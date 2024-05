Sexualita Čechů se v současnosti mění. Nový průzkum odhaluje, že ženy mají průměrně více partnerů než dříve a online seznamování nabývá na popularitě. Posuny v sexuálním chování a preference sledování porna jsou přitom jen špičkou ledovce v širším kontextu české sexuality.

Průměrná frekvence sexu se u českých mužů a žen pohybuje kolem jednoho styku měsíčně. Sexuálně aktivnější jsou hlavně mladí ve věku od 18 do 25 let. Ženy pak přiznávají za život více sexuálních partnerů než v minulosti. To jsou jen dva výstupy z mnoha zjištění o české sexualitě CzechSex, jež vyplynuly z průzkumu Národního ústavu duševního zdraví a agentury MindBridge.

Průzkumu se účastnilo přes šest a půl tisíce respondentů. „Je vidět, že Čechy sex stále více baví. Hlavně pak ženy, které oproti podobnému výzkumu před deseti lety přiznaly v průměru o dva sexuální partnery za život více. Ale není to tím, že by byly více promiskuitní, jen jsou nyní liberálnější a nemají problém přiznávat počty svých sexuálních partnerů,“ okomentoval pro Deník jeden z ukazatelů sexuolog Petr Weiss.

Z výzkumu vyplývá, že většina Čechů je se svým sexuálním životem spokojená:

V průzkumu ženy uvedly, že mají v průměru 8,6 sexuálního partnera za život, muži 11,6. „Podíváme-li se na střední hodnotu našich dat, nejčastěji mají muži i ženy pět sexuálních partnerů. Počet napříč pohlavími je tedy vyrovnaný. Zejména ženy však v našem průzkumu udávají více sexuálních partnerů než v minulých průzkumech,“ doplnila pro Deník zakladatelka institutu Moderní láska Markéta Šetinová.

Přesun do online prostoru

Poukázala také na to, že stále přibývá těch, kteří hledají sexuální partnery přes internet. Ale zatímco ve Spojených státech amerických se dle průzkumu z roku 2021 k takovému typu seznámení přiznala takřka polovina respondentů, v Česku to je jen 13,4 procenta.

„Jiný monitoring nám však říká, že se nyní může jednat až o 22 procent lidí. Zrcadlí se tu tak trend z poslední doby, kdy se život přesouvá do online prostoru, kde již nakupujeme i pracujeme. Lidé tak bourají například fyzické bariéry,“ uvedla Šetinová.

Připustila, že si dokáže představit, že i v Česku se budou za pár měsíců čísla online seznámení blížit těm z USA.

Online prostoru se týká i průzkum sledování pornografie. S ním má zkušenost 78,5 procenta lidí. Více na pornostránky chodí muži (89,5 procenta), žen, které sledují stránky pro dospělé, je 67,6 procenta. Čtyři procenta mužů a jedno procento žen pak porno konzumují každý den nebo několikrát denně. „V tomto ohledu mají na data vliv i covidové roky. Zajímavé však je, že tento náhražkový způsob sexu v poslední době láká stále více žen,“ doplnil Weiss.

Se zasíláním svých nahých fotografií, tedy sextingem, má dle průzkumu zkušenost 30 procent žen i mužů. První sexuální zkušenost mají podle dat ženy v průměru ve věku 17,46 roku, u mužů je průměr 18,33 roku.

„Z našich dat také plyne, že ženy začínají masturbovat v 16,61 letech. U mužů je to o něco dříve, průměrně ve 14,24 letech,“ informovala vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence ústavu duševního zdraví a hlavní metodička průzkumu CzechSex Kateřina Klapilová.

Sexuální porucha? Nic výjimečného

Z dat průzkumu také plyne, že se 61,19 procenta žen a 55,01 procenta mužů během života setkalo s nějakou ze sexuálních poruch.

U žen to je snížená sexuální touha (44,8 procenta), případně potíže s dosažením orgasmu (44,6 procenta). Snížená sexuální touha se někdy v životě vyskytla u 24,4 procenta mužů. Předčasná či opožděná ejakulace se objevila u takřka čtvrtiny oslovených mužů.