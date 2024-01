Právě její návyky a schopnost pohybovat se a seznamovat „jen“ ve virtuálním světě , hraje dle Dudy podobným projektům do karet.

„To, co můžeme vidět v některých sci-fi filmech, jako Blade Runner a další, kde jsou naprosto normální robotické společnice, bude časem něco naprosto normálního,“ prohlásil Duda a odkázal k rozmachu online života a menší fyzické interakce mladé generace Z.

Tato čísla nejsou dle zakladatele prvního nevěstince se silikonovými pannami v České republice Patrika Dudy žádným překvapením. A to i s ohledem na to, že mnoho mužů by si rádo v posteli užilo sexuální hrátky s dívkami s proporcemi typu 90-60-90.

„Sex ve virtuální realitě by dle našeho průzkumu z loňského roku chtělo vyzkoušet 42 procent mužů a 18 procent žen,“ uvedla Lenka Skolková.

Brýle pro virtuální realitu a senzorické obleky. Takovou sadu si člověk nejčastěji představí v hráčském doupěti či ve vývojových laboratořích a filmových studiích. Své uplatnění však najde i v ložnicích při erotických hrátkách , stejně jako roboti. Potvrzují to data erotického sexshopu Růžový slon.

Odkázal přitom také na průzkum agentury STEM/MARK, která pro jeho společnost uvedla, že zhruba 39 procent mužů by lákalo vyzkoušet si sex s robotem či silikonovou pannou. Podobná čísla přinesl i průzkum Růžového slona. „Sex s robotem by chtěla vyzkoušet třetina mužů a 11 procent žen. Největší zájem o sex s robotem mají lidé ve věkové skupině 35 až 44 let. Nejméně lidé starší 55 let,“ přiblížila Skolková.

Konverzace s robotickou milenkou

S každým dalším technologickým pokrokem se také zdá, že hranice mezi lidským a robotickým chováním se prolínají, a lidstvo se přibližuje scénářům, které dříve znalo spíše ze sci-fi. Stávající vývoj v oblasti erotických technologií přivedl některé výrobce k vytváření pokročilých robotických panen, které budou schopné pomocí umělé inteligence (AI) s uživatelem i komunikovat.

„Taková robotická panna ze silikonu má obvykle statické tělo s hlavou. S tím, že má základní mimiku a může s vámi konverzovat pomoci jednoduché AI. Rozhovory jsou už poměrně detailní a zajímavé. Úroveň rozhovoru se nejvíce blíží k Siri v iPhonu. Zatím ale od toho nečekejme, že vám robotická milenka udělá snídani nebo masáž. To ještě nějakých 20 let potrvá,“ poznamenal s nadsázkou Duda.

Digitální éra nicméně otevírá dveře do světa virtuálních setkání a interakcí, a tím umožňuje zájemcům překročit hranice fyzického prostoru. Od virtuálních klubů a interaktivních her až po rozšířenou realitu ve formě interaktivních brýlí či speciálních zařízení. „Vstup do virtuálního prostoru s oblíbenou pornoherečkou představuje zásadní posun od tradičního sledování k plnému interaktivnímu zapojení,“ nastínil další budoucnost erotického průmyslu Duda.

Splnění nejhlubších fantazií

Možnost přizpůsobení si virtuálního prostředí umožňuje uživatelům vytvářet scény podle svých nejhlubších fantazií. Tato technologická revoluce přináší intenzivní a interaktivní virtuální zážitky, kde uživatelé nejsou pouze pasivními pozorovateli, ale aktivně se zapojují do scénářů vytvořených dle individuálních představ. Samotnou kapitolou jsou i silikonové panny, které si už dnes může zákazník nechat udělat na míru. Stačí si vybrat z předem nabízených možností: odstín pleti, tvar obličeje nebo styl nehtů. Možnost je nechat si vyrobit pannu i podle fotky nebo dokonce 3D modelu skutečné osoby.