Vztah prarodičů a vnoučat je jedinečný a nesmírně důležitý. Je ale nutné vědět, čím by prarodiče mohli dětem ublížit.

Vztah mezi prarodiči a vnoučaty je bezesporu výjimečný a přináší oběma stranám mnoho benefitů. Někdy jsou však rozdíly mezi generacemi příliš propastné. A prarodiče vnoučatům mohou zadělat na celoživotní traumata. Existují tři věty, které by děti od prarodičů nikdy slyšet neměly.

Prarodiče, kteří se věnují vnoučatům, žijí delší a spokojenější život. Alespoň podle četných vědeckých studií. Ze zdravého pouta s prarodiči benefitují také děti a rodiče. Ne vždy je ale vztah idylický. Tyhle věty by prarodiče vnoučatům nikdy říkat neměli.

Benefity vztahu s prarodiči

Že jsou vztahy vnoučat s prarodiči důležité potvrzují mnohé studie. Prarodiče, kteří tráví čas s vnoučaty bývají šťastnější, spokojenější, zdravější a žijí déle.



Takové výsledky přinesly například studie Dopadu péče o vnoučata na zdraví prarodičů v Evropě, nebo studie Elyse Jenningsové zkoumající péči o vnoučata a kognitivní zdraví mezi prarodiči v Jižní Africe.

Výzkum vědců z Univerzity v Oxfordu ukazuje, že také na děti má dobrý vztah s prarodiči významný vliv, který přetrvává až do dospělosti.

Neříkej to mámě nebo tátovi

Jednou z toxických vět, které narušují vztahy a důvěru mezi všemi zapojenými generacemi, je „Neříkej to mamince/tatínkovi,“.

„Velký problém je pro rodiče okamžik, kdy prarodič staví rodiče do pozice toho zlého. ´Jen si ještě dej čokoládku. Ta tvoje máma ti nic dobrýho nedopřeje, co?´“ popisuje na svém instagramu dětská psycholožka Kamila Ryšánková.

Prarodiče by děti neměli nikdy podporovat v zamlčování informací nebo přímo ve lhaní rodičům. Snižuje to jejich autoritu a staví dítě do složité pozice.

Když mi nedáš pusu, budu smutná

Kdo z dospělých to nezažil? Návštěvy příbuzných a nucené objímání a pusinkování. Babička by přece byla smutná. Jenže dítě tím prarodič staví do nepříjemné situace.

Podle platformy Děti jsou taky lidi může nucení dětí k objímání nebo pusinkování narušovat vývoj jejich vlastních hranic:

„Děti bychom měli už od raného věku vést k tomu, aby si uměli nastavit hranice – aby se jich druzí nedotýkali na místech, kde jim to není příjemné, aby se učili říct druhým ne a potom je někdy sami tlačíme do situací, které jim nejsou příjemné a jejich ne neslyšíme,“ vysvětluje paradoxní situaci v příspěvku Kamila Ryšánková, která je na instagramu známá jako Dětská psycholožka.

Už si nedávej, budeš tlustá

Věta, která dokáže děti poznamenat do konce života a popostrčit je směrem k poruchám příjmu potravy. A netýká se to zdaleka jen děvčat. Ani u chlapců není v pořádku komentovat jakkoliv příjem jídla nebo postavu. Ať už jedí za dva, nebo se oběda sotva dotknou.

Podle studie Karin Eliové většina dospělých spojuje vlastní negativní vztah ke své postavě právě s komentáři od rodinných příslušníků a vrstevníků.

Náhrada za absentující prarodiče: Sežeňte náhradní babičku

V České republice funguje hned několik projektů, které propojují osamělé, nebo nevytížené seniory s rodinami bez aktivních prarodičů. Například Praha 7 pod názvem Babička a dědeček ze sousedství propojuje aktivní seniory s rodinami, které vlastní prarodiče nemají, nebo nejsou z nějakého důvodu aktivní v životě dětí.

Lidé ale hledají náhradní prarodiče i po vlastní ose. Facebooková skupina Hledám babičku, dědu, vnoučata má téměř šest tisíc členů.