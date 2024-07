Designérka Anna Marešová se ženskou intimitou zabývá už od posledního ročníku na vysoké škole. Začala erotickými pomůckami pro ženy a postupem času se dostala i k menstruačnímu kalíšku. S ním, ale i s dalšími pomůckami nejsou intimní hrátky během tohoto období nemožné. Stačí dodržovat určitá pravidla a poznáte nepoznané.

Podívejte se na rozhovor s Annou Marešovou o sexu během menstruace:

Rozhovor s Annou Marešovou | Video: Ladislav Ptáček

Přestože je menstruace nedílnou součástí života každé ženy, nemluvíme o tomto pro mnohé nepříjemném období moc často. „Myslím, že to je spojené i s naší minulostí. U nás v rodině to bylo určité tabu. Téma, o kterém se vlastně moc nemluví. Menstruace spadá do intimity, a o intimitě se také obecně moc nemluvilo. Mám ale pocit, že nastává doba, která je otevřenější. Lidé umí o intimních věcech více přirozeně mluvit, i o menstruaci,“ říká Anna Marešová.

S novou dobou přichází i otevřenější konverzace. „Přijde mi, že za poslední tři čtyři roky se to téma docela otevřelo. Vznikly nové produkty, alternativní pomůcky, které nahrazují ty klasické. A zároveň mám pocit, že ženy přizvaly do tohoto tématu i muže, že se o menstruaci mluví. Nemá to už jenom negativní konotace. Už se ví, že pravidelná menstruace je něco, co k ženě patří. A když menstruace není extrémně bolestivá a přichází pravidelně, značí to zdraví. Mám pocit, že se dostáváme konečně do bodu, kdy si to často spojujeme se zdravím,“ objasňuje Marešová.

Někteří muži se sice o periodě bavit dokážou určitým způsobem bavit, většina ale stále není schopna slovo menstruace ani vyslovit. „Ano, často jsem se setkala i s tím, že si z toho slova dělali legraci. Menstruace jako slovo není úplně pěkné. Zároveň už s sebou nese určité konotace, jako že nám během periody nemusí být dobře apod. Není to jenom něco, co se říká, ale je to pravda," vypráví designérka.

„A mám pocit, že to není jenom otázka mužů, ale i žen. Často ani ženy samy nevědí, co se v jejich těle děje a tolik se nepozorují. Neříkám, aby se pozorovaly extrémně moc, ale je dobré si vypozorovat co s námi menstruace dělá a jak na nás působí. Je dobré na to navázat, pokud nám to životní styl dovolí, nějaké činnosti.“



„To znamená, že když víme, že máme periodu, se nepřetěžovat, záměrně si nenakládat ještě víc a být na sebe hodné v tom smyslu, že když se něco nepovede, tak to tak prostě je. Myslím si, že to je hrozně důležité, protože pak to období může být přínosné. Během menstruace žena jde více do sebe a více cítí emoce ryze. Říká se, že je dobré si během menstruace rozmyslet nějaké kroky a v dynamické fázi je udělat. Takže když chcete dát výpověď, rozmyslete si to během menstruace a pak tu výpověď dejte.“

Erotické pomůcky a ženská sexualita nejsou Anně Marešové cizí:

A co tedy sex během periody, proč se stále řadí mezi tabu? „Myslím, že tam hraje roli to, že žena krvácí. Pojďme si to říct na rovinu. Je to tak a určitě to je estetická bariéra. A ještě k tomu žena během menstruace nemusí mít úplně sexuální apetit, protože když jí je špatně, chce, aby jí bylo nejdřív dobře a pak má chuť na sex. Pozitivní stránka sexu během menstruace je, že může pomoci při bolestech a uvolnit ženu. Na druhou stranu je žena v tu chvíli nejvíce náchylná k infekci. Je důležité během menstruace dbát na hygienu. Žena je během menstruace otevřenější, protože sliznice se chová jinak, sestoupí a povolí, zejména během prvních dnů. Je potřeba opravdu dbát na hygienu.“

Sex během tohoto období je rozhodně možný, ale záleží to na obou partnerech, jestli je jim to příjemné. Jak na to vlastně nahlíží muži? „Nevím celoplošně, ale z mé zkušenosti často ta bariéra může být z pohledu žen. Několikrát mě překvapilo, že jsem byla proti, protože mám své dny, a muž to neřešil. Možná tam někdy může nastat to, že bariéru si tam dá žena.“



Pokud se vám líbilo toto téma a chtěli byste vědět víc, podívejte se na videorozhovor s Annou Marešovou, který je v článku výše. Řešily jsme i to, zda ženy menstruaci používají jako výmluvu, když nechtějí sex a také zda se dá při nechráněném sexu během tohoto období otěhotnět.