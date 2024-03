Fotosoutěž Úsměv Deníku odstartovala 6. března 2024. Ve třetím kole ankety Vám představujeme dalších 10 soutěžících. Hlasovat můžete od středy 20. března od 8 hodin do úterý 26. března do půlnoci.

Soutěž Úsměv Deníku je jednoduchá, stačí zaslat fotografii potomka se jménem a adresou (pouze město) na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz. Snímky můžete posílat neustále, o postupech Vás budeme informovat na našich webových stránkách v rubrice Miminek.

Zapojte se do fotosoutěže Úsměv Deníku, pošlete fotografii dítěte se jménem a adresou (pouze město) na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.Zdroj: Shutterstock

Pojďme společně vytvořit velkou galerii úsměvů, kterou můžeme předávat dál a vykouzlit tak úsměv na tváři u co nejvíce lidí. Potěšte babičky, dědečky, učitelky, maminky, tatínky, kamarády, kteří uvidí Vaši ratolest v Deníku. A ještě vyhrajte hodnotné ceny.

A na co se můžou vítězové soutěže těšit? Na cenu, originální titul Deníku i památku v novinách! A my už se velmi těšíme na Vaše veselé snímky!

Vítěz minulého kola týdenní ankety tak postupuje do celorepublikového finále.

Každý rodič si pamatuje na okamžik, kdy jeho dítě udělalo první krůčky. Je to nezapomenutelná chvíle. Jenže aby se dítě k němu dopracovalo, musí „ujít“ pořádný kus cesty:

Fotosoutěž je založena na formě anket. O hlasování rozhodujete jen vy na našich webových stránkách! Jednotliví vítězové týdenních kol postoupí do celorepublikového finále.

Zajímavost:

Na úterý 5. října připadá Mezinárodní den úsměvu. Tento den si připomínáme od roku 1999, ale celé to začalo již v roce 1963, kdy americký malíř a tvůrce reklam Harvey Ross Ball dostal za úkol vytvořit něco, co by pomohlo podpořit a posílit morálku zaměstnanců jedné americké pojišťovací společnosti. A tak umělec namaloval dnes již legendárního smajlíka - usmívající se tvář. Harvey Ball založil v roce 1999 nadaci World Smile Foundation jako neziskovou charitativní společnost, která mimo jiné pořádá Světový den úsměvu - den věnovaný "dobré náladě a dobrým skutkům". Sloganem tohoto dne je "Udělejte laskavost - pomozte jedné osobě usmát se".