndrom: Na obálce časopisu i ve filmech

Lidé s Downovým syndromem se dnes neskrývají. Naopak. Herečka Jamie Brewer má na svém kontě několik filmů a také roli ve slavném hororovém seriálu American Horror Story.

Modelka Madeline Stuart si prošla mola nejslavnějších módních světových scén. Patnáctiletá Sofia Sanchez získala roli v pokračování filmové ságy Hunger Games. A svět před pár lety obletěl také inspirativní příběh Noelly Garella, která v Argentině vyučuje v mateřské škole.