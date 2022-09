Na nedostatek nových možností si rozhodně nemohou stěžovat lidé, kteří v dnešní době vyhledávají na internetu erotické povyražení. Na seznamkách se sexuální tematikou totiž denně přibývají nové nabídky. A to nejen od žen.

„V posledních měsících pozorujeme opět boom v této oblasti, kdy se denně na takových seznamkách objeví deset až dvacet nových jmen poskytujících erotické služby. Kromě žen, kterých je převaha, už se objevují i nabídky od mužů,“ řekla Deníku Zdeňka Pecharová ze Spolku pro ochranu žen. Spolek se už několik let stará o ženy provozující prostituci. Těch je podle odhadů expertů asi třináct tisíc v republice. „Toto číslo se do konce roku ještě zvýší,“ dodala Pecharová.

Podobný názor má i sociolog a zakladatel společnosti Sexualita v číslech Štefan Petrík. „Nejčastěji ženy uvádí, že se pro poskytování sexuálních služeb rozhodly kvůli zvýšeným nákladům na živobytí,“ uvedl Petrík. Sociolog se o prostituci dlouhodobě zajímá nejen v Česku, ale hlavně na Slovensku. Větší rozdíly v motivaci žen z obou zemí však nevidí. Ženy si podle něj prostitucí také přivydělávají k zaměstnání. „Pracují většinou ve večerních a nočních hodinách. To jim umožňuje vykonávat přes den klasickou práci či brigádu,“ dodal Petrik.

Současná zvýšená nabídka erotických služeb pak podle Petrika vypadá podobně jako boom v době covidu. Tehdy se kvůli zavřeným barům přesunul sexuální byznys do soukromí a do online prostoru. „Nesmíme také zapomínat na to, že ve většině států není poskytování sexuálních služeb povolené. A tak v době pandemie nemohl nikdo z tohoto prostředí žádat kompenzaci za ušlý zisk,“ dodal Petrík.

Návrat k prostituci

Stejný efekt sociolog pozoruje i nyní, kdy se objevil další strašák v podobě inflace a nárůstů cen. „I z tohoto důvodu se valná většina těch, kteří přestali s prostitucí po covidu, vrací k této profesi zpět. Pozorujeme však, že se k nim přidávají i noví zájemci. Všichni se však pro tento způsob rozhodli ze stejné motivace. Nevidí jiné východisko řešení finanční krize,“ řekl Petrík.

Nováčci v branži si podle něj budou muset zvyknout na nové preference zákazníků. „Lidé pracující v sexbyznysu jsou nyní často vystaveni násilí ze strany klientů. Jen tři procenta respondentů se s takovým přístupem nesetkala,“ upřesnil Petrík.

Prostituce ze světa podle něj nezmizí ani přesto, že se s nedostatkem peněz potýkají i zákazníci a ceny za služby rostou. „Z historických pramenů víme, že se to nepodařilo válkám ani jiným krizím. Poptávka po sexuálních službách bude vždy přítomná a klienti za ně budou ochotni zaplatit i vyšší částky. Na druhou stranu právě v důsledku inflace se dá ještě očekávat nárůst těch, kdo budou tyto služby poskytovat,“ doplnil sociolog.