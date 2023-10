Získejte pro svého školáčka originální titul Školák Deníku. Nejen, že si odnesete hodnotné ceny, ale získáte také nezapomenutelnou památku pro celou rodinu, a to otištění vaší ratolesti v novinách. Stačí zaslat pouze fotografii dítěte s údaji do soutěžní ankety, která se koná na našem webu.

Victoria Berkyová, 1. třída, Most | Foto: Se svolením rodiny

Milí čtenáři,

v této soutěži můžete týden co týden dávat hlasy malým školákům, kteří bojují o vaše sympatie. Každý týden na tomto místě můžete hlasovat pro novou skupinu žáčků. Na konci týdenní soutěže školáček, který získal absolutně nejvyšší počet hlasů, postoupí do celostátního finále. Tam se o vaše sympatie utká s dalšími malými vítězi anket z různých koutů republiky. A vítěz tohoto celostátního klání vyhraje originální titul Školák Deníku. Zároveň od partnera naší akce dostane hodnotné ceny, které mu doručíme. Po velkém finále vyhlásíme 10 vítězů, kterým věnujeme 10 poukázek v hodnotě 1.000 korun do obchodu Presco se školními pomůckami.

Ve třetím kole soutěže můžete hlasovat do středy 11. října září do 12 hodin.

Fotografii, jméno, bydliště a třídu školáka posílejte na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.

Vyfotit se také můžete přijít na veletrh For Kids do pražských Letňan v sobotu 21. října od 10 do 18 hodin do stánku Deníku, kde na Vás budou čekat naše milé fotografky. Součástí programu bude od 10 hodin rozhovor s terapeutkou klinické nutriční medicíny Monikou Novotnou na téma strava bez mléka, bez lepku (bez alergenů), autismu a ADHD.

Soutěž odstartovala 20. září a vyvrcholí v listopadu, kdy se uskuteční velké celorepublikové finále.

Fotosoutěž je založena na formě ankety, kdy jednotliví vítězové týdne, postupují do měsíčního finále. Měsíční finalisté se utkají v celorepublikovém finále.

Speciální školní výzva s anketou: Zapojte se do naší fotosoutěže Školák Deníku

Soutěžní hlasování se řídí pravidly, která najdete na našem webu.

Hlasování na našem webu je nastaveno tak, aby vašemu malému favoritovi mohl poslat hlas opravdu každý, kdo chce. Hrajte, prosím, fér.

