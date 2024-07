Komunikujete s dětmi o svých rozhodnutích? Nebo zastáváte názor, že děti mají být vidět, ale ne slyšet? Výchovný styl rodičů formuje celý budoucí život dítěte. Odborníci rozlišují čtyři výchovné směry - autoritativní, autoritářský, shovívavý a zanedbávající. Přečtěte si, čím se jednotlivé rodičovské styly vyznačují, co dítěti přináší a jaká s sebou nesou rizika.

Autoritativní styl výchovy

Autoritativní, nebo také demokratický styl výchovy se vyznačuje snahou vytvořit kladný vztah s dětmi. Autoritativní rodiče zároveň mají svá pravidla a vyžadují jejich dodržování. Autoritativní styl označuje Americká asociace pediatrů za nejvhodnější styl výchovy.

Podle prestižní americké nemocnice Mayo vyniká tento rodičovský styl spojením vřelého, pozitivního a flexibilního vztahu k dětem s jasně danými pravidly.

„Nejenže děti mohou vyjádřit názor na rodičovské cíle a očekávání, ale také mezi rodičem a dítětem probíhá častá komunikace,“ vysvětlují autoritativní styl výchovy v lékařské studii Rodičovské styly a vliv na děti, lékaři Terrence Sanvictores a Magda Mendez. Autoři však upozorňují, že tento styl výchovy vyžaduje mnoho trpělivosti a aktivního zapojení ze strany rodičů.

Autoritářský styl výchovy

Autoritářský styl výchovy lze shrnout do tří slov – pravidla, poslušnost a disciplína. Autoritářští rodiče přebírají veškerá rozhodování, názor dětí nebývá brán v potaz. Také komunikace bývá zpravidla jednosměrná – od rodiči k dítěti. Podle studie Rodičovské styly a vliv na děti patří děti z autoritářských rodin k těm nejposlušnějším, protože se bojí možných následků.



Děti autoritářských rodičů mohou být schopny tvrdě pracovat k dosažení cílů. Zároveň se však u nich může projevovat zvýšená agrese, sociální nešikovnost a neschopnost činit vlastní rozhodnutí.

„Tyto děti mají problémy zvládat vztek a mají nízké sebevědomí. Striktní rodičovství často vede k tomu, že se děti s věkem začnou stavět proti veškerým autoritám,“ uvádí autoři studie.

Jak probíhá večeře u autoritářů nebo demokratů? Autoritativní rodič – Děti jsou zapojeny do přípravy jídla. Rodič do jisté míry zohledňuje jejich názor – jednou týdně si například mohou vybrat jídlo podle svého přání, nebo si vybírají mezi přílohami. Podle výzkumů mají děti autoritativních rodičů nejkvalitnější stravu a jedí nejvíce ovoce a zeleniny.

– Děti jsou zapojeny do přípravy jídla. Rodič do jisté míry zohledňuje jejich názor – jednou týdně si například mohou vybrat jídlo podle svého přání, nebo si vybírají mezi přílohami. Podle výzkumů mají děti autoritativních rodičů nejkvalitnější stravu a jedí nejvíce ovoce a zeleniny. Autoritářský rodič – Během jídla jsou jasně stanovena pravidla. Děti jedí striktně to, co je navařeno. Často musí dojídat bez ohledu na to, zda jim chutná, nebo si cítí plní. Rodina nemluví o tom, proč je vhodné určité potraviny jíst na úkor jiných.

– Během jídla jsou jasně stanovena pravidla. Děti jedí striktně to, co je navařeno. Často musí dojídat bez ohledu na to, zda jim chutná, nebo si cítí plní. Rodina nemluví o tom, proč je vhodné určité potraviny jíst na úkor jiných. Permisivní rodič – Děti mají svobodu si vybrat co budou jíst a kdy budou jíst. Často se pro děti připravuje jiné jídlo, než pro ostatní. Tyto děti obecně jedí málo ovoce a zeleniny, bývají vybíravější a neschopné ochutnávat nové potraviny.

– Děti mají svobodu si vybrat co budou jíst a kdy budou jíst. Často se pro děti připravuje jiné jídlo, než pro ostatní. Tyto děti obecně jedí málo ovoce a zeleniny, bývají vybíravější a neschopné ochutnávat nové potraviny. Zanedbávající rodič – Děti zanedbávajících rodičů si nemohou být jisté, jestli a kdy dostanou příště najíst. Rodiče nenakoupí, nebo nepřipraví jídlo. Dítě se v rámci přežití jídlem neustále zabývá. Když má možnost jíst, často se přejídá, což může rychle vést k nadváze. Zdroj: Nemocnice Mayo

Permisivní styl výchovy

Permisivní, nebo také shovívavý styl výchovy se vyznačuje velkou vřelostí, otevřeným vztahem s dětmi a bohatou komunikací. Pojí se také s nízkými očekáváními a omezeným využíváním disciplíny.

„Děti shovívavých rodičů mají svobodu zvolit si, co si přejí – co budou jíst, kdy půjdou do postele nebo kdy si udělají úkoly,“ vysvětlují na webu nemocnice Mayo.

Děti permisivních rodičů mívají zdravé sebevědomí a dobré sociální schopnosti. Ale také mohou být impulzivní, sobečtí a neschopní seberegulace a disciplíny.

Psychiatr Radkin Honzák o tom, co způsobují chyby rodičů:

Zanedbávající výchovný styl

Zanedbávající rodiče nemají na děti takřka žádné nároky či očekávání. Zároveň však nenabízí dětem téměř žádné vedení či péči. Komunikace je velice omezená, rodič se stará pouze o základní životní potřeby dítěte.

Děti těchto rodičů bývají odolné a soběstačné. To však bývá vykoupeno problémy při zvládání emocí, potížemi ve škole a v zaměstnání a také neschopností navázat a udržet zdravé vztahy.

