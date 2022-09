Krize plní erotické seznamky. Přivýdělek hledají ženy i muži

Podle Jakuba je to poměrně přesný popis procesu, jak závislost na pornu vzniká. „Mám to spojené s určitým zaháněním nudy nebo únikem do reality. Teď už to je spíš ale ze zvyku. Prostě bezmyšlenkovitě několikrát denně najedu na pornostránku,“ sdělil Jakub, který v minulosti bojoval také s depresí, panickými ataky, ale i závislostí na počítačových hrách.

To vše jsou zároveň problémy, se kterými se potýkala rovněž naprostá většina mužů, s nimiž univerzitní vědci pracovali.

„Kromě pocitů studu a sebeopovržení klienty trápily deprese, problémy v partnerství, potíže s erekcí a vůbec potíže s reálným sexem. Některé i nadměrné hraní počítačových her, gaming, či pití alkoholu. S takovou kombinací potíží však po vyhledání pomoci odborníci problém s pornem přehlíželi nebo dokonce bagatelizovali. Ani jeden z respondentů nepovažoval i v průměru po více než deseti letech od počátku problémů za vyřešený,“ doplnil Blinka.

Může zničit i fungující manželství

Podle webu Psychology Today častá konzumace pornografie vede rovněž k méně kvalitnímu sexuálnímu životu, poruchám erekce a v určitých případech paradoxně až ke ztrátě zájmu o intimitu. Porno ve svém důsledku může zničit do té doby fungující manželství.

„Tyhle problémy naštěstí nemám. Ale partnerka to nesnáší. Její bývalý s ní totiž kvůli sledování porna přestal spát. Nebo ji nutil, aby se během toho na porno dívali. Jinak mu to nešlo,“ povzdechl si Jakub.

Pornografie je v posledních letech sociology a psychology značně probírané téma. Přístup k lechtivému obsahu totiž nikdy nebyl snazší a kdokoli vstoupí na pornostránku, může během jedné hodiny vidět více nahých lidí než kolik jich viděli všichni jeho předci za své životy dohromady.

„A bylo by bláhové se domnívat, že to s lidskou myslí nic neudělá. Udělá a nebude to nic dobrého. Zejména mladí muži jsou pornografií naprosto přesycení. Hledají její stále drastičtější formy a ztrácí zájem o skutečný sex. Zaměňují falešné za skutečné. Je to prokletí. Velký problém, jehož důsledkům teprve začínáme rozumět,“ uvedl na adresu porna kanadský profesor psychologie a jeden z nejvlivnějších západních intelektuálů Jordan Peterson.