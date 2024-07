Má za sebou mnoho operací a před sebou samá omezení. Pomoci by mohla transplantace.

Šestiletý David Hyžík nebude kvůli svému onemocnění, kterým je cystická fibróza, nikdy žít život jako jeho vrstevníci. V útlém věku má za sebou už dvacet operací. Nyní se navíc dostal do fáze, kdy mu kvůli doprovodné cirhóze jater začíná tento životně důležitý orgán selhávat. I banální onemocnění představuje pro chlapce obrovské riziko, takže musí žít prakticky v izolaci. Jeho jedinou nadějí je transplantace střev a jater.

David Hyžík je šestiletý chlapec, který bydlí s maminkou a tatínkem v domě s malým dvorkem. Za svůj kratičký život zažil už na dvě desítky operací a množství život ohrožujících situací. Ve třetím dnu života mu totiž byla diagnostikována cystická fibróza (viz níže).

Davídek neustále bojuje s infekcí v těle. Již druhým rokem proto musí denně brát nejen antibiotika, ale i další léky nezbytné pro udržení jeho zdravotního stavu. Nejen kvůli vysoké dávce léků má chlapec rovněž cirhózu jater, což je stav, kdy tento životně důležitý orgán začíná selhávat.

Jediné, co mu může pomoci, je transplantace jater a střev. Podle vyjádření rodičů Davídka však tento zákrok žádné dítě se stejnou diagnózou v České republice zatím nepodstoupilo.

Operace krátce po porodu

Davídek se narodil 19. února 2018 jako zdánlivě zdravé dítě. Třetí den po porodu však lékaři začali mít podezření, že s chlapcem není něco v pořádku. Neodešla mu smolka (první stolice novorozence; pozn. red.), pouze hlenová zátka. Davídek také opakovaně zvracel. Kvůli tomu byl následně přeložen na novorozeneckou JIP do inkubátoru s nejhorší možnou diagnózou: nevyléčitelnou cystickou fibrózou.

„Proč s nejhorší možnou diagnózou? Protože je tato nemoc nevyléčitelná. Nejde proti ní nijak bojovat a momentálně neexistuje žádný lék, který by byl pro Davídka vhodný. Vstupuje do toho totiž i cirhóza jater a syndrom krátkého střeva, čímž rovněž trpí. Jediné, co můžeme dělat, je naučit se s tím žít,“ konstatuje rodinná přítelkyně Petra Pospíšilová, která komunikovala s Deníkem za rodiče chlapce.

Cystická fibróza (CS) Jedná se o závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění , které výrazně zkracuje nemocným jejich život.

, které výrazně zkracuje nemocným jejich život. „Onemocnění postihuje zejména dýchací a trávicí systém , ale i některé další orgány. Často je spojena s poruchou slinivky břišní, opakovanými infekcemi dýchacích cest, ale i cirhózou jater či selháním plic. Jedinou možnou záchranou bývá transplantace , která ovšem není možná u všech pacientů,“ hovoří o CS Klub cystické fibrózy.

, ale i některé další orgány. Často je spojena s poruchou slinivky břišní, opakovanými infekcemi dýchacích cest, ale i cirhózou jater či selháním plic. , která ovšem není možná u všech pacientů,“ hovoří o CS Klub cystické fibrózy. Nemoc se objevuje u jednoho z 2,5 až 4 tisíc narozených dětí. V České republice jí trpí odhadem 700 lidí. Pacienti se dožívají průměrného věku 25 let. Aby se u dítěte nemoc projevila, musí být nosičem vadného genu oba rodiče.

Nutnost života v izolaci

Kvůli své diagnóze nemůže Davídek dělat prakticky nic jako normální dítě. Nikdy nebyl v bazénu ani herničce. Nikdy si nehrál s dětmi na hřišti, nejel autobusem či vlakem. Vše pro něj totiž znamená vysoké riziko nákazy a i běžná dětská nemoc může vést k dlouhodobé hospitalizaci.

Rodiče jsou proto s Davídkem většinou jen doma. Občas si jen zajedou na výlet k jejich oblíbené větrné elektrárně, kde nikdy nikdo není. Jakýkoliv kontakt s kamarády či dalšími dětmi není kvůli riziku nákazy pro Davídka možný.

„U cystické fibrózy je striktně doporučováno vyhýbat se kvůli riziku nakažení dýchacích cest jakékoliv hromadné dopravě, ale i stojaté vodě, kalužím, mokré hlíně, zvířatům a podobně. Jedinou možností je cestování vlastním automobilem, a i ten se musí pravidelně dezinfikovat. Stejně jako všechno doma,“ uvádí ve sbírce na platformě Donio Petra Pospíšilová.

Pomocí sbírky se Petra Pospíšilová snaží pro Davídka Hyžíka, syna své kamarádky, vybrat 2,5 milionu korun.

Život s cystickou fibrózou

Cystická fibróza způsobila Davídkovi za jeho krátký život už mnoho zdravotních komplikací. Hned krátce po porodu došlo u chlapce k zauzlení střev, takže musel neodkladně na operaci.

Další operace ho čekala už 23. den po narození. Tentokrát mu byla zavedena stomie (vývod), kterou má dodnes. Ve 39. dnu života byl operován znovu, aby mu byl zaveden žilní vstup pro umělou výživu. Na ni je napojen prakticky nepřetržitě, kromě zhruba 6 hodin denně.

Davídek sice může jíst i normálně ústy, ale jeho tělo si tímto způsobem žádné živiny nevezme. „Tím, že má syndrom krátkého střeva, tak cokoli, co sní, nedokáže strávit. Jde to rovnou ven vývodem,“ vysvětluje Petra Pospíšilová, že přijímání běžné stravy má u chlapce jen psychologický efekt. Veškeré potřebné živiny mu musí být dodávány pomocí umělé výživy.

„Ve třech letech byla Davídkovi kvůli masivnímu krvácení ze stomie udělána biopsie. Bohužel se zjistilo, že trpí už i cirhózou jater (viz níže). Ta je posledním stádiem těsně před tím, než začnou játra selhávat,“ připomíná krutou skutečnost rodinná přítelkyně.

V únoru 2024 se Davídkův zdravotní stav výrazně zhoršil. Nyní musí jeho rodiče čekat na to, zda lékaři u chlapce schválí transplantaci jater a střev. Ta je pro něj v tuto chvíli jedinou nadějí.

Cirhóza jater Tato diagnóza je v populaci čím dál tím častější.

„Cirhóza je chronické onemocnění jater , při němž jsou jaterní buňky postupně nahrazovány vazivovou tkání,“ uvádí lékárna Dr. Max.

, při němž jsou jaterní buňky postupně nahrazovány vazivovou tkání,“ uvádí lékárna Dr. Max. „Lidově je cirhóza označována jako tvrdnutí jater , což velmi přesně vyjadřuje proces, k němuž při cirhóze dochází,“ dodává Dr. Max.

, což velmi přesně vyjadřuje proces, k němuž při cirhóze dochází,“ dodává Dr. Max. K typickým projevům patří zažloutnutí kůže a očního bělma, tmavá moč, chronická únava, zvýšená krvácivost a tvorba podlitin, otoky dolních končetin, hubnutí, svědění kůže, nafouklé břicho či zarudlé dlaně.

zažloutnutí kůže a očního bělma, tmavá moč, chronická únava, zvýšená krvácivost a tvorba podlitin, otoky dolních končetin, hubnutí, svědění kůže, nafouklé břicho či zarudlé dlaně. Ročně na toto onemocnění zemřou v České republice přibližně 2 tisíce lidí.

Naděje? Transplantace orgánů

Šestiletý Davídek podstoupil ještě mnoho dalších zákroků, dle zástupkyně rodiny odhadem asi dvacet. Například kvůli umístění centrálního vstupu, zamezení krvácení z okolí stomie a dalších důvodů.

„Co se týká naděje na uzdravení, tak ta prakticky neexistuje. Pokud ale IKEM přistoupí na transplantaci jak jater, tak střev, výrazně se tím zkvalitní Davídkův život. Byl by prvním dítětem se stejnou diagnózou, které by tohle podstoupilo,“ hovoří o transplantaci Petra Pospíšilová. Davídkovi rodiče však věří, že by se tímto zákrokem mohl chlapcův stav znatelně zlepšit.

Léky mu pak sice zůstanou do konce života, ale mohl by se zbavit stomie a parenterálního způsobu (jinou cestou než skrze trávicí trakt) podávání stravy. Kvůli němu je totiž chlapec upoután po většinu dne hadičkou k 1,5 litrovému vaku s výživou, léky a dalšími doplňky.

Sbírka na Donio je určena především na koupi nového automobilu. Ten bude vybaven lůžkem a veškerým příslušenstvím, jež usnadní nejen převoz, ale i péči o Davídka či výměnu stomie během jízdy.

Automobil by rodina používala na cesty za doktory, na rehabilitace, hospitalizace, ale i na běžný denní život. Pokud by se vybralo více peněz, použije je rodina na další zdravotnické pomůcky a individuální domácí výuku. Davídek totiž kvůli svému onemocnění nebude moci nikdy chodit do školy.

Z cílové částky 2,5 milionu bylo k datu 2. července vybráno něco málo přes 350 tisíc korun. Pokud byste chtěli přispět jakoukoli částkou a pomoci Davídkovi k lepšímu životu, lze tak učinit ZDE do 14. července 2024.

