„Na jednu mou službu mi do nemocnice přivezli senilní stařenku krvácející z rodidel. Při prohlídce gynekologická zrcadla ukázala, že má v pochvě střepy,“ říká pražský gynekolog. Byly to zbytky láhve, pomocí níž stará žena masturbovala. Bohužel se jí při tom nějak povedlo ulomit hrdlo.

Netradiční lubrikant

Většinou ale do ordinací s delikátními problémy přicházejí mladší ženy. K témuž gynekologovi zavítala jednou atraktivní dáma a požádala o ošetření. Hluboko v pochvě jí vězel citrón, který lékař úspěšně vyňal.

Sladká smrt: Infarkt při sexu není výmysl. Jsou situace, kdy opravdu hrozí

Oblíbenou erotickou pomůckou bývá nejen ovoce. V pochvě pacientek již gynekologové našli i salátovou či nakládanou kyselou okurku, a také vejce natvrdo. „To ještě nebylo tak hrozné, jako když jsme z tkáně pochvy vyprošťovali úlomky skořápky,“ vzpomíná jistý lékař. Manžel postižené ženy dostal totiž jedinečný nápad a jako lubrikant použil rozmačkané syrové vejce.

Mýdlo tam vklouzlo samo

Ženy obvykle nechtějí ani za nic přiznat, jak se předmět v jejich rodidlech ocitl. Pacientka, z jejíhož hlubokého nitra gynekolog vyňal mýdlo, tvrdila, že neví, jak se tam mohlo dostat, nejspíš do ní prý vklouzlo při mytí. Za mladou gynekoložkou z jižních Čech přišla onehdy pacientka s výtokem. Vyšetření prokázalo přítomnost hráškovitě rozděleného předmětu. „Byl to přetržený růženec a vyndávat jsme ho museli po kuličkách,“ kroutí hlavou lékařka.

Kulečníková koule byla kluzká

Gynekologové se ale setkávají i s vážnějšími případy, kdy musejí ženu uspat, aby mohli předmět z vagíny vyjmout. Kdyby ustrašená pacientka nevydržela v klidu ležet, hrozilo by nebezpečí poranění. Anesteziologa museli přivolat při nálezu kulečníkové koule. Ta byla velmi kluzká, a aby bylo možné ji z pochvy vyjmout, museli ji zdravotníci nejprve navrtat.

Orální sex jako recept proti vypadávání vlasů? Je to hloupost, říká lékař

Ještě hůře doplatila na netradiční sexuální uspokojování žena, které v pochvě zůstalo víčko od spreje – přisedlo na vlhké stěny pochvy, nad ním se vytvořilo vakuum, a to ho drželo v těle. Nezbývalo nic jiného, než ženu operovat.

Pro pomůcky do sexshopu

„Sexuolog by řekl, že v sexu je povoleno vše, na čem se partneři dohodnou. Gynekolog ale mívá jiný názor. Při manipulaci v pochvě totiž hrozí poranění,“ říká jeden z ženských lékařů. Předmět, který v ženě uvízne, obvykle vyvolá podráždění sliznice, zánět a výtok.

A co by tedy lékař radil? „Když se má žena sexuálně vzrušit jinak než pohlavním stykem či ruční stimulací, lze doporučit jedině pomůcky speciálně pro tyto případy vyrobené. Lidově se jim říká robertek nebo vibrátor a nemělo by u nich hrozit zlomení ani uvíznutí v těle či poranění."

Vzrušující vidlička

Nakonec musíme přidat něco, aby to nevypadalo, že jen ženy nakládají se svým tělem poněkud nešetrně. Jistý lékař při službě ošetřil homosexuálního muže, jenž měl v konečníku zastrčenou vidličku. A asi největší kuriozitou byl mladík, který vyhledal pomoc lékařů poté, co si do těla močovou trubicí nasoukal téměř šedesát metrů silonového vlasce.