O tom, zda je bezpečné soužití psů a zejména malých dětí se toho napsalo mnoho. Jedni tvrdí, že mít velkého psa a malé dítě je krajně nezodpovědné, druzí nedají na jejich soužití dopustit. Rozhodnutí, ke které skupině rodičů se řadíte právě vy, je čistě na každém. Třeba Tosa-inu je skvělý společník.

Tosy jsou věrnými společníky. Rodinu chrání. | Foto: Deník/Lucie Bukovjanová

Bydlíme s manželem a šestiletou dcerou v rodinném domě. Už slyším ty rozhořčené hlasy, které říkají něco v tom smyslu „no jo, ty mají zahradu, to je úplně něco jiného“. Asi mají do určité míry pravdu. To ale nesmíte mít miláčky plemene Tosa Inu.

Země se zachvěje

Pokud někdo neví, jak takový brouček vypadá, zkusím ho trošku představit. To prostě otevřete dveře od domu, a naproti vám běží pětaosmdesát kilo živé váhy, v případě fenky „pouhých“ šedesát. To už pravděpodobně i nejbližší seismograf nějakou aktivitu zaznamená.

A proč jsem zmínila tu poznámku o zahradě? Důvodem je holý fakt, že tosa, k tomu, aby byla šťastná, žádnou zahradu nepotřebuje. Představa, že je to pes, který běhá celý den po zahradě, štěká na všechno, co se okolo mihne a večer si ustele v psí boudě, je úplně mimo mísu.

Psí parťák musí vědět, kde je jeho místo.Zdroj: Denik/Lucie Bukovjanová

Zkrátím to … tosa bude prostě tam, kde jste vy. Nic nepotřebuje tolik, jako být za každých okolností s páníčkem a jeho rodinou. V praxi to tedy vypadá asi tak, že máte v letních měsících dveře do zahrady otevřené, váš miláček ve vteřině reaguje na každý váš pohyb a pokud jste venku, ustele si pár metrů od vás, ve chvíli, kdy vstanete, okamžitě vás následuje, i kdyby se za plotem producírovali ti nejhezčí nápadníci nebo psí slečinky. Tosa prostě svou rodinu bezmezně miluje a chrání, včetně dětí.

Tyto mé zkušenosti potvrzují svým vyjádřením i chovatelé z pražské chovné stanice Mirai Inu. Podle nich je Tosa Inu krásný pes a úžasný společník i ochránce. Je to obr s velice citlivou duší. Tosa Inu velice dobře reaguje na lidský hlas a jeho intonaci, je snadné se s ní na všem domluvit. Díky nízkému prahu vzrušivosti je to plemeno vhodné do rodin s dětmi nebo jinými zvířaty. Díky nízkému prahu vzrušivosti je to plemeno vhodné do rodin s dětmi nebo jinými zvířaty.

Výchova a důslednost

Samozřejmě, že nic nejde samo a špatně vychovaný pes, bez ohledu na jeho velikost může být nebezpečný nejen dětem, ale i dospělým. Pes potřebuje tedy nejen lásku, ale také výchovu. Kdyby náš drobeček jen trošku chtěl, tak plachtím na vodítku za psem nejen já, ale i můj muž, a to je stokilový chlap.

Pokud ale zvládnete výchovu psa od začátku, nastavíte naprosto důsledně mantinely a pravidla, které stoprocentně dodržujete a vyžadujete, jsou jakékoliv obavy naprosto zbytečné. Stejně důsledně by měl ale pravidla dodržovat nejen pes, ale také celá rodina, včetně dětí. Pak bude celá smečka tvořena psy a lidmi fungovat.

Páníček se poslouchá

Naše dcera se psy vyrůstá od malička. Považuje je za právoplatné členy své rodiny, na které se může spolehnout, kteří ji bezmezně milují a respektují její „nadřazené“ místo. Ona je miluje stejně tak a ví, co se psům prostě nedělá. Je velmi úsměvné pozorovat patnáctikilovou dceru, jak klidným hlasem vydává povely typu „na místo ty moje stvůřičko“ a ten „zabiják“ se zuby jako vlk se otočí a ulehá do svého pelíšku.

Hierarchie je jasná

Ano, každá rasa psa je jiná. Takový lovecký pes zkrátka lovecké pudy nezapře a pokud nebudou jeho potřeby dostatečně uspokojeny, zcela jistě z něj klidný společník nebude. Jedno ale platí stejně u „lovečáka“, krysaříka, pudla, labradora, ovčáka nebo dogy. Potřebují přesně vědět jaké je ve „smečce“ jejich místo a jaká hierarchie tam platí.

